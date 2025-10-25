MasterChef Celebrity: qué pasará con la gala de eliminación este domingo por las elecciones

Por Juan Pablo Strappazzon







MasterChef Celebrity Argentina, el reality donde famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional, verá cambios este domingo debido a las elecciones. En esta nota, te contamos todos los detalles de cómo se modificará la gala de eliminación.

MasterChef Celebrity (2) Qué pasará con MasterChef Celebrity este domingo Cómo afectarán las elecciones a la gala de MasterChef Celebrity Según información oficial, el reality saldrá al aire normalmente el domingo desde las 22:00 por Telefe. Sin embargo, la gala de eliminación se trasladará al lunes 27 de octubre.

Este domingo se emitirá el programa de última chance, donde los participantes que cocinaron peor tendrán una oportunidad final y se dará a conocer al único que se salvará.

“Los domingos siempre hay eliminación, pero esta semana corrieron el calendario. Ahora lo que sucede es que el domingo es última chance (los que peores cocinaron), y el único que se va a salvar. Todos los otros van con Ian a la eliminación”, detalló Nati Jota en streaming. / telebajocero

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.