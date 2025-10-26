Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

Por Analía Martín







El presidente Javier Milei arribó pasadas las 11 de la mañana a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Medrano 951, en el barrio porteño de Almagro, para emitir su voto. El mandatario descendió de su camioneta y, rodeado por un fuerte operativo de seguridad integrado por efectivos de la Casa Militar. Saludó a los presentes antes de ingresar por una puerta lateral del edificio. Lo acompañó su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Embed Ya cumplí con mi deber cívico.

Fin. pic.twitter.com/7e18jn9a7L — Javier Milei (@JMilei) October 26, 2025 En la puerta del establecimiento saludó a sus seguidores que se acercaron al lugar y luego debió esperar más de cinco minutos para poder votar ya que tenía tres personas por delante. Se lo vio distendido, tranquilo e incluso sonriente. También lo acompañaron, quien le maneja sus redes, el influencer Iñaki Gutiérrez, y el cineasta que registra todas su actividades, Santiago Oría.

Tras emitir su voto, el líder libertario se retiró saludando a más personas y posando para las fotos. Luego se retiró en la camioneta que lo trasladaba junto a su hermana sin hacer declaraciones a la prensa. Minutos más tarde, el presidente recurrió a la red social en donde publicó una foto sufragando con la leyenda "Ya cumplí con mi deber cívico. Fin".