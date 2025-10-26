Votó Karina Milei y pidió una jornada electoral “tranquila y con alta participación”

26 de octubre de 2025
Karina Milei votó en Vicente López y le dedicó una pocas palabras a la prensa. El mensaje de la hermana de Javier Milei y Secretaria General.

 Por Analía Martín

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en el Instituto Pedro Póveda de Vicente López y pidió “que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar”. La funcionaria, hermana del presidente Javier Milei, evitó hacer declaraciones políticas y remarcó la importancia de la participación ciudadana en las elecciones legislativas 2025.

Acompañada por un fuerte operativo de seguridad, Karina Milei saludó a militantes que se acercaron al establecimiento y se mostró sonriente, aunque mantuvo un perfil bajo ante los medios. “Esperamos que sea una jornada pacífica y que todos puedan ejercer su derecho”, expresó la funcionaria, en un tono conciliador que contrastó con el clima de tensión política que atraviesa el país.

Luego de acompañar a su hermano, el presidente Javier Milei, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Almagro, la secretaria General regresó a la Quinta de Olivos y posteriormente emitió su voto en Vicente López. La funcionaria resaltó la necesidad de fortalecer la democracia y de que la sociedad participe activamente en los comicios.

La jornada electoral avanza con normalidad

Hasta el mediodía, los comicios se desarrollan con normalidad en la mayoría de las provincias, según reportes de la Cámara Nacional Electoral. La participación ciudadana supera el 25%, a nivel nacional, una cifra similar a la registrada en elecciones anteriores. La jornada se encamina hacia un cierre clave para el futuro político del país. Mientras tanto, el país aguarda por los resultados./NA

