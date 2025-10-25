Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.

Con la llegada del calor , la presencia de la temida araña de rincón (Loxosceles), también conocida como araña parda o violinista, se intensifica en los hogares. Este arácnido, de hábitos nocturnos y huidizos, es responsable de un promedio de 25 a 30 casos de picaduras al año en la provincia de Mendoza , lo que obliga a extremar las precauciones.

El médico toxicólogo Sergio Saracco advirtió que la mejor defensa no está en el insecticida, sino en la limpieza y el orden . "Generalmente, estas arañas son resistentes a los insecticidas comunes. Lo que más sirve es la limpieza y las medidas en los hábitos", aseguró el especialista.

En la provincia de Mendoza, se registran entre 25 y 30 picaduras de araña rincón por año.

La Loxosceles es una araña lucífuga , es decir, huye de la luz y busca activamente lugares oscuros, tranquilos y poco transitados. No es una especie agresiva; pica únicamente cuando se siente aprisionada o amenazada contra el cuerpo.

Riesgo mayor: la mayoría de los accidentes suceden al manipular ropa, toallas o calzado que han estado guardados por mucho tiempo (ejemplo: al sacar la ropa de invierno para guardar la de verano). Al probarnos la prenda o ponernos el zapato, la aplastamos y provoca la picadura.

Escondites predilectos: rincones detrás de muebles, cuadros, placares, cómodas y debajo de los cajones.

El peligro del veneno

El veneno de la araña de rincón tiene un efecto directo a nivel de la piel (loxoscelismo cutáneo), causando un dolor intenso que puede evolucionar a una lesión necrótica. Sin embargo, Saracco advierte que, en un pequeño número de casos, la acción es sistémica, afectando a otras áreas del organismo y, en situaciones graves, poniendo la vida en riesgo.

7 medidas clave para blindar el hogar

El especialista insistió en que las medidas de prevención son simples, pero deben aplicarse con rigor. La limpieza y los hábitos son la única barrera efectiva:

Limpieza exhaustiva y periódica: limpiar regularmente los rincones, detrás de los muebles, cuadros y zócalos. Aspirar y barrer a fondo estas zonas poco accesibles al menos una vez al mes.

Sacudir y revisar la ropa: antes de usar cualquier prenda, calzado o sábana que estuvo guardada en un placar o baulera, sacudirla muy bien y darla vuelta . "Es una vieja costumbre de nuestros abuelos que nos hemos olvidado," recordó Saracco.

No dejar ropa en el piso: evitar dejar prendas o calzado tirados en el suelo por mucho tiempo.

Separar la cama de la pared: mantener la cama separada por unos 10 a 15 centímetros de la pared. Esto impide que la araña baje del techo o se mueva por la pared y se esconda entre las sábanas.

Evitar acumulación: reducir el desorden y evitar acumular objetos innecesarios (cajas, papeles) en bodegas o placares sin ocupar, ya que son lugares tranquilos y con poca luz ideales para anidar.

Sellar entradas: revisar y sellar grietas y huecos en paredes y zócalos que puedan servir como vía de pasaje para estos arácnidos.

Al ordenar, no trasladar: si va a ordenar cajones o placares, no ponga el contenido arriba de la cama, ya que puede transferir la araña al área de descanso.

¿Qué hacer ante una picadura?

Ante cualquier sospecha de picadura, el tiempo es vital. Por ello, es importante tener en cuenta este protocolo y acudir al centro de salud más cercano: