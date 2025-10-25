Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.

Con la llegada del calor, la presencia de la temida araña de rincón (Loxosceles), también conocida como araña parda o violinista, se intensifica en los hogares. Este arácnido, de hábitos nocturnos y huidizos, es responsable de un promedio de 25 a 30 casos de picaduras al año en la provincia de Mendoza, lo que obliga a extremar las precauciones.
El médico toxicólogo Sergio Saracco advirtió que la mejor defensa no está en el insecticida, sino en la limpieza y el orden. "Generalmente, estas arañas son resistentes a los insecticidas comunes. Lo que más sirve es la limpieza y las medidas en los hábitos", aseguró el especialista.
En la provincia de Mendoza, se registran entre 25 y 30 picaduras de araña rincón por año.
Araña de rincón: por qué pica y dónde se esconde
La Loxosceles es una araña lucífuga, es decir, huye de la luz y busca activamente lugares oscuros, tranquilos y poco transitados. No es una especie agresiva; pica únicamente cuando se siente aprisionada o amenazada contra el cuerpo.
Riesgo mayor: la mayoría de los accidentes suceden al manipular ropa, toallas o calzado que han estado guardados por mucho tiempo (ejemplo: al sacar la ropa de invierno para guardar la de verano). Al probarnos la prenda o ponernos el zapato, la aplastamos y provoca la picadura.
Escondites predilectos: rincones detrás de muebles, cuadros, placares, cómodas y debajo de los cajones.
limpiar araña de rincon
Escondites predilectos: rincones detrás de muebles, cuadros, placares, cómodas y debajo de los cajones.
El peligro del veneno
El veneno de la araña de rincón tiene un efecto directo a nivel de la piel (loxoscelismo cutáneo), causando un dolor intenso que puede evolucionar a una lesión necrótica. Sin embargo, Saracco advierte que, en un pequeño número de casos, la acción es sistémica, afectando a otras áreas del organismo y, en situaciones graves, poniendo la vida en riesgo.
7 medidas clave para blindar el hogar
El especialista insistió en que las medidas de prevención son simples, pero deben aplicarse con rigor. La limpieza y los hábitos son la única barrera efectiva:
Limpieza exhaustiva y periódica: limpiar regularmente los rincones, detrás de los muebles, cuadros y zócalos. Aspirar y barrer a fondo estas zonas poco accesibles al menos una vez al mes.
Sacudir y revisar la ropa: antes de usar cualquier prenda, calzado o sábana que estuvo guardada en un placar o baulera, sacudirla muy bien y darla vuelta. "Es una vieja costumbre de nuestros abuelos que nos hemos olvidado," recordó Saracco.
No dejar ropa en el piso: evitar dejar prendas o calzado tirados en el suelo por mucho tiempo.