Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el "menú electoral".

La jornada electoral no solo se vive en "los cuartos oscuros" y las filas de votación; sino que las Elecciones 2025 también se palpita en las cocinas y los planes de ocio de los candidatos y políticos de la provincia de Mendoza.

Tras cumplir con su deber cívico, los referentes mendocinos revelaron a qué se dedicarán y, lo que es más interesante, cuál será el menú para el tradicional almuerzo de domingo electoral.

Luis Petri , principal candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en Mendoza, votó en San Martín . Lo hizo pasado el mediodía y llegó acompañado por su padre, su hermana y su hijo.

El ministro de Defensa, como no podía ser de otro modo, llegó con un paquete de facturas para obsequiar a los fiscales y presidente de mesa.

petri llegó con facturas Luis Petri, uno de los pocos candidatos que llegó a votar con facturas para obsequiar a las autoridades de mesa.

Fue uno de los pocos candidatos que se detuvo a saludar a todos los vecinos. Un hombre muy querido en San Martín. Abrazó y besó a todos los que se le acercaron, incluso, posó para todas las selfies que le pidieron.

petri con vecinos Petri se mostró muy afectuoso con sus vecinos y posó para todas las selfies solicitadas.

La jornada electoral de Petri será bien agitada, ya que tiene previsto acompañar a su hijo a votar a Luján de Cuyo y, además, analiza ir a saludar a si tío que cumple 80 años, pero aún no está confirmada esa visita, por lo que a la hora de armar el almuerzo hay más dudas que certezas.

Lo que sí está confirmado es que el candidato esperará los resultados en Mendoza, no tiene previsto viajar a Buenos Aires.

Emir Félix optó por las pastas

Emir Félix almorzará en San Rafael. Será un almuerzo familiar. Respecto al menú elegido para la ocasión, desde su entorno advirtieron que optó por unos ricos ravioles.

Además, confirmaron que en horas de la tarde, el candidato del Sur viajará hacia la Ciudad de Mendoza.

emir Emir Félix almorzará en familia.

Alfredo Cornejo: el asador de la familia

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, optó por la tradición más arraigada: el asado familiar. Tras el desayuno de equipo en Godoy Cruz, en el que participaron el intendente del departamento, Diego Costarelli, el titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, entre otros, el mandatario se dirigió a votar junto a su hijo Lautaro.

Como es tradición en cada domingo de elecciones, comenzamos la jornada compartiendo un café en equipo.



Invito a todos los mendocinos a participar ejerciendo nuestro derecho al voto, es la forma más clara de expresar y elegir a quienes nos representan. Cada voto cuenta, define…

Ni bien llegó a la escuela Lemos, en Godoy Cruz, con un look muy sport (jeans y campera de jogging, acompañado por anteojos negros) Cornejo protagonizó su primera perlita: se saltó la fila para votar. Advertido por su personal de prensa, el mandatario rápidamente retrocedió y se ubicó donde correspondía. No quedó último ya que Malena, una joven de 19 años, le cedió su lugar.

Tras emitir su voto, Cornejo contó que se iba a su hogar a almorzar en familia. El menú será asado y, el propio hijo anticipó que el mismo será realizado por su padre. "Yo me ocupo de llevar un buen vino", manifestó.

Votación Alfredo Cornejo. Elecciones 2025. Votación. Escuelas. Lautaro Cornejo Elecciones 2025: Alfredo Cornejo llegó a votar acompañado por su hijo Lautaro. Foto: Yemel Fil

Hebe Casado y Jorge Difonso: el consuelo de las pastas caseras

Las pastas fueron la elección predilecta para dos figuras clave.

Hebe Casado votó en San Rafael y eligió la calidez de la casa de sus padres. Su menú para el mediodía serán pastas caseras preparadas por su madre. Luego de eso, viajará a la Ciudad de Mendoza para dirigirse al búnker.

Jorge Difonso (Provincias Unidas) también se inclinará por la pasta, pero con su propio toque. Tras votar en San Carlos, irá a su casa a preparar él mismo el tuco para el almuerzo familiar, antes de ir a la sede de su frente.

Votemos por Mendoza



En esta elección definimos nuestro camino y es importante participar y elegir.

Los intereses de nuestra provincia deben ser defendidos en el Congreso.



Los intereses de nuestra provincia deben ser defendidos en el Congreso.

Defendamos Mendoza.

Carolina Jacky: la paella gourmet y saludable

La candidata de Protectora Fuerza Política le dio un giro gourmet y saludable a su almuerzo. Jacky preparó una paella con arroz integral, siguiendo recomendaciones nutricionales.

Como postre, eligió un original quinoto con chocolate. Tras el almuerzo y previo a conocer los resultados, la candidata dedicará su tarde a una pasión: la Fórmula 1.

JACKY Carolina Jacky comerá paella saludable y dedicará su tarde a disfrutar de la Fórmula 1.

Gabriel Sottile: el almuerzo de campaña "al paso"

Para el candidato del Frente Libertario Demócrata, el día es de "laburo" y recorridas. Por lo tanto, el descanso y el banquete quedan de lado.

SOTTILE 2 Gabriel Sottile, uno de los primeros en votar.

Su almuerzo será rápido y funcional: comerá sándwiches o empanadas para poder seguir con su agenda de trabajo.