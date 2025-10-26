26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Detrás de escena

Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el "menú electoral"

Durante las Elecciones 2025, los principales candidatos y políticos de Mendoza tienen previsto esperar los resultados con una rica comida, junto a familiares.

Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el menú electoral.

Elecciones 2025: asado y pastas, las preferencias de los candidatos para el "menú electoral".

 Por Natalia Mantineo

La jornada electoral no solo se vive en "los cuartos oscuros" y las filas de votación; sino que las Elecciones 2025 también se palpita en las cocinas y los planes de ocio de los candidatos y políticos de la provincia de Mendoza.

Tras cumplir con su deber cívico, los referentes mendocinos revelaron a qué se dedicarán y, lo que es más interesante, cuál será el menú para el tradicional almuerzo de domingo electoral.

Lee además
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: ya votó la mayoría de los candidatos y esperan los resultados oficiales
elecciones 2025: que mirar esta noche y esperar para manana en la economia y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

El ministro de Defensa, como no podía ser de otro modo, llegó con un paquete de facturas para obsequiar a los fiscales y presidente de mesa.

petri llegó con facturas
Luis Petri, uno de los pocos candidatos que llegó a votar con facturas para obsequiar a las autoridades de mesa.

Luis Petri, uno de los pocos candidatos que llegó a votar con facturas para obsequiar a las autoridades de mesa.

Fue uno de los pocos candidatos que se detuvo a saludar a todos los vecinos. Un hombre muy querido en San Martín. Abrazó y besó a todos los que se le acercaron, incluso, posó para todas las selfies que le pidieron.

petri con vecinos
Petri se mostró muy afectuoso con sus vecinos y posó para todas las selfies solicitadas.

Petri se mostró muy afectuoso con sus vecinos y posó para todas las selfies solicitadas.

La jornada electoral de Petri será bien agitada, ya que tiene previsto acompañar a su hijo a votar a Luján de Cuyo y, además, analiza ir a saludar a si tío que cumple 80 años, pero aún no está confirmada esa visita, por lo que a la hora de armar el almuerzo hay más dudas que certezas.

Lo que sí está confirmado es que el candidato esperará los resultados en Mendoza, no tiene previsto viajar a Buenos Aires.

Emir Félix optó por las pastas

Emir Félix almorzará en San Rafael. Será un almuerzo familiar. Respecto al menú elegido para la ocasión, desde su entorno advirtieron que optó por unos ricos ravioles.

Además, confirmaron que en horas de la tarde, el candidato del Sur viajará hacia la Ciudad de Mendoza.

emir
Emir Félix almorzará en familia.

Emir Félix almorzará en familia.

Alfredo Cornejo: el asador de la familia

El gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, optó por la tradición más arraigada: el asado familiar. Tras el desayuno de equipo en Godoy Cruz, en el que participaron el intendente del departamento, Diego Costarelli, el titular de la Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, el presidente de La Libertad Avanza, Facundo Correa Llano, entre otros, el mandatario se dirigió a votar junto a su hijo Lautaro.

Embed

Ni bien llegó a la escuela Lemos, en Godoy Cruz, con un look muy sport (jeans y campera de jogging, acompañado por anteojos negros) Cornejo protagonizó su primera perlita: se saltó la fila para votar. Advertido por su personal de prensa, el mandatario rápidamente retrocedió y se ubicó donde correspondía. No quedó último ya que Malena, una joven de 19 años, le cedió su lugar.

Tras emitir su voto, Cornejo contó que se iba a su hogar a almorzar en familia. El menú será asado y, el propio hijo anticipó que el mismo será realizado por su padre. "Yo me ocupo de llevar un buen vino", manifestó.

Votación Alfredo Cornejo. Elecciones 2025. Votación. Escuelas. Lautaro Cornejo
Elecciones 2025: Alfredo Cornejo llegó a votar acompañado por su hijo Lautaro.

Elecciones 2025: Alfredo Cornejo llegó a votar acompañado por su hijo Lautaro.

Hebe Casado y Jorge Difonso: el consuelo de las pastas caseras

Las pastas fueron la elección predilecta para dos figuras clave.

  • Hebe Casado votó en San Rafael y eligió la calidez de la casa de sus padres. Su menú para el mediodía serán pastas caseras preparadas por su madre. Luego de eso, viajará a la Ciudad de Mendoza para dirigirse al búnker.

  • Jorge Difonso (Provincias Unidas) también se inclinará por la pasta, pero con su propio toque. Tras votar en San Carlos, irá a su casa a preparar él mismo el tuco para el almuerzo familiar, antes de ir a la sede de su frente.

Embed

Carolina Jacky: la paella gourmet y saludable

La candidata de Protectora Fuerza Política le dio un giro gourmet y saludable a su almuerzo. Jacky preparó una paella con arroz integral, siguiendo recomendaciones nutricionales.

Como postre, eligió un original quinoto con chocolate. Tras el almuerzo y previo a conocer los resultados, la candidata dedicará su tarde a una pasión: la Fórmula 1.

JACKY
Carolina Jacky comerá paella saludable y dedicará su tarde a disfrutar de la Fórmula 1.

Carolina Jacky comerá paella saludable y dedicará su tarde a disfrutar de la Fórmula 1.

Gabriel Sottile: el almuerzo de campaña "al paso"

Para el candidato del Frente Libertario Demócrata, el día es de "laburo" y recorridas. Por lo tanto, el descanso y el banquete quedan de lado.

SOTTILE 2
Gabriel Sottile, uno de los primeros en votar.

Gabriel Sottile, uno de los primeros en votar.

Su almuerzo será rápido y funcional: comerá sándwiches o empanadas para poder seguir con su agenda de trabajo.

Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Más del 50% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia

Marisa Lourdes Uceda: "La gente nos pide que pongamos un límite a Milei"

Votó Karina Milei y pidió una jornada electoral "tranquila y con alta participación"

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Votó Javier Milei junto a su hermana: se lo vio tranquilo y evitó hablar con la prensa

LO QUE SE LEE AHORA
El voto es obligatorio para todos los ciudadanos argentinos de entre 18 y 70 años.
infracciones

Elecciones 2025 en Mendoza: ¿cuál es la multa por no votar?

Las Más Leídas

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

En vivo elecciones 2025 Mendoza: ya votó la mayoría de los candidatos y esperan los resultados oficiales

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol 
Tragedia

Conmoción en San Rafael: hombre muere en plena cancha durante un partido de fútbol

Te Puede Interesar

Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados
Mercados y votos

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

Por Marcelo López Álvarez
Votó Luis Petri en San Martín: Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos.
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

Por Cecilia Zabala