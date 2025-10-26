26 de octubre de 2025
Sitio Andino
Elecciones Legislativas

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia

Durante las Elecciones 2025, el intendente de la Ciudad de Mendoza se mostró emocionado y destacó la normalidad de la jornada cívica.

ulpiano votando 3
Por Sección Política

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, votó durante el mediodía y en medio de las Elecciones 2025 reflexionó sobre la jornada electoral, destacando un sentimiento de "mucha emoción y esperanza". Asimismo, puso en valor la importancia de consolidar la Democracia.

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
En vivo elecciones 2025 Mendoza: ya votó la mayoría de los candidatos y esperan los resultados oficiales
ulpiano votando
El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, destacó las Elecciones 2025 como un día histórico para honrar la Democracia.

Elecciones 2025: esperanza y rumbo económico

Suarez manifestó su esperanza en que la expresión de la ciudadanía se traduzca en respuestas a las necesidades de la provincia y la Ciudad.

"Lo que corresponde a partir de eso es que haya respuesta a todo lo que falta, lo que hay que seguir construyendo y transformando en la Ciudad y lo que necesita Mendoza para seguir creciendo", afirmó.

A nivel nacional, el intendente expresó la necesidad de "ratificar este rumbo, a partir de una economía sana, una macroeconomía ordenada, empezar a transitar una senda de crecimiento, de desarrollo, de más producción, más empleo".

Participación y Democracia

Por otro lado, el intendente comentó que, hasta pasado el mediodía, la participación en la Ciudad se ubicaba cerca del 40% del padrón, un porcentaje que consideró un "buen dato".

"He recorrido la Ciudad, he visitado una gran cantidad de escuelas y he visto a muchos vecinos ejerciendo su derecho, en muchos casos con sus hijos y familias enteras participando de este proceso y eso es muy importante porque eligiendo a quienes nos representan seguimos consolidando la democracia", señaló.

ulpiano votando 2

Finalmente, Suarez hizo hincapié en el significado histórico de la fecha electoral, 26 de octubre, al recordar que "hace 42 años, un 30 de octubre, los argentinos íbamos a votar una elección históricas que marcó la recuperación de la Democracia.

"Tenemos que seguir cuidando y seguir trabajando por los pendientes, y seguir dándole pelea a la pobreza, a la inequidad. Es una responsabilidad que tenemos todos y, sobre todo, los dirigentes", cerró.

