Elecciones 2025: Ulpiano Suarez votó y destacó la importancia de consolidar la Democracia

El intendente de la Ciudad de Mendoza , Ulpiano Suarez , votó durante el mediodía y en medio de las Elecciones 2025 reflexionó sobre la jornada electoral, destacando un sentimiento de "mucha emoción y esperanza" . Asimismo, puso en valor la importancia de consolidar la Democracia.

El jefe comunal subrayó que la jornada se ha desarrollado con "absoluta normalidad" en la Capital. "Todas las escuelas en las que hubo mesa abrieron en tiempo y forma , por lo que un agradecimiento especial para las autoridades, las diferentes fuerzas políticas que están colaborando en esta labor cívica", expresó.

Suarez manifestó su esperanza en que la expresión de la ciudadanía se traduzca en respuestas a las necesidades de la provincia y la Ciudad.

El intendente de la Ciudad, Ulpiano Suarez, destacó las Elecciones 2025 como un día histórico para honrar la Democracia.

"Lo que corresponde a partir de eso es que haya respuesta a todo lo que falta, lo que hay que seguir construyendo y transformando en la Ciudad y lo que necesita Mendoza para seguir creciendo", afirmó.

A nivel nacional, el intendente expresó la necesidad de "ratificar este rumbo, a partir de una economía sana, una macroeconomía ordenada, empezar a transitar una senda de crecimiento, de desarrollo, de más producción, más empleo".

Embed @ciudaddemendoza



Cada jornada electoral es emocionante y esperanzadora.



A 42 años de la vuelta a la democracia, honrémosla juntos ejerciendo con responsabilidad nuestro derecho y deber cívico.



— Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) October 26, 2025

Participación y Democracia

Por otro lado, el intendente comentó que, hasta pasado el mediodía, la participación en la Ciudad se ubicaba cerca del 40% del padrón, un porcentaje que consideró un "buen dato".

"He recorrido la Ciudad, he visitado una gran cantidad de escuelas y he visto a muchos vecinos ejerciendo su derecho, en muchos casos con sus hijos y familias enteras participando de este proceso y eso es muy importante porque eligiendo a quienes nos representan seguimos consolidando la democracia", señaló.

ulpiano votando 2

Finalmente, Suarez hizo hincapié en el significado histórico de la fecha electoral, 26 de octubre, al recordar que "hace 42 años, un 30 de octubre, los argentinos íbamos a votar una elección históricas que marcó la recuperación de la Democracia.

"Tenemos que seguir cuidando y seguir trabajando por los pendientes, y seguir dándole pelea a la pobreza, a la inequidad. Es una responsabilidad que tenemos todos y, sobre todo, los dirigentes", cerró.