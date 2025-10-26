26 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Pedido urgente

Elecciones 2025: Patricia Bullrich votó y llamó a la gente a asistir a las urnas

La ministra de Seguridad emitió su voto, protagonizó un blooper y aseguró que, en caso de no ganar el oficialismo, no habrá cambios en el gabinete el lunes.

Elecciones 2025: Patricia Bullrich votó y llamó a la gente a asistir a las urnas

Elecciones 2025: Patricia Bullrich votó y llamó a la gente a asistir a las urnas

Por Sitio Andino Política

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió su voto en las elecciones legislativas, donde además figura como candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, antes de retirarse, protagonizó un blooper al doblar mal la boleta y aprovechó para convocar a la ciudadanía a votar, asegurando también que no habrá más cambios en el gabinete nacional.

Del blooper a las declaraciones políticas: qué dijo Bullrich tras votar

Alrededor de las 14:00, Bullrich se presentó en el Auditorio de La Rural, en la mesa 6407, donde se registró un momento curioso, tras marcar su opción, dobló la boleta en dos partes en lugar de tres, por lo que debió ingresar nuevamente al box para corregir el error.

Lee además
Javier Milei adelantó que tras los resultados del domingo, analiará cambios en su equipo.
Renovación

Cambios en el Gabinete: los ministros que se van, los que están en la mira y los que podrían sumarse
Tras el escándalo de Espert, Fred Machado le envió una advertencia a Santiago Caputo.
"Si hablo, se cae el país"

La fuerte advertencia de Fred Machado a Santiago Caputo y las acusaciones contra Bullrich
Embed

Una vez solucionado el inconveniente, la candidata de LLA dialogó con la prensa y se mostró confiada en obtener una banca en el Senado: “Voy a asumir en el Senado para lograr mayor gobernabilidad y así aprobar las leyes que necesita el país”.

Además, se refirió al nivel de participación electoral en todo el país y pidió que más ciudadanos se acerquen a votar: “Capaz piensan que ya votaron, pero esta es la elección en la que se definen las dos cámaras. Por eso pido que la gente salga y ejerza su derecho al sufragio ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1982504375894642857&partner=&hide_thread=false

Sobre los posibles resultados, la ministra aseguró que no habrá cambios en su cartera en caso de un resultado adverso para el oficialismo, luego de que circularan versiones sobre posibles renuncias dentro del Gobierno de Javier Milei.

Fuente: Perfil

Temas
Seguí leyendo

Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista

Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

La más baja desde 1983: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

Dónde consultar los resultados del escrutio provisorio en Mendoza y en todo el país

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el peronismo mejoró el resultado de 2023

Elecciones 2025: Qué mirar esta noche y esperar para mañana en la economía y los mercados

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales.
Alerta

Araña de rincón: Mendoza registra entre 25 y 30 casos de picaduras anuales

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Tanto el oficialismo como el peronismo tienen motivos para festejar.
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el peronismo mejoró el resultado de 2023

Por Facundo La Rosa
Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: al cierre de los comicios, votó el 66% del padrón
elecciones 2025

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

Por Sofía Pons