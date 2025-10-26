Elecciones 2025: Patricia Bullrich votó y llamó a la gente a asistir a las urnas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, emitió su voto en las elecciones legislativas, donde además figura como candidata a senadora por La Libertad Avanza (LLA) en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, antes de retirarse, protagonizó un blooper al doblar mal la boleta y aprovechó para convocar a la ciudadanía a votar, asegurando también que no habrá más cambios en el gabinete nacional.

Del blooper a las declaraciones políticas: qué dijo Bullrich tras votar Alrededor de las 14:00, Bullrich se presentó en el Auditorio de La Rural, en la mesa 6407, donde se registró un momento curioso, tras marcar su opción, dobló la boleta en dos partes en lugar de tres, por lo que debió ingresar nuevamente al box para corregir el error.

Además, se refirió al nivel de participación electoral en todo el país y pidió que más ciudadanos se acerquen a votar: “Capaz piensan que ya votaron, pero esta es la elección en la que se definen las dos cámaras. Por eso pido que la gente salga y ejerza su derecho al sufragio ”.

