Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista.

Martha Reale , analista y consultora de Reale de la Torre, se refirió a los resultados que arrojan los bocas de urna tras el cierre de las elecciones 2025 , que indican favoritisimo para la alianza de La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM) . En diálogo con Aconcagua Radio 90.1 , señaló que el espacio político local fue clave.

A la espera de los resultados oficiales de los organismos electorales a cargo del escrutinio, el frente oficialista se estaría quedando con un triunfo y, posiblemente, le haya otorgado al presidente Javier Milei el triunfo violeta más amplio de todo el país.

Participación ciudadana La más baja desde 1983: más de 12 millones de argentinos decidió no emitir su voto en las elecciones 2025

Al respecto, Reale afirmó: "Si eso se confirma, sin duda Cambia Mendoza fue clave. Es un espacio que gobierna hace muchos años, tiene muy aceitada la narrativa de gestión eficiente, con una red de contención para frenar los ruidos nacionales a partir de la territorialidad. Han sido hábiles para persuadir a la población de que el peronismo no es una buena opción para Mendoza".

La analista indicó que esto era previsible, ya que el electorado de la provincia de Mendoza había tomado su decisión a favor del gobernador Alfredo Cornejo antes de conocerse que Luis Petri encabezaría la boleta de diputados nacionales. Otro punto que destacó la especialista fue que libertarios y radicales encontraron un punto de coincidencia fundamental: " El antikirchnerismo los une ". Además, incidió el cómo quiere la gente que se administre el Estado, con énfasis en la reducción del gasto público.

Baja concurrencia en las elecciones 2025

A nivel nacional, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia. En ese sentido, señaló que en Mendoza estuvo por encima de la media nacional debido a que siempre "ha sido una provincia donde los niveles están por encima de los nacionales" y que " el mendocino tiene una conciencia cívica más avanzada que el argentino promedio".

"Las elecciones de medio término son más laxas en términos de compromiso, como son las PASO, pero sí se juega mucho, el Parlamento es importantísimo. Es una visión sesgada pensar que las legislativas no son importantes", comentó Reale.

Elecciones 2025. Escuelas. Votación. Elecciones legislativas. Boleta Unica Foto: Yemel Fil

Elecciones polarizadas

"La polarización es un fenómeno que se ha instalado. En la Argentina las terceras fuerzas compiten también con la abstención", afirmó la analista. "A nivel nacional, noté un clima adverso para el Gobierno en los últimos tres meses. Hubo mucho error autoinflingido, la recesión económica ha golpeado muy fuerte, sobre todo a los sectores sociales más vulnerables, que se encontraron con que el cambio no era tan rápido ni el daño tan corto", agregó.

El uso de la Boleta Única de Papel

En cuanto al uso de este sistema y doble urna en las escuelas, Reale señaló: "En la previa veíamos que la gente no tenía dificultades, tiendo a pensar que no ha sido un problema para la gente. Ví que lo resolvieron bastante rápido y los presidentes de mesa estuvieron muy responsables, hicieron una gran tarea".