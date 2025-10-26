Germán Gómez reconoció la derrota del PJ, pero celebró el aumento de votos para el peronismo. Foto: Cristian Lozano

Germán Gómez, presidente del bloque de Diputados del peronismo, desde el búnker del Frente Justicialista reconoció la derrota en estas elecciones 2025, pero celebró que lograron un crecimiento respecto de la elección anterior, y calificó la jornada como “una elección compleja, no solo en la provincia, sino también en todo el territorio nacional”.

Gómez sostuvo que el PJ mejoró su caudal de votos y pidió cautela frente al avance del escrutinio, ya que “todavía se están cargando datos en varios departamentos”. A la vez, dijo que “hay una fuerza opositora que ha crecido enormemente”.

En cuanto a la evaluación interna, afirmó que “hemos generado algún resultado positivo” y expresó: “El Justicialismo siempre ha hecho autocrítica, venimos trabajando con humildad. Habrá que analizar los resultados y seguir trabajando".

También se refirió a la situación en el sur provincial y a la contienda en San Rafael, donde el oficialismo local perdió: “En el sur se ha trabajado enormemente; las elecciones intermedias siempre han sido difíciles para el Justicialismo”.

Aun así, subrayó que su espacio “lleva un diputado que va a cumplir con su palabra”, en alusión al candidato a diputado nacional, Emir Félix.