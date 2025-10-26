26 de octubre de 2025
Griselda Petri celebró los resultados alentadores de Luis y LLA: "Mendoza se va a imponer como capital de la libertad"

La candidata a diputada provincial y hermana del Ministro de Defensa de la Nación expresó su alegría. Qué dijo Griselda Petri.

Foto: Yemel Fil
 Por Sofía Pons

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) Mendoza y candidata a diputada provincial, Griselda Petri, celebró los primeros resultados alentadores de La Libertad Avanza y de su hermano, Luis Petri, quien ingresaría al Congreso nuevamente.

"Estamos recibiendo las actas que nos van mandando nuestros fiscales, la verdad que somos muy optimistas y creo que vamos a desarrollar una tremenda elección a nivel nacional en la provincia de Mendoza", expresó la candidata.

Petri resaltó el apoyo del pueblo mendocino al proyecto de Javier Milei. "Creo que Mendoza se va a imponer a nivel nacional como la capital de la libertad, así que estamos muy contentos por eso", indicó.

Primeros resultados favorables para La Libertad Avanza

La referente del oficialismo destacó que el apoyo a La Libertad Avanza va a ayudar a implementar las modificaciones que propone el Presidente. "Luis está muy contento porque la Argentina necesitaba que se efectuaran reformas profundas, ya lo ha mencionado en varias oportunidades, reformas a nivel fiscal, laboral y la verdad que había que tener músculo político en el Congreso. Creo que con los resultados que estamos obteniendo hoy se está logrando ese objetivo, consolidar el plan, y poder seguir en el camino correcto", expresó.

Sobre la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Petri se mostró conforme. "Puedo decir que estoy completamente satisfecha con la forma en que se ha manejado todo", indicó.

Además, agregó: "Luis lo venía diciendo, acá tenemos que ir todos juntos. El gobierno provincial lo entendió y consideró que era la mejor decisión. Así que es un éxito de la gestión local y nacional".

