Griselda Petri celebró los resultados alentadores de Luis y LLA: "Mendoza se va a imponer como capital de la libertad" Foto: Yemel Fil

Por Sofía Pons







La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) Mendoza y candidata a diputada provincial, Griselda Petri, celebró los primeros resultados alentadores de La Libertad Avanza y de su hermano, Luis Petri, quien ingresaría al Congreso nuevamente.

"Estamos recibiendo las actas que nos van mandando nuestros fiscales, la verdad que somos muy optimistas y creo que vamos a desarrollar una tremenda elección a nivel nacional en la provincia de Mendoza", expresó la candidata.

Petri resaltó el apoyo del pueblo mendocino al proyecto de Javier Milei. "Creo que Mendoza se va a imponer a nivel nacional como la capital de la libertad, así que estamos muy contentos por eso", indicó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/griselda_petri/status/1982480120238702638&partner=&hide_thread=false Voté en mi querido San Martín, convencida de que desde hoy, Mendoza y Argentina van a seguir por el camino que nos la llevado a la estabilidad y nos permitirá consolidar el crecimiento que todos los argentinos merecemos. pic.twitter.com/YIh5hIA4ys — Griselda Petri (@griselda_petri) October 26, 2025 Primeros resultados favorables para La Libertad Avanza La referente del oficialismo destacó que el apoyo a La Libertad Avanza va a ayudar a implementar las modificaciones que propone el Presidente. "Luis está muy contento porque la Argentina necesitaba que se efectuaran reformas profundas, ya lo ha mencionado en varias oportunidades, reformas a nivel fiscal, laboral y la verdad que había que tener músculo político en el Congreso. Creo que con los resultados que estamos obteniendo hoy se está logrando ese objetivo, consolidar el plan, y poder seguir en el camino correcto", expresó.

Sobre la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Petri se mostró conforme. "Puedo decir que estoy completamente satisfecha con la forma en que se ha manejado todo", indicó. Además, agregó: "Luis lo venía diciendo, acá tenemos que ir todos juntos. El gobierno provincial lo entendió y consideró que era la mejor decisión. Así que es un éxito de la gestión local y nacional".