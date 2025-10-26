Griselda Petri celebró los resultados alentadores de Luis y LLA: "Mendoza se va a imponer como capital de la libertad"

La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) Mendoza y candidata a diputada provincial, Griselda Petri, celebró los primeros resultados alentadores de La Libertad Avanza y de su hermano, Luis Petri, quien ingresaría al Congreso nuevamente.
La candidata a diputada provincial y hermana del Ministro de Defensa de la Nación expresó su alegría. Qué dijo Griselda Petri.
La vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) Mendoza y candidata a diputada provincial, Griselda Petri, celebró los primeros resultados alentadores de La Libertad Avanza y de su hermano, Luis Petri, quien ingresaría al Congreso nuevamente.
"Estamos recibiendo las actas que nos van mandando nuestros fiscales, la verdad que somos muy optimistas y creo que vamos a desarrollar una tremenda elección a nivel nacional en la provincia de Mendoza", expresó la candidata.
Petri resaltó el apoyo del pueblo mendocino al proyecto de Javier Milei. "Creo que Mendoza se va a imponer a nivel nacional como la capital de la libertad, así que estamos muy contentos por eso", indicó.
La referente del oficialismo destacó que el apoyo a La Libertad Avanza va a ayudar a implementar las modificaciones que propone el Presidente. "Luis está muy contento porque la Argentina necesitaba que se efectuaran reformas profundas, ya lo ha mencionado en varias oportunidades, reformas a nivel fiscal, laboral y la verdad que había que tener músculo político en el Congreso. Creo que con los resultados que estamos obteniendo hoy se está logrando ese objetivo, consolidar el plan, y poder seguir en el camino correcto", expresó.
Sobre la alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza, Petri se mostró conforme. "Puedo decir que estoy completamente satisfecha con la forma en que se ha manejado todo", indicó.
Además, agregó: "Luis lo venía diciendo, acá tenemos que ir todos juntos. El gobierno provincial lo entendió y consideró que era la mejor decisión. Así que es un éxito de la gestión local y nacional".