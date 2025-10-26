La primera reacción del Gobierno: "Mendoza es una locomotora y un laboratorio de ideas para Argentina"

En Mendoza, la victoria de la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza fue contundente , superando por más de veinte puntos al segundo espacio: Fuerza Justicialista Mendoza. En el bunker oficialista las sonrisas son inocultables y hay expectativas de colocar cuatro de los cinco diputados nacionales que aportará la provincia al Congreso.

El senador provincial y candidato a renovar el cargo en estos comicios, Martín Kerchner , fue el primero en hablar y se mostró muy optimista por los resultados que reflejará el escrutinio definitivo.

El minuto a minuto En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

Victoria de LLA - Cambia Mendoza Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Kerchner destacó que el nivel de votación fue muy importante , similar al de 2021, y que ese dato ya constituye un mensaje político . “Estamos muy contentos con el acompañamiento de la provincia de Mendoza. Es una gran responsabilidad que nos presten su confianza, y tenemos que devolver intacto lo que nos entregan ”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el resultado representa “un espaldarazo a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y a todo el equipo de Cambia Mendoza” , además de “un mensaje hacia la Argentina” .

elecciones 2025: la sonrisa inocultable de Martín Kerchner en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

Es una gran responsabilidad que nos presten su confianza, y tenemos que devolver intacto lo que nos entregan Es una gran responsabilidad que nos presten su confianza, y tenemos que devolver intacto lo que nos entregan

“Mendoza es una locomotora muy importante y un buen laboratorio de ideas para el país, por lo que venimos haciendo hace diez años y que Milei lleva adelante desde hace dos”, expresó.

“Marcamos el rumbo y es un orgullo para los mendocinos”

El senador celebró que el oficialismo hizo una excelente elección en las cuatro jurisdicciones electorales, de acuerdo con los datos de los fiscales. “Vamos a tener un gran acompañamiento de la sociedad al equipo que gobierna Mendoza y al que gobierna Argentina. Hay que mirar más a Mendoza”, señaló.

Kerchner remarcó que estas elecciones de medio término son claves no solo por quiénes resultan elegidos, sino por “el camino que elige el país en una elección bisagra para la Argentina”.

“Espero que se encamine a una serie de cambios que la saquen del populismo mágico definitivamente”, agregó.

Martín Kerchner La Libertad Avanza Cambia Mendoza Foto: Yemel Fil

“No le vamos a fallar a los mendocinos”

El dirigente afirmó que el resultado los coloca en una posición de gran responsabilidad. “Los mendocinos vienen confiando en nosotros desde 2013, y no les vamos a fallar. Si Argentina sigue el camino de Mendoza, tiene mucho futuro”, expresó.

Kerchner también respondió a la estrategia de la oposición: “A pesar de la campaña negativa, los mendocinos quieren gente que esté al servicio público, que trabaje y no prometa cosas imposibles. Todavía falta, pero seguiremos trabajando de esta manera, marcando un rumbo y respaldando el trabajo del equipo de Cornejo y de Milei”, concluyó.