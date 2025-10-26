26 de octubre de 2025
La primera reacción del Gobierno: "Mendoza es una locomotora y un laboratorio de ideas para Argentina"

Martín Kerchner fue el primero de Cambia Mendoza en hablar y dejó entrever que colocarían cuatro diputados nacionales. “Es un gran espaldarazo y devolveremos la confianza”, dijo.

Foto: Yemel Fil

El senador provincial y candidato a renovar el cargo en estos comicios, Martín Kerchner, fue el primero en hablar y se mostró muy optimista por los resultados que reflejará el escrutinio definitivo.

Martín Kerchner: “Es un espaldarazo a la gestión de Cornejo y un mensaje hacia la Argentina”

Kerchner destacó que el nivel de votación fue muy importante, similar al de 2021, y que ese dato ya constituye un mensaje político. “Estamos muy contentos con el acompañamiento de la provincia de Mendoza. Es una gran responsabilidad que nos presten su confianza, y tenemos que devolver intacto lo que nos entregan”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el resultado representa “un espaldarazo a la gestión del gobernador Alfredo Cornejo y a todo el equipo de Cambia Mendoza”, además de “un mensaje hacia la Argentina”.

Mendoza es una locomotora muy importante y un buen laboratorio de ideas para el país, por lo que venimos haciendo hace diez años y que Milei lleva adelante desde hace dos”, expresó.

“Marcamos el rumbo y es un orgullo para los mendocinos”

El senador celebró que el oficialismo hizo una excelente elección en las cuatro jurisdicciones electorales, de acuerdo con los datos de los fiscales. “Vamos a tener un gran acompañamiento de la sociedad al equipo que gobierna Mendoza y al que gobierna Argentina. Hay que mirar más a Mendoza”, señaló.

Kerchner remarcó que estas elecciones de medio término son claves no solo por quiénes resultan elegidos, sino por “el camino que elige el país en una elección bisagra para la Argentina”.

“Espero que se encamine a una serie de cambios que la saquen del populismo mágico definitivamente”, agregó.

“No le vamos a fallar a los mendocinos”

El dirigente afirmó que el resultado los coloca en una posición de gran responsabilidad. “Los mendocinos vienen confiando en nosotros desde 2013, y no les vamos a fallar. Si Argentina sigue el camino de Mendoza, tiene mucho futuro”, expresó.

Kerchner también respondió a la estrategia de la oposición: “A pesar de la campaña negativa, los mendocinos quieren gente que esté al servicio público, que trabaje y no prometa cosas imposibles. Todavía falta, pero seguiremos trabajando de esta manera, marcando un rumbo y respaldando el trabajo del equipo de Cornejo y de Milei”, concluyó.

