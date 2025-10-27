Axel Kicillof cuestionó a Javier Milei y advirtió sobre la crisis económica: "Se equivoca si festeja"

El mandatario bonaerense destacó además el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que el presidente Javier Milei “se equivoca si festeja que este resultado electoral, donde seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen”. Y agregó que “también se equivoca si pasan por alto la situación que está atravesando el pueblo, donde se han perdido empleos, ha caído la actividad y cierran empresas todos los días”.

En declaraciones realizadas desde el búnker de Fuerza Patria en La Plata, Kicillof sostuvo que “después del 7 de septiembre se fue a Estados Unidos a pedirle auxilio y apoyo al presidente (Donald) Trump y esos fondos de inversión. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el JP Morgan son sociedades de beneficencia. Si vinieron a la Argentina, no es más que para llevarse un lucro y poner en riesgo nuestros recursos”.

"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación, más trabajo y más organización" — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 27, 2025 El mandatario bonaerense destacó además el "trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad" de la militancia y subrayó que los resultados en la provincia fueron muy ajustados, con una mínima diferencia de 0,5 por ciento en contra del peronismo.

De todos modos, celebró que “de los 15 diputados que teníamos para renovar, renovarán los 15 y uno más, que irán a defender nuestras convicciones al Congreso”.

Kicillof estuvo acompañado por los referentes Máximo Kirchner y Sergio Massa, y por los diputados electos Jorge Taiana y Juan Grabois, entre otros dirigentes del espacio.