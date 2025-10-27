27 de octubre de 2025
{}
Elecciones 2025: qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados

Los jefes comunales se expresaron a través de las redes sociales, tras conocer cómo votaron los ciudadanos del territorio mendocino. Qué dijeron.

Qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados de las elecciones 2025﻿

Foto: Yemel Fil

Los representantes de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Santa Rosa, Junín y La Paz compartieron sus emociones a través de la red social X (antes Twitter). En todos los casos, agradecieron a los ciudadanos que fueron a emitir su voto.

En Godoy Cruz, Costarelli festejó

El intendente Diego Costarelli, celebró el triunfo del oficialismo. "En Godoy Cruz y en Mendoza, la ciudadanía volvió a respaldar un modelo de gestión que pone el foco en el trabajo, la transparencia y la planificación", expresó.

Elecciones 2025: Ulpiano Suarez le agradeció al electorado

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebró y agradeció al pueblo mendocino. "Han valorado el trabajo diario en la Ciudad a partir de una gestión cercana y eficiente. El apoyo de Mendoza a la agenda de cambios a nivel nacional también es un mensaje contundente para todo el país", indicó.

Junín festejó con el radicalismo

El intendente de Junín, Mario Abed, realizó una publicación en la que simplemente puso: "Gracias".

La Paz y sus triunfos electorales

El jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta, expresó: "Nuevamente obtuvimos triunfos contundentes, en todas las categorías. Felicitaciones a la nueva diputada provincial Aixa Moreno, que será la voz de los paceños en la legislatura provincial".

La intendenta de Santa Rosa y el justicialismo

Flor Destéfanis agradeció la confianza de los ciudadanos de la localidad que comanda. "A partir de mañana tenemos un desafío importante, el mismo que venimos enfrentando desde el 2023. Sin embargo hemos hecho todo lo posible para seguir avanzando y los resultados de hoy en Santa Rosa nos demuestran que vamos por el camino correcto", compartió en X.

