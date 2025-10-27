Elecciones 2025: qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados

Qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados de las elecciones 2025﻿

Los intendentes de los diferentes departamentos de la provincia de Mendoza expresaron su parecer tras conocer los resultados de las elecciones 2025 . El gobernador Alfredo Cornejo celebró junto a Luis Petri y algunos jefes comunales también compartieron la alegría.

Los representantes de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Santa Rosa, Junín y La Paz compartieron sus emociones a través de la red social X (antes Twitter). En todos los casos, agradecieron a los ciudadanos que fueron a emitir su voto.

El intendente Diego Costarelli, celebró el triunfo del oficialismo. "En Godoy Cruz y en Mendoza, la ciudadanía volvió a respaldar un modelo de gestión que pone el foco en el trabajo, la transparencia y la planificación", expresó.

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , celebró y agradeció al pueblo mendocino. "Han valorado el trabajo diario en la Ciudad a partir de una gestión cercana y eficiente. El apoyo de Mendoza a la agenda de cambios a nivel nacional también es un mensaje contundente para todo el país", indicó.

Este resultado demuestra que gobernar con orden, eficiencia y visión de futuro tiene premio. En Godoy Cruz y en Mendoza, la ciudadanía volvió a respaldar un modelo de gestión que pone el foco en el trabajo, la transparencia y la planificación. Hoy, Argentina eligió seguir el… pic.twitter.com/AiTSvNwCxP

En esta nueva jornada democrática quiero agradecer a todos los vecinos de la @ciudaddemendoza que fueron a votar y en especial al 59% que decidió, una vez más… pic.twitter.com/YQDVoOrkeR — Ulpiano Suarez (@UlpianoSuarez) October 27, 2025

Junín festejó con el radicalismo

El intendente de Junín, Mario Abed, realizó una publicación en la que simplemente puso: "Gracias".

La Paz y sus triunfos electorales

El jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta, expresó: "Nuevamente obtuvimos triunfos contundentes, en todas las categorías. Felicitaciones a la nueva diputada provincial Aixa Moreno, que será la voz de los paceños en la legislatura provincial".

¡¡¡Muchas gracias La Paz!!! Nuevamente obtuvimos triunfos contundentes, en todas las categorías!! Felicitaciones a la nueva diputada provincial Aixa Moreno, que será la voz de los paceños en la legislatura provincial. pic.twitter.com/s9loAXYI0r — Fernando Ubieta (@Ubietafer) October 27, 2025

La intendenta de Santa Rosa y el justicialismo

Flor Destéfanis agradeció la confianza de los ciudadanos de la localidad que comanda. "A partir de mañana tenemos un desafío importante, el mismo que venimos enfrentando desde el 2023. Sin embargo hemos hecho todo lo posible para seguir avanzando y los resultados de hoy en Santa Rosa nos demuestran que vamos por el camino correcto", compartió en X.