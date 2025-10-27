Elecciones 2025: qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados

Los representantes de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Santa Rosa, Junín y La Paz compartieron sus emociones a través de la red social X (antes Twitter). En todos los casos, agradecieron a los ciudadanos que fueron a emitir su voto.
El intendente Diego Costarelli, celebró el triunfo del oficialismo. "En Godoy Cruz y en Mendoza, la ciudadanía volvió a respaldar un modelo de gestión que pone el foco en el trabajo, la transparencia y la planificación", expresó.
Elecciones 2025: Ulpiano Suarez le agradeció al electorado
El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, celebró y agradeció al pueblo mendocino. "Han valorado el trabajo diario en la Ciudad a partir de una gestión cercana y eficiente. El apoyo de Mendoza a la agenda de cambios a nivel nacional también es un mensaje contundente para todo el país", indicó.
El jefe comunal de La Paz, Fernando Ubieta, expresó: "Nuevamente obtuvimos triunfos contundentes, en todas las categorías. Felicitaciones a la nueva diputada provincial Aixa Moreno, que será la voz de los paceños en la legislatura provincial".
Flor Destéfanis agradeció la confianza de los ciudadanos de la localidad que comanda. "A partir de mañana tenemos un desafío importante, el mismo que venimos enfrentando desde el 2023. Sin embargo hemos hecho todo lo posible para seguir avanzando y los resultados de hoy en Santa Rosa nos demuestran que vamos por el camino correcto", compartió en X.
