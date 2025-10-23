23 de octubre de 2025
Axel Kicillof cerró campaña con duras críticas a Milei: "Convirtieron la economía en un casino"

El gobernador bonaerense encabezó el acto junto a Sergio Massa, Jorge Taiana y Juan Grabois. Criticó con fuerza la gestión nacional y pidió “parar la motosierra” en las urnas.

El bonaerense cerró campaña en su distrito, donde el peronismo espera obtener una victoria electoral.

Foto: Prensa Fuerza Patria
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), acompañado por Sergio Massa, Jorge Taiana, Juan Grabois y Jimena López, entre otros referentes del espacio.

Desde el escenario, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas al Gobierno nacional y calificó la gestión de Javier Milei como una “estafa de TikTok”, al tiempo que acusó al JP Morgan de haber “tomado” el Ministerio de Economía a través de Luis Caputo.

Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en TikTok. Al que lo votó porque era la novedad, ahí los tienen: Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Francos, los mismos de siempre”, apuntó Kicillof ante la militancia.

Embed - VIVO | Encuentro con sectores afectados por las políticas de Milei

Axel Kicillof sobre la gestión de Javier Milei: “Se están timbeando el país”

En otro tramo de su discurso, el gobernador sostuvo que la administración libertaria “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero” y denunció que el equipo económico “se está timbeando el país” con los recursos de todos los argentinos.

“Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, enfatizó, y señaló que las elecciones del próximo domingo serán “cruciales” para definir el respaldo político y financiero que Milei busca en Estados Unidos.

El 26 de octubre le vamos a decir a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, remarcó.

Embed

La palabra de Taiana, Grabois y Magario en el cierre de Fuerza Patria

El acto en el Parque Yrigoyen reunió a miles de militantes de distintas vertientes del peronismo bonaerense, con fuerte presencia del Frente Renovador. Además de Kicillof, intervinieron varios oradores.

El excanciller y primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, afirmó: “Los diputados vamos a pelear en la Cámara, pero el pueblo va a estar en la calle. Todos a derrotar este proyecto cipayo”.

Por su parte, Juan Grabois sorprendió al agradecer públicamente a Massa: “Sergio Tomás, con el que me peleo un poco cada tanto, me ayudó muchísimo en la campaña”, señaló.

Embed

La vicegobernadora Verónica Magario también cuestionó a Milei: “No estamos dispuestos a seguir de esta manera. Milei, hasta acá llegaste. Tenemos la obligación de ir a votar”, expresó.

Escenario peronista y ausencia de Máximo Kirchner

El encuentro se desarrolló en el Parque Yrigoyen de San Martín, con una puesta en escena cargada de simbología peronista y carteles con los nombres de Taiana, Massa, Katopodis, Eslaiman y Galmarini.

Aunque Máximo Kirchner no participó —estuvo en Santa Cruz durante la semana—, sí asistieron dirigentes de su sector, como el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, cercano a Wado de Pedro.

El cierre, bajo el lema “Fuerza Patria”, buscó mostrar unidad del peronismo bonaerense y apuntalar el mensaje de Kicillof: “En Buenos Aires no pasa la motosierra”.

