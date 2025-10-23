Axel Kicillof cerró campaña con duras críticas a Milei: "Convirtieron la economía en un casino"

El bonaerense cerró campaña en su distrito, donde el peronismo espera obtener una victoria electoral.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , encabezó este jueves el acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) , acompañado por Sergio Massa , Jorge Taiana , Juan Grabois y Jimena López , entre otros referentes del espacio.

Desde el escenario, el mandatario bonaerense lanzó duras críticas al Gobierno nacional y calificó la gestión de Javier Milei como una “estafa de TikTok” , al tiempo que acusó al JP Morgan de haber “tomado” el Ministerio de Economía a través de Luis Caputo .

“ Lo nuevo, la motosierra, era una estafa en TikTok . Al que lo votó porque era la novedad, ahí los tienen: Caputo, Sturzenegger, Bullrich, Francos, los mismos de siempre ”, apuntó Kicillof ante la militancia.

En otro tramo de su discurso, el gobernador sostuvo que la administración libertaria “convirtió a la economía nacional en una mesa de dinero” y denunció que el equipo económico “ se está timbeando el país ” con los recursos de todos los argentinos.

Encuentro con sectores afectados por las políticas de Milei

“Ni liberar ni libertario ni austriaco: vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”, enfatizó, y señaló que las elecciones del próximo domingo serán “cruciales” para definir el respaldo político y financiero que Milei busca en Estados Unidos.

“El 26 de octubre le vamos a decir a Milei en la provincia de Buenos Aires el ‘no’ más grande del mundo. En la provincia no pasa la motosierra”, remarcó.

"No sabemos si es el Ministerio de Economía que tiene funcionarios del JP Morgan o es el JP Morgan que tomó el Ministerio"



En el cierre de campaña de Fuerza Patria, Axel Kicillof apuntó contra la gestión de Luis Caputo: "Convirtieron a la economía nacional en un casino".

La palabra de Taiana, Grabois y Magario en el cierre de Fuerza Patria

El acto en el Parque Yrigoyen reunió a miles de militantes de distintas vertientes del peronismo bonaerense, con fuerte presencia del Frente Renovador. Además de Kicillof, intervinieron varios oradores.

El excanciller y primer candidato a diputado nacional, Jorge Taiana, afirmó: “Los diputados vamos a pelear en la Cámara, pero el pueblo va a estar en la calle. Todos a derrotar este proyecto cipayo”.

Por su parte, Juan Grabois sorprendió al agradecer públicamente a Massa: “Sergio Tomás, con el que me peleo un poco cada tanto, me ayudó muchísimo en la campaña”, señaló.

"Con Massa cada tanto me peleo un poquito, pero me ayudó mucho en la campaña"



Juan Grabois hizo "una mención particular" al exministro de Economía en el cierre de campaña de Fuerza Patria: "La forma correcta de abordar la contradicción es encontrar una síntesis programática".

La vicegobernadora Verónica Magario también cuestionó a Milei: “No estamos dispuestos a seguir de esta manera. Milei, hasta acá llegaste. Tenemos la obligación de ir a votar”, expresó.

Escenario peronista y ausencia de Máximo Kirchner

El encuentro se desarrolló en el Parque Yrigoyen de San Martín, con una puesta en escena cargada de simbología peronista y carteles con los nombres de Taiana, Massa, Katopodis, Eslaiman y Galmarini.

Aunque Máximo Kirchner no participó —estuvo en Santa Cruz durante la semana—, sí asistieron dirigentes de su sector, como el intendente de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz, cercano a Wado de Pedro.

El cierre, bajo el lema “Fuerza Patria”, buscó mostrar unidad del peronismo bonaerense y apuntalar el mensaje de Kicillof: “En Buenos Aires no pasa la motosierra”.