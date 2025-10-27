27 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Las perlitas en el búnker ganador: los mini libertarios, el gesto incómodo de Cornejo y la pelea de barras

La alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza obtuvo un gran triunfo electoral. Aunque, antes y después de los festejos, en el búnker se vivieron momentos particulares.

Las perlitas en el búnker ganador: los mini libertarios, el gesto incómodo de Cornejo y la pelea de barras

Las perlitas en el búnker ganador: los mini libertarios, el gesto incómodo de Cornejo y la pelea de barras

Foto: Yemel Fil
 Por Luis Calizaya

Con más del 50% de los votos, la alianza entre Cambia Mendoza (CM) y La Libertad Avanza (LLA) consiguió el triunfo más importantes del partido de Javier Milei a nivel nacional en las elecciones legislativas del 2025. Como es tradición, los festejos en el búnker no se hicieron esperar tras conocerse los resultados arrasadores.

Sin embargo, lo que debía ser un encuentro para demostrar unidad entre ambos partidos estuvo marcado por situaciones particulares que confirmaron, una vez más, que la provincia de Mendoza no se queda atrás cuando se trata de los momentos más extravagantes de la política.

Lee además
 Seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025
El minuto a minuto

En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025
Qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados de las elecciones 2025﻿
Mendoza

Elecciones 2025: qué opinaron los intendentes después de conocer los resultados

Los primeros en llegar al búnker: el alboroto de los mini libertarios

La jornada electoral vivió sus horas más decisivas desde las 18, cuando cerraron las escuelas y los centros habilitados para votar. A partir de ese momento, la alianza entre CM y LLA aguardó los resultados en el hotel Sheraton, el mismo lugar donde Javier Milei inició su recorrido accidentado el pasado 9 de octubre.

militancia La Libertad Avanza, mini libertarios, jóvenes, juventud, búnker Cambia Mendoza + LLA 26-10-25
Los "mini libertarios" se hicieron presentes en el b&uacute;nker oficialista.

Los "mini libertarios" se hicieron presentes en el búnker oficialista.

Mientras periodistas y organizadores esperaban la llegada de los candidatos, la militancia comenzó a hacerse presente pasadas las 19, aunque con una versión poco común. En la puerta del hotel, un grupo de nuevemini libertarios ”, entre niños y adolescentes, bajo la dirección de un adulto, animó la espera al ritmo de bombos y cánticos que dieron color al evento previo a los resultados, conocidos cerca de las 21.

Embed

Bombos, platillos y un final ensordecedor

Tras confirmarse la victoria, los referentes de Cambia Mendoza y funcionarios intercambiaban abrazos y comentarios en voz baja mientras se preparaba el festejo con la militancia en el salón principal.

Embed

Sin embargo, la espera de más de 30 minutos para que Luis Petri y Alfredo Cornejo subieran al escenario junto a otros candidatos e intendentes resultó agotadora: las melodías repetitivas y el volumen de los bombos y platillos en un espacio cerrado generaron una acústica insoportable, con asistentes tapándose los oídos y miradas de incomodidad generalizadas.

Los aliados casi se transforman en barrabravas

Dentro del evento, los militantes se dividieron en dos sectores: del lado izquierdo, las Fuerzas del Cielo con Luis Petri y Facundo Correa Llano; y del derecho, la Unión Cívica Radical, con Alfredo Cornejo. Identificados por sus pancartas y colores, un incidente menor tensó el ambiente cuando los radicales desplegaron una bandera demasiado extensa que invadió el espacio libertario y hubo algunos "picoteos" entre bandas. En lo que metaforizaba un encuentro entre hinchas de fútbol, el cruce entre líderes de ambos grupos no pasó a mayores, pero la bandera terminó reubicada para calmar los ánimos.

27 DE OCTUBRE - BÚNKER CM-LLA - ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025
La situación dentro del salón, por suerte, no fue a mayores.

La situación dentro del salón, por suerte, no fue a mayores.

Cornejo incómodo ante el “Petri gobernador”

El acto continuó con los candidatos y funcionarios en el escenario. Durante la intervención del ministro de Defensa, la militancia libertaria comenzó a corear “¡Petri gobernador! ”, en alusión a las elecciones de 2027. El gesto generó evidente incomodidad en Cornejo, mientras la UCR guardaba absoluto silencio. Petri intervino y pidió a sus seguidores que dejaran de entonar la consigna.

Alfredo Cornejo, fastidio, decepción, búnker La Libertad Avanza + Cambia Mendoza 26-10-25
Ante los cánticos de los libertarios, Petri llamó al silencio.

Ante los cánticos de los libertarios, Petri llamó al silencio.

El plus de la noche: referencias contra el kirchnerismo

Antes de cederle el micrófono a Cornejo, Petri lanzó críticas contra el kirchnerismo, lo que motivó a la militancia a entonar canciones populares durante la campaña. La más notoria fue el cántico de Saquen al pingüino del cajón ”, en alusión al fallecido Néstor Kirchner.

26 DE OCTUBRE - LUIS PETRI - ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025
En medio de la celebración, aprovechó en molestar al Kirchnerismo.

En medio de la celebración, aprovechó en molestar al Kirchnerismo.

En su discurso, el funcionario retomó ese tono al afirmar que los resultados permitirán “construir una mejor sociedad argentina”, especialmente una que “no tire piedras ”, en clara referencia al temaKuka tirapiedra ”, entonado por Javier Milei en su recital del 7 de octubre en el Movistar Arena.

Temas
Seguí leyendo

Kicillof cuestionó a Milei y advirtió sobre la crisis económica: "Se equivoca si festeja"

Cornejo festejó la victoria de LLA+CM: "Entendimos que necesitamos crecimiento económico"

El poder después de las elecciones 2025: Javier Milei ante el desafío de gobernar sin excusas

Javier Milei: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

La reacción de Cristina Kirchner ante la derrota del peronismo

Luis Petri tras el triunfo: "Mendoza es la cuna de la libertad y hoy abrazó esas ideas"

Ganadores y perdedores de una elección pro oficialista en Mendoza

Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"

LO QUE SE LEE AHORA
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre.
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2399 y números ganadores del domingo 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre en Mendoza se votará con doble Boleta Única. video
ELECCIONES 2025

Paso a paso: así se vota con la Boleta Única en Mendoza

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1325 del domingo 26 de octubre

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones. EN VIVO
Comicios legislativos

A la espera de los resultados, así fue el minuto a minuto de la jornada electoral en Mendoza y el país

El oficialismo arrasó en los comicios provinciales
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el oficialismo colocaría cuatro diputados

Te Puede Interesar

Javier Milei: Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande
Elecciones 2025

Javier Milei: "Pasamos el punto bisagra, hoy comienza la construcción de la Argentina grande"

Por Sofía Pons
El mandatario bonaerense destacó además el “trabajo, esfuerzo, comprensión y generosidad” de la militancia
Elecciones legislativas

Kicillof cuestionó a Milei y advirtió sobre la crisis económica: "Se equivoca si festeja"

Por Sitio Andino Política
Patricia Bullrich agradeció a los electores y al trabajo del equipo de Javier Milei
Contundente triunfo de LLA

Patricia Bullrich: "Hoy el pueblo nos dio un apoyo a lo largo y a lo ancho de la Argentina"

Por Sitio Andino Política