Las perlitas en el búnker ganador: los mini libertarios, el gesto incómodo de Cornejo y la pelea de barras

Con más del 50% de los votos , la alianza entre Cambia Mendoza ( CM ) y La Libertad Avanza ( LLA ) consiguió el triunfo más importantes del partido de Javier Milei a nivel nacional en las elecciones legislativas del 2025 . Como es tradición, los festejos en el búnker no se hicieron esperar tras conocerse los resultados arrasadores .

Sin embargo, lo que debía ser un encuentro para demostrar unidad entre ambos partidos estuvo marcado por situaciones particulares que confirmaron, una vez más, que la provincia de Mendoza no se queda atrás cuando se trata de los momentos más extravagantes de la política .

La jornada electoral vivió sus horas más decisivas desde las 18 , cuando cerraron las escuelas y los centros habilitados para votar. A partir de ese momento, la alianza entre CM y LLA aguardó los resultados en el hotel Sheraton , el mismo lugar donde Javier Milei inició su recorrido accidentado el pasado 9 de octubre .

Mientras periodistas y organizadores esperaban la llegada de los candidatos, la militancia comenzó a hacerse presente pasadas las 19 , aunque con una versión poco común. En la puerta del hotel , un grupo de nueve “ mini libertarios ”, entre niños y adolescentes , bajo la dirección de un adulto , animó la espera al ritmo de bombos y cánticos que dieron color al evento previo a los resultados, conocidos cerca de las 21 .

Así van llegando los primeros militantes, entre niños y adolescentes, al búnker de LLA al hotel Sheraton.

Bombos, platillos y un final ensordecedor

Tras confirmarse la victoria, los referentes de Cambia Mendoza y funcionarios intercambiaban abrazos y comentarios en voz baja mientras se preparaba el festejo con la militancia en el salón principal.

#Elecciones2025 | Presentes las banderas de los militantes radicales en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Sin embargo, la espera de más de 30 minutos para que Luis Petri y Alfredo Cornejo subieran al escenario junto a otros candidatos e intendentes resultó agotadora: las melodías repetitivas y el volumen de los bombos y platillos en un espacio cerrado generaron una acústica insoportable, con asistentes tapándose los oídos y miradas de incomodidad generalizadas.

Los aliados casi se transforman en barrabravas

Dentro del evento, los militantes se dividieron en dos sectores: del lado izquierdo, las Fuerzas del Cielo con Luis Petri y Facundo Correa Llano; y del derecho, la Unión Cívica Radical, con Alfredo Cornejo. Identificados por sus pancartas y colores, un incidente menor tensó el ambiente cuando los radicales desplegaron una bandera demasiado extensa que invadió el espacio libertario y hubo algunos "picoteos" entre bandas. En lo que metaforizaba un encuentro entre hinchas de fútbol, el cruce entre líderes de ambos grupos no pasó a mayores, pero la bandera terminó reubicada para calmar los ánimos.

27 DE OCTUBRE - BÚNKER CM-LLA - ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 La situación dentro del salón, por suerte, no fue a mayores. Foto: Yemel Fil

Cornejo incómodo ante el “Petri gobernador”

El acto continuó con los candidatos y funcionarios en el escenario. Durante la intervención del ministro de Defensa, la militancia libertaria comenzó a corear “¡Petri gobernador! ”, en alusión a las elecciones de 2027. El gesto generó evidente incomodidad en Cornejo, mientras la UCR guardaba absoluto silencio. Petri intervino y pidió a sus seguidores que dejaran de entonar la consigna.

Alfredo Cornejo, fastidio, decepción, búnker La Libertad Avanza + Cambia Mendoza 26-10-25 Ante los cánticos de los libertarios, Petri llamó al silencio. Foto: Yemel Fil

El plus de la noche: referencias contra el kirchnerismo

Antes de cederle el micrófono a Cornejo, Petri lanzó críticas contra el kirchnerismo, lo que motivó a la militancia a entonar canciones populares durante la campaña. La más notoria fue el cántico de “Saquen al pingüino del cajón ”, en alusión al fallecido Néstor Kirchner.

26 DE OCTUBRE - LUIS PETRI - ELECCIONES LEGISLATIVAS 2025 En medio de la celebración, aprovechó en molestar al Kirchnerismo. Foto: Yemel Fil

En su discurso, el funcionario retomó ese tono al afirmar que los resultados permitirán “construir una mejor sociedad argentina”, especialmente una que “no tire piedras ”, en clara referencia al tema “Kuka tirapiedra ”, entonado por Javier Milei en su recital del 7 de octubre en el Movistar Arena.