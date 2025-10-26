26 de octubre de 2025
{}
en vivo El minuto a minuto

En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

&nbsp;Seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

 Seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

Argentina y Mendoza celebraron una nueva jornada electoral este domingo 26 de octubre. Seguí en vivo los resultados del escrutinio nacional y provincial.

Por Sitio Andino Política

EN VIVO

Este domingo se llevaron adelante las elecciones 2025 legislativas en Mendoza y todo el país, en las que se definió la renovación de la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio de los escaños en el Senado. Además, los mendocinos eligieron 43 legisladores provinciales (24 diputados y 19 senadores) y el 50% de los concejales en doce departamentos. Seguí en vivo los resultados del escrutinio nacional y provincial.

Live Blog Post

Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista

Martha Reale, analista y consultora de Reale de la Torre, se refirió a los resultados que arrojan los bocas de urna tras el cierre de las elecciones 2025, que indican favoritisimo para la alianza de La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM). En diálogo con Aconcagua Radio 90.1, señaló que el espacio político local fue clave.

A la espera de los resultados oficiales de los organismos electorales a cargo del escrutinio, el frente oficialista se estaría quedando con un triunfo y, posiblemente, le haya otorgado al presidente Javier Milei el triunfo violeta más amplio de todo el país. Más información en la nota

Martha Reale en Aconcagua Radio. Elecciones 2025. Encuestas.
Live Blog Post

Mendoza se diferencia de la Nación y supera la participación ciudadana con un 71,5%

La participación ciudadana en las elecciones 2025 en Mendoza superó a la registrada a nivel nacional. Según informó el presidente de la Junta Electoral, el juez de la Corte Dalmiro Garay, el porcentaje alcanzó el 71,5% del padrón electoral. El porcentaje se ubica tan solo medio punto por debajo de las elecciones legislativas de 2021, cuando alcanzó el 72%. Más información en la nota

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/1982583262762660253&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sitio Andino y Noticiero Andino presentes en el búnker de Fuerza Justicialista en Mendoza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/1982566572079399097&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sitio Andino y Noticiero Andino presentes en el búnker de Provincias Unidas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/1982571218583887919&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Sitio Andino y Noticiero Andino presentes en el búnker de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/sitioandinomza/status/1982567970930053481&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

La alianza oficialista en Mendoza le dio el triunfo más holgado a Milei en el país

La polarización dominó el escenario político en las elecciones 2025 de este domingo, por lo tanto las terceras fuerzas se desvanecieron bajo ese escenario. En Mendoza, la estrategia del oficialismo local fue aunar fuerzas con La Libertad Avanza y la alianza LLA + Cambia Mendoza le otorgó a Javier Milei el triunfo violeta más amplio de todo el país. Más información en la nota.

Luis Petri y Alfredo Cornejo La Libertad Avanza + Cambia Mendoza
Live Blog Post

El presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador para esperar los resultados de las elecciones nacionales

El presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador antes de las 19 donde esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Ya están en el lugar algunos dirigentes de La Libertad Avanza como Patricia Bullrich y Martín Menem.

Minutos después, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, llegó a la sede donde concentrarán los principales referentes de LLA. Antes de ingresar al hall del hotel, el funcionario se acercó para saludar a la militancia que se juntó en las inmediaciones.

image
Javier Milei lleg&oacute; a la sede de LLA (Foto: Gustavo Gavotti)

Javier Milei llegó a la sede de LLA (Foto: Gustavo Gavotti)

Live Blog Post

Elecciones 2025: habló el Ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán tras el cierre de los comicios

El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, expresó que la participación fue del 66%, y agradeció a la ciudadanía por emitir su voto en "la reafirmación de la democracia".

"Agradecemos en nombre de todos nosotros a las autoridades de mesa, fiscales partidarios que participaron en estos comicios y a las fuerzas armadas y de seguridad, porque se ha desarrollado con una nueva forma de votación ágil, moderna y transparente que dota de igualdad democrática a todos los partidos y fuerzas políticas. Se realizó con mucho éxito, no tuvimos reportes de incidentes ni problemas a la hora de la votación, como tampoco quejas por la implementación de la BUP", expresó el ministro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/catalanlisandro/status/1982563188143952344&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Elecciones 2025: qué pasa, cuál es la multa y qué debo hacer si no voté

El voto es obligatorio entre los 18 y los 70 años. Si no fuiste a votar y no podés justificarlo, serás sancionado. Cuál es la multa y el trámite a realizar. En la nota todos los detalles.

24 de Octubre de 2025, Elecciones 2025. Urna, voto, cabina de votación
Live Blog Post

Cerró la votación a nivel nacional: sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa

Al cierre de los comicios, la Cámara Nacional Electoral informó que a hasta las 18 había votado el 66% del padrón nacional. Se trata de las personas habilitadas para emitir su sufragio en estas elecciones 2025 en el país.

La concurrencia estaría por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%.

El porcentaje podría crecer mínimamente dado que en las escuelas aún quedan ciudadanos a la espera de emitir su voto en el país

image
Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.

Seguí el minuto a minuto de todo lo que ocurre en una nueva jornada de elecciones.

Live Blog Post

Cerraron los comicios en Mendoza: optimismo del oficialismo y el peronismo celebra mejora de números

Pese a que en algunas escuelas todavía había gente votando, a las 18 cerraron los comicios en Mendoza y Argentina, donde se desarrollaron las elecciones legislativas, para renovar bancas en el Congreso de la Nación, la Legislatura y los Concejos Deliberantes de algunos departamentos.

A la espera de los resultados oficiales de la justicia electoral y la Junta Electoral de Mendoza, en los bunkers ya se manejan algunos números de los bocas de urna, que en el ámbito local no revelan demasiadas sorpresas respecto a las encuestas de las últimas semanas. Más información en la nota.

Petri Félix
Live Blog Post

Votó Karen Reichardt: "Hoy definimos el rumbo del país"

La segunda candidata de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, votó junto a su perra Rumbita en una escuela de Palermo. "Me encanta votar. Vivo esto relajada, almorcé con mi hijo, no hay nada especial. Lo mejor es darse cuenta que el día de hoy definimos el rumbo económico del país".

Luego, contó el motivo de votar en la Ciudad siendo candidata en PBA: "Es una particularidad que no me pude votar. Yo resido en Pilar, pero me casé y tengo esta dirección desde que me casé. Voy y vengo, la Panamericana es fatal".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KarenReichardt1/status/1982545041940967471&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

A una hora del cierre, votó el 58,5% del padrón nacional

A una hora del cierre, votó el 58,5% del padrón hasta el corte de las 17, según informó la Cámara Nacional electoral.

image
Este domingo 26 de octubre, las&nbsp;elecciones legislativas 2025 en Argentina definen c&oacute;mo ser&aacute; la nueva composici&oacute;n del Congreso de la Naci&oacute;n

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definen cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación

Live Blog Post

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones 2025 en todo el país. En el caso de Mendoza, además de diputados nacionales, se eligieron diputados y senadores provinciales y concejales en 12 de los 18 departamentos.

En esta oportunidad, se renuevan 24 diputados y 19 senadores provinciales, la mitad de ambas Cámaras, además de cargos nacionales y la mitad de los Concejos Deliberantes en algunos.

En esta nota te contamos cuáles son los legisladores que finalizan su mandato y quiénes intentarán ocupar esas bancas a partir de diciembre. Lo que pone en juego cada fuerza política, qué arriesga el oficialismo y qué arriesga la oposición.

image
Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir F&eacute;lix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros.&nbsp;

Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros.

Live Blog Post

Elecciones 2025: más del 50% de mendocinos ya votaron

Pasadas las 16, las autoridades de la Junta Electoral Nacional Mendoza comunicaron que ya votó el 51% del padrón electoral de la provincia y la jornada transcurre sin inconvenientes. Resaltaron que se trata de un "número bajo" para esa hora y se espera un porcentaje más bajo de participación en estas elecciones 2025. Más información en la nota.

Elecciones 2025. Votación. Escuelas. Voto
La Junta Electoral Nacional Mendoza comunic&oacute; a las 16 que ya vot&oacute; el 51% del padr&oacute;n electoral.

La Junta Electoral Nacional Mendoza comunicó a las 16 que ya votó el 51% del padrón electoral.

Temas

Te Puede Interesar

Tanto el oficialismo como el peronismo tienen motivos para festejar.
Elecciones 2025

Luis Petri se impuso por amplia diferencia en Mendoza y el peronismo mejoró el resultado de 2023

Por Facundo La Rosa
Candidatos a diputados nacionales: Luis Petri, Emir Félix, Mario Vadillo, Jorge Difonso, Gabriel Sottile, Carolina Jacky, Micaela Blanco Minoli y Susana Barros. 
una guía imperdible

Elecciones 2025: qué se juega cada fuerza política en la Legislatura mendocina y el Congreso de la Nación

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: al cierre de los comicios, votó el 66% del padrón
elecciones 2025

Con una participación del 66%, se registró el menor nivel de votantes desde el regreso de la democracia

Por Sofía Pons