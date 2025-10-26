En vivo: seguí los resultados de las elecciones legislativas 2025

Live Blog Post

Martha Reale afirmó que el rol de Cambia Mendoza fue clave para el triunfo de la alianza oficialista

Martha Reale, analista y consultora de Reale de la Torre, se refirió a los resultados que arrojan los bocas de urna tras el cierre de las elecciones 2025, que indican favoritisimo para la alianza de La Libertad Avanza (LLA) y Cambia Mendoza (CM). En diálogo con Aconcagua Radio 90.1, señaló que el espacio político local fue clave.

A la espera de los resultados oficiales de los organismos electorales a cargo del escrutinio, el frente oficialista se estaría quedando con un triunfo y, posiblemente, le haya otorgado al presidente Javier Milei el triunfo violeta más amplio de todo el país. Más información en la nota