Más del 50% de mendocinos ya votaron y la jornada electoral transcurre sin problemas

Pasadas las 16, las autoridades de la Junta Electoral Nacional Mendoza comunicaron que ya votó el 51% del padrón electoral de la provincia y la jornada transcurre sin inconvenientes. Resaltaron que se trata de un "número bajo" para esa hora y se espera un porcentaje más bajo de participación en estas elecciones 2025 .

El Presidente de la Cámara Federal, Gustavo Castiñeira de Dios, y la jueza subrogante con competencia electoral, Susana Pravata, informaron que la participación al mediodía alcanzaba el 25% de los mendocinos habilitados para votar (que en total asciende a 1.523.484); lo que equivale a aproximadamente 380.000 mendocinos . Sin embargo, alrededor de las 16, la tendencia fue disminuyendo, aunque se espera que el caudal mejore en las últimas dos horas de comicio.

La cifra, hasta el momento, es menor a la de las últimas elecciones legislativas a la misma hora.

En aquella ocasión, que estuvo enmarcada en plena pandemia , participó de los comicios un 74% del total del padrón . Esta jornada se estima que no se alcanzaría el 70%.

Mendoza elegirá autoridades provinciales y nacionales con un padrón que supera 1,5 millones de electores. En total, funcionarán 4.445 mesas, distribuidas en 644 escuelas a lo largo de los 18 departamentos.

A nivel nacional, ya votó el 41% del padrón electoral

En todo el país, el número es muy similar al de la provincia de Mendoza. Según reportaron desde la justicia electoral, la participación electoral en los comicios hasta las 15 fue del 41%.

Así lo confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior, quienes también indicaron que el tiempo promedio de voto a través de la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría. Por otro lado, quienes votan tanto Diputados como Senadores demoran alrededor de cuatro minutos.