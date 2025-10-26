26 de octubre de 2025
"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

El intendente de San Rafael pidió recuperar el sentido democrático del voto en estas elecciones 2025 y destacó el diálogo y la cercanía como ejes de gestión.

    •  Por Celeste Funes

    El intendente de San Rafael, Omar Félix, participó este domingo de las elecciones legislativas 2025 y emitió su voto en la escuela San Antonio, donde estuvo acompañado por su hermano, Emir Félix, candidato a diputado nacional. El jefe comunal definió la jornada como un momento de participación clave para la ciudadanía y expresó sus expectativas para esta jornada.

    Lo estoy viviendo con mucha expectativa, esperanzado en que podamos transmitir a la provincia un método político que aplicamos en San Rafael: mucho diálogo, cercanía con los sectores y menos influencia de las redes o la comunicación que fomenta enfrentamientos”, afirmó. En ese sentido, destacó que el distrito del sur mendocino logró consolidar un estilo de gestión basado en la proximidad con la comunidad. “Creo que en San Rafael lo logramos y deseo que pueda darse en toda Mendoza”, agregó.

    El intendente remarcó la importancia de vivir las elecciones como una celebración democrática, especialmente para quienes recuerdan períodos en los que el derecho al voto no estaba garantizado. “A veces, cuando hay decepción, se pierde ese concepto, pero es importante recordar que votar siempre debe ser motivo de celebración. Quienes vivimos épocas en las que no se podía votar lo entendemos bien”, expresó.

    El jefe comunal también se mostró junto a su hermano esta mañana, Emir Félix, candidato a diputado nacional, quien expresó que esta es una "elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía". Además, se determina "si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotage o si va a perder apoyo", añadió.

    emir y omar felix
    Elecciones 2025: Emir y Omar Félix en San Rafael durante esta jornada democrática.

    A lo largo de la jornada, Omar Félix realizará recorridos por distintas escuelas del departamento para supervisar el desarrollo de los comicios, que hasta el momento transcurren con normalidad.

