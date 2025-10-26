"Mucho diálogo y cercanía": el mensaje de Omar Félix tras votar

Omar Félix, desde San Rafael: Félix: “Votar siempre debe ser motivo de celebración”.

“Lo estoy viviendo con mucha expectativa, esperanzado en que podamos transmitir a la provincia un método político que aplicamos en San Rafael: mucho diálogo, cercanía con los sectores y menos influencia de las redes o la comunicación que fomenta enfrentamientos”, afirmó. En ese sentido, destacó que el distrito del sur mendocino logró consolidar un estilo de gestión basado en la proximidad con la comunidad. “Creo que en San Rafael lo logramos y deseo que pueda darse en toda Mendoza”, agregó.

Embed #Elecciones2025 | VOTÓ OMAR FÉLIX, intendente de San Rafael @omarchafifelix



Seguí el minuto a minuto de las Elecciones 2025 en https://t.co/BzDwDmKX4E pic.twitter.com/wh9sAnv0FP — Sitio Andino (@sitioandinomza) October 26, 2025 El intendente remarcó la importancia de vivir las elecciones como una celebración democrática, especialmente para quienes recuerdan períodos en los que el derecho al voto no estaba garantizado. “A veces, cuando hay decepción, se pierde ese concepto, pero es importante recordar que votar siempre debe ser motivo de celebración. Quienes vivimos épocas en las que no se podía votar lo entendemos bien”, expresó.

El jefe comunal también se mostró junto a su hermano esta mañana, Emir Félix, candidato a diputado nacional, quien expresó que esta es una "elección trascendente porque se define un modelo, de seguir avanzando en los niveles de endeudamiento y pérdida de soberanía". Además, se determina "si ese modelo va a sostener el 55% que obtuvo en el balotage o si va a perder apoyo", añadió.

emir y omar felix Elecciones 2025: Emir y Omar Félix en San Rafael durante esta jornada democrática. Fuente: Partido Justicialista Mendoza. A lo largo de la jornada, Omar Félix realizará recorridos por distintas escuelas del departamento para supervisar el desarrollo de los comicios, que hasta el momento transcurren con normalidad.