26 de octubre de 2025
Sitio Andino
elecciones 2025

Votó Luis Petri en San Martín: "Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos"

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza - Cambia Mendoza, Luis Petri, auguró "una elección muy buena, va a haber un rotundo acompañamiento a las políticas del presidente".

 Por Cecilia Zabala

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza - Cambia Mendoza, Luis Petri, emitió su voto en la escuela 4-084 Libertador Simón Bolívar, de San Martín.

"Se está plebiscitando el futuro y destino de los argentinos", dijo el ministro de Defensa de la Nación.

Además, destacó el sistema de Boleta Única Papel: "Es ágil, transparente, más económico, permite ver toda la oferta electoral".

Es una elección fundamental, le pido a los mendocinos que vengan a votar, estamos definiendo el rumbo del país. Es una elección fundamental, le pido a los mendocinos que vengan a votar, estamos definiendo el rumbo del país.

"Tenemos una Argentina que está cambiando, que está resolviendo los problemas estructurales, que ha resuelto el principal problema que originaba el resto, que es el déficit fiscal. Viene bajando todos los meses la inflación, que viene derrotando la pobreza, que le estamos ganando la lucha al narcotráfico en Rosario y le ha devuelto la paz", destacó Petri, quien llegó acompañado de su hermana Griselda, su papá e hijo.

Elecciones 2025. Voto Luis Petri. votación
Luis Petri emitió su voto en la escuela 4-084 Libertador Simón Bolívar, en San Martín.

"Falta mucho por hacer y eso depende del futuro Congreso. Por eso es tan importante esta elección. Necesitamos un Congreso que en lugar de dinamitar las políticas del Gobierno, de poner palos en la rueda, de desestabilizar al Gobierno, lo busque ayudar a la hora de bajar impuestos, de una reforma laboral que permita más y mejor trabajo, y a la hora de establecer sanciones más duras en un nuevo Código Penal", destacó Petri.

Creemos que la elección va a ser muy buena, va a haber un rotundo acompañamiento a las políticas del presidente.

"Para nosotros una buena elección supone ser el espacio más votado, aunque sea por un punto", señaló el candidato oficialista.

"Creemos que la elección va a ser muy buena, va a haber un rotundo acompañamiento a las políticas del presidente", dijo Luis Petri.

Sobre su rol en el Congreso, destacó que se dedicará principalmente a los temas de seguridad: "Hay que aumentar las penas, bajar la edad de imputabilidad, es necesaria una ley de extinción de dominio. Hay que hacer lo imposible para terminar de cerrar la puerta giratoria y que los delincuentes paguen por sus delitos", destacó.

