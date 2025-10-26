26 de octubre de 2025
Elecciones legislativas 2025

Marisa Lourdes Uceda: "La gente nos pide que pongamos un límite a Milei"

Marisa Lourdes Uceda habló tras votar en Mendoza y lanzó un mensaje directo para “frenar” a Javier Milei.

Marisa Lourdes Uceda: "La gente nos pide que pongamos un límite a Milei"

 Por Analía Martín

La candidata a diputada nacional por Fuerza Justicialista Mendoza, Marisa Lourdes Uceda, emitió su voto esta mañana en la Escuela N.º 1-259 Doctor C. N. Vergara, donde llegó acompañada por su familia. Tras sufragar, afirmó que vive la jornada “con mucha felicidad y esperanza”, y remarcó que “la gente nos pide que pongamos un límite a Milei”, en alusión al actual presidente.

En diálogo con la prensa, Uceda apuntó contra la gestión de Javier Milei y se refirió a las declaraciones del oficialismo sobre cómo las elecciones podrían impactar en la economía. “Los resultados económicos son de exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional. Si una elección altera el mercado, el problema no son los comicios, sino el propio plan económico”, sostuvo.

Para la dirigente mendocina, la reacción del Ejecutivo frente al clima electoral revela una falta de autocrítica y de planificación económica. “Es muy fácil responsabilizar a quienes no gobiernan por los problemas económicos que tiene el Gobierno actual”, subrayó, dejando en claro que el Justicialismo busca marcar un contraste con la administración libertaria.

Un llamado a la responsabilidad democrática

La referente de Fuerza Justicialista enfatizó la importancia de que los comicios se desarrollen en paz y con amplia participación ciudadana. "Hoy tenemos que celebrar este acto democrático. Una vez que resolvamos los temas realmente urgentes, podremos empezar a repensarnos para mejorar nuestro sistema democrático, siempre que sea con el objetivo de que responda a mayores expectativas y brinde más y mejores respuestas a la ciudadanía. Además, Uceda sostuvo que el país necesita reencontrarse en la diversidad, planteando que el debate electoral debe servir para construir un modelo más justo.

