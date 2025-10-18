El peronismo mendocino celebró el Día de la Lealtad y pidió el voto para el 26 de octubre

El Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio , de Maipú, fue el escenario donde el Partido Justicialista de Mendoza celebró el Día de la Lealtad Peronista . La actividad fue encabezada por Emir Félix , candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza , junto a Marisa Uceda , postulante en segundo término, y el intendente de Maipú , Matías Stevanato , quien ocupa el tercer lugar en la lista. También participaron la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , y el intendente de Tunuyán, Emir Andraos , entre otros referentes del peronismo local.

En el encuentro estuvieron presentes la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti , el diputado nacional Martín Aveiro , y legisladores provinciales como Verónica Valverde y Adriana Cano . También asistieron representantes de la CGT , la UTEP , el Movimiento Evita y otros espacios del peronismo provincial.

Día de la Lealtad Peronista El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

efemérides Día de la Lealtad Peronista: origen, historia y por qué se celebra el 17 de octubre

Al abrir su discurso, Emir Félix destacó la multitudinaria concurrencia de militantes y subrayó la importancia de la última semana antes de las elecciones del 26 de octubre .

“ Estamos viviendo una situación que nunca pensamos . Nos encontramos con la necesidad de reflotar ese espíritu patriótico en un momento tan triste. Nuestro presidente nos humilla y avergüenza ante el mundo tirándose a los pies de Donald Trump para pedir limosna. Más que nunca, los colores de la Fuerza Justicialista Mendoza son los colores de nuestra patria y de nuestra bandera ”, expresó.

Emir Félix, Matías Stevanato, acto Maipú Día de la Lealtad 17-10-2025 Emir Félix y Matías Stevanato, dos de los principales referentes del peronismo mendocino. Foto: Prensa Partido Justicialista

El dirigente sanrafaelino remarcó que vienen recorriendo la provincia “de punta a punta”: “Hemos visitado cada barrio, cada finca, cada pyme, cada empresa. Hemos hablado con nuestros productores, con la familia mendocina, con jubilados y con personas con discapacidad. A quienes decían que el peronismo estaba muerto, les digo que el peronismo respira, late y se pone de pie”, sostuvo.

Félix destacó además que en distintos departamentos, como San Rafael, General Alvear y Malargüe, también se realizaron actos peronistas. “Lo que está en juego es la justicia social, y esa es una bandera que no nos van a bajar. Estoy orgulloso del peronismo mendocino porque sabe reconstruirse y ordenarse”, agregó.

Marisa Uceda y Matías Stevanato pidieron el voto para Fuerza Justicialista en octubre

Por su parte, Marisa Uceda fue contundente en su mensaje: “Compañeras y compañeros, basta de sometimiento, de miedo y de hambre. A este gobierno de Milei y a su socio Cornejo hay que ponerles un límite político y popular. Mientras ellos hacen negocios con el dolor de la gente, nuestros jubilados son reprimidos cada miércoles por reclamar lo que les corresponde. Eso no es libertad, eso es crueldad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarisaUcedaOk/status/1979541793600315739&partner=&hide_thread=false Ayer estuvimos en Maipú celebrando el #DíaDeLaLealtad, a 80 años de aquel 17 de octubre en que el pueblo pidió la liberación de Perón.



Hoy toca reforzar la lealtad con el pueblo y ser la alternativa al ajuste, el hambre y la violencia de Milei y Cornejo.



Como dijo… pic.twitter.com/CibA0LPHgb — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) October 18, 2025

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, también se dirigió a los presentes y remarcó que el justicialismo es la única alternativa para ponerle un freno a Milei.

“Nosotros somos la fuerza que transforma la realidad con hechos, no con palabras. Lo hemos demostrado en los municipios donde gobernamos. La verdadera política se hace al lado de la gente, de cada familia, de cada comercio, de cada empresa. Gobernar no es perseguir a los discapacitados ni golpear a los jubilados, sino solucionar los problemas centrales sin darle la espalda a la salud, la educación, la ciencia y la producción. Gobernar es generar oportunidades y construir todos los días un presente mejor”, afirmó.