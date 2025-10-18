El peronismo mendocino celebró el Día de la Lealtad y pidió el voto para el 26 de octubre

El Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio, de Maipú, fue el escenario donde el Partido Justicialista de Mendoza celebró el Día de la Lealtad Peronista. La actividad fue encabezada por Emir Félix, candidato a diputado nacional de Fuerza Justicialista Mendoza, junto a Marisa Uceda, postulante en segundo término, y el intendente de Maipú, Matías Stevanato, quien ocupa el tercer lugar en la lista. También participaron la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, y el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, entre otros referentes del peronismo local.
En el encuentro estuvieron presentes la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, el diputado nacional Martín Aveiro, y legisladores provinciales como Verónica Valverde y Adriana Cano. También asistieron representantes de la CGT, la UTEP, el Movimiento Evita y otros espacios del peronismo provincial.
Emir Félix: “El peronismo respira, late y se pone de pie”
Al abrir su discurso, Emir Félix destacó la multitudinaria concurrencia de militantes y subrayó la importancia de la última semana antes de las elecciones del 26 de octubre.
“Estamos viviendo una situación que nunca pensamos. Nos encontramos con la necesidad de reflotar ese espíritu patriótico en un momento tan triste. Nuestro presidente nos humilla y avergüenza ante el mundo tirándose a los pies de Donald Trump para pedir limosna. Más que nunca, los colores de la Fuerza Justicialista Mendoza son los colores de nuestra patria y de nuestra bandera”, expresó.
Emir Félix, Matías Stevanato, acto Maipú Día de la Lealtad 17-10-2025
Emir Félix y Matías Stevanato, dos de los principales referentes del peronismo mendocino.
Foto: Prensa Partido Justicialista
El dirigente sanrafaelino remarcó que vienen recorriendo la provincia “de punta a punta”: “Hemos visitado cada barrio, cada finca, cada pyme, cada empresa. Hemos hablado con nuestros productores, con la familia mendocina, con jubilados y con personas con discapacidad. A quienes decían que el peronismo estaba muerto, les digo que el peronismo respira, late y se pone de pie”, sostuvo.
Félix destacó además que en distintos departamentos, como San Rafael, General Alvear y Malargüe, también se realizaron actos peronistas. “Lo que está en juego es la justicia social, y esa es una bandera que no nos van a bajar. Estoy orgulloso del peronismo mendocino porque sabe reconstruirse y ordenarse”, agregó.
Marisa Uceda y Matías Stevanato pidieron el voto para Fuerza Justicialista en octubre
Por su parte, Marisa Uceda fue contundente en su mensaje: “Compañeras y compañeros, basta de sometimiento, de miedo y de hambre. A este gobierno de Milei y a su socio Cornejo hay que ponerles un límite político y popular. Mientras ellos hacen negocios con el dolor de la gente, nuestros jubilados son reprimidos cada miércoles por reclamar lo que les corresponde. Eso no es libertad, eso es crueldad”.
El intendente de Maipú, Matías Stevanato, también se dirigió a los presentes y remarcó que el justicialismo es la única alternativa para ponerle un freno a Milei.
“Nosotros somos la fuerza que transforma la realidad con hechos, no con palabras. Lo hemos demostrado en los municipios donde gobernamos. La verdadera política se hace al lado de la gente, de cada familia, de cada comercio, de cada empresa. Gobernar no es perseguir a los discapacitados ni golpear a los jubilados, sino solucionar los problemas centrales sin darle la espalda a la salud, la educación, la ciencia y la producción. Gobernar es generar oportunidades y construir todos los días un presente mejor”, afirmó.
Marisa Uceda, acto Maipú Día de la Lealtad Peronista 17-10-25
Marisa Uceda y Emir Félix también participaron del acto por el Día de la Lealtad peronista en Mendoza.