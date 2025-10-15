El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.

Mientras en Buenos Aires se organizan actos paralelos para conmemorar el Día de la Lealtad —uno impulsado por el kirchnerismo más duro y otro por la CGT —, el peronismo mendocino celebrará su propio acto de unidad en Maipú , con la presencia de “casi” todos los sectores internos que lo integran.

El encuentro se realizará este viernes a las 19 , en el Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio (Ruta Provincial 50 al 3800), con el intendente Matías Stevanato como anfitrión. El jefe comunal, además, es el tercer candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza en las elecciones del 26 de octubre .

Entrevista Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

Entrevista Emir Félix: "Queremos volver a un peronismo que exprese el sentimiento de los mendocinos"

La actividad se gestó originalmente como una celebración departamental, pero desde la conducción del Partido Justicialista se resolvió que funcione como acto provincial, por lo que la invitación se elevó a todas las corrientes internas del movimiento .

Stevanato y el titular del PJ y candidato en primer término para el Congreso, Emir Félix , serán los principales protagonistas del evento, pero a tierras maipucinas llegarán los intendentes (que un día antes tendrán sus actos locales en territorio propio), los gremios nucleados en la CGT , legisladores nacionales y provinciales, concejales y los candidatos para los comicios de medio término.

En cuanto al sector que lidera Anabel Fernández Sagasti —La Cámpora y la línea K—, confirmó su participación, con Marisa Uceda, segunda en la lista a Diputados, a la cabeza.

El objetivo es reafirmar el mensaje de unidad alcanzado a fines de julio pasado, cuando el dispositivo de los intendentes y el ciurquismo selló un acuerdo con el kirchnerismo duro, dando origen a una lista conjunta.

El acto paralelo por el Día de la Lealtad en Mendoza

Casi a la misma hora en que el grueso peronismo provincial se reúna en Maipú, un sector que quedó fuera del armado de listas para octubre realizará su propio acto en la Ciudad de Mendoza.

La actividad será organizada por el espacio vinculado a la CTA de los Trabajadores, conducido por el recientemente electo secretario general del SUTE, Gustavo Correa.

Inauguración sede Sute La Paz, Gustavo Correa, Fernando Ubieta, Carina Sedano (3) Gustavo Correa encabezará un acto por el Día de la Lealtad "paralelo" al de la conducción del PJ. Foto: Prensa SUTE

Con la victoria fresca de los comicios en el gremio docente, el sector celebrará la continuidad en la conducción del sindicato y expondrá el malestar con el cierre de listas que lo excluyó del esquema central.

Este grupo presentó listas internas en cuatro departamentos, bajo la denominación “Territoriales”, aunque fue superado en todos los casos por las nóminas del oficialismo.

El acto, bajo el lema “Lealtad es sumar fuerzas”, se desarrollará el viernes a las 20 en la sede central del SUTE (Coronel Plaza 556, Ciudad).

La peña del canal mendocino de streaming peronista

Por su parte, el canal de streaming El Búnker realizará la “Peña por la Lealtad” el sábado 18 de octubre desde las 13 en el club Pedro Molina (Matienzo 2073, Guaymallén). El encuentro incluirá música en vivo, bingo, sorteos y otras actividades. Actuarán Nahuel Jofré, Jero Flores, Vid Urbana y otros artistas locales. La propuesta busca “recuperar el espíritu de unidad y alegría popular”, explicaron sus organizadores.

El evento tiene como consigna “Nadie afuera” y la entrada incluye un choripán y una bebida. El Búnker, fundado en 2023, es un canal de streaming local vinculado al peronismo, con entrevistas a dirigentes actuales e históricos del movimiento, perfiles de militantes e investigaciones sobre cuestiones políticas y de gestión nacional y provincial.