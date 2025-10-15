15 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

El oficialismo peronista mendocino se mostrará unido en Maipú, mientras un sector "herido" del cierre de listas prepara su propio encuentro.

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.

Foto: PJ Mendoza
 Por Facundo La Rosa

Mientras en Buenos Aires se organizan actos paralelos para conmemorar el Día de la Lealtad —uno impulsado por el kirchnerismo más duro y otro por la CGT—, el peronismo mendocino celebrará su propio acto de unidad en Maipú, con la presencia de “casi” todos los sectores internos que lo integran.

El encuentro se realizará este viernes a las 19, en el Centro Social y Recreativo de Rodeo del Medio (Ruta Provincial 50 al 3800), con el intendente Matías Stevanato como anfitrión. El jefe comunal, además, es el tercer candidato a diputado nacional por Fuerza Justicialista Mendoza en las elecciones del 26 de octubre.

Lee además
El ex intendente de San Rafael pasó por Andino Streaming y habló sobre el proceso electoral. video
Entrevista

Emir Félix: "Queremos volver a un peronismo que exprese el sentimiento de los mendocinos"
El exintendente de San Rafael analizó la coyuntura nacional y provincial; y analizó la actualidad del peronismo. video
Entrevista

Emir Félix: "Dos años más de este modelo y no queda nada en Mendoza"

La actividad se gestó originalmente como una celebración departamental, pero desde la conducción del Partido Justicialista se resolvió que funcione como acto provincial, por lo que la invitación se elevó a todas las corrientes internas del movimiento.

Flyer 17 octubre Peronismo
El peronismo mendocino celebrará el Día de la Lealtad en Maipú.

El peronismo mendocino celebrará el Día de la Lealtad en Maipú.

Stevanato y el titular del PJ y candidato en primer término para el Congreso, Emir Félix, serán los principales protagonistas del evento, pero a tierras maipucinas llegarán los intendentes (que un día antes tendrán sus actos locales en territorio propio), los gremios nucleados en la CGT, legisladores nacionales y provinciales, concejales y los candidatos para los comicios de medio término.

En cuanto al sector que lidera Anabel Fernández Sagasti —La Cámpora y la línea K—, confirmó su participación, con Marisa Uceda, segunda en la lista a Diputados, a la cabeza.

El objetivo es reafirmar el mensaje de unidad alcanzado a fines de julio pasado, cuando el dispositivo de los intendentes y el ciurquismo selló un acuerdo con el kirchnerismo duro, dando origen a una lista conjunta.

El acto paralelo por el Día de la Lealtad en Mendoza

Casi a la misma hora en que el grueso peronismo provincial se reúna en Maipú, un sector que quedó fuera del armado de listas para octubre realizará su propio acto en la Ciudad de Mendoza.

La actividad será organizada por el espacio vinculado a la CTA de los Trabajadores, conducido por el recientemente electo secretario general del SUTE, Gustavo Correa.

Inauguración sede Sute La Paz, Gustavo Correa, Fernando Ubieta, Carina Sedano (3)
Gustavo Correa encabezará un acto por el Día de la Lealtad

Gustavo Correa encabezará un acto por el Día de la Lealtad "paralelo" al de la conducción del PJ.

Con la victoria fresca de los comicios en el gremio docente, el sector celebrará la continuidad en la conducción del sindicato y expondrá el malestar con el cierre de listas que lo excluyó del esquema central.

Este grupo presentó listas internas en cuatro departamentos, bajo la denominación “Territoriales”, aunque fue superado en todos los casos por las nóminas del oficialismo.

El acto, bajo el lema “Lealtad es sumar fuerzas”, se desarrollará el viernes a las 20 en la sede central del SUTE (Coronel Plaza 556, Ciudad).

La peña del canal mendocino de streaming peronista

Por su parte, el canal de streaming El Búnker realizará la “Peña por la Lealtad” el sábado 18 de octubre desde las 13 en el club Pedro Molina (Matienzo 2073, Guaymallén). El encuentro incluirá música en vivo, bingo, sorteos y otras actividades. Actuarán Nahuel Jofré, Jero Flores, Vid Urbana y otros artistas locales. La propuesta busca “recuperar el espíritu de unidad y alegría popular”, explicaron sus organizadores.

El evento tiene como consigna “Nadie afuera” y la entrada incluye un choripán y una bebida. El Búnker, fundado en 2023, es un canal de streaming local vinculado al peronismo, con entrevistas a dirigentes actuales e históricos del movimiento, perfiles de militantes e investigaciones sobre cuestiones políticas y de gestión nacional y provincial.

Peña por la Lealtad

Temas
Seguí leyendo

Milei volvió a aclarar la frase de Trump y negó cambios en la relación con China

Buscan que el gobierno aclare cuál es la situación del Ecoparque de Mendoza

Pullaro criticó las políticas económicas de Milei y resaltó la necesidad de generar empleo

La lucha antigranizo abre un nuevo debate en el Sur tras el retiro provincial

Candidatos a concejales de Alvear promocionaron el turismo en San Rafael y hubo malestar empresarial: qué dijeron

Quién reemplazó a José Luis Espert en la comisión de Presupuesto

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Faltazo de Karina Milei, Luis Caputo y Mario Lugones a Diputados

LO QUE SE LEE AHORA
como van las obras de ampliacion del metrotranvia y cuando finalizaran
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

Las Más Leídas

Grave agresión a policías en Godoy Cruz. 
violencia

Atacaron a tiros a policías que patrullaban Godoy Cruz

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán
Transporte públicos

Cómo van las obras de ampliación del Metrotranvía y cuándo finalizarán

A punto de concluir la Megaobra en San Rafael. video
Renovación urbana

San Rafael ultima detalles de la ex Terminal, una obra que redefine el centro

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza.
Para tener en cuenta

Se suspenden las clases presenciales por Zonda en esta zona de Mendoza

Alerta por Zonda, el pronóstico para este miércoles 15 de octubre en Mendoza
el clima

Alerta por Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

El peronismo de Mendoza conmemorará el Día de la Lealtad este viernes 17 de octubre.
Día de la Lealtad Peronista

El peronismo de Mendoza y el 17-O: acto de unidad, la peña y los que "se cortan solos"

Por Facundo La Rosa
El mandatario argentino se refirió a su última visita a Estados Unidos.
Tras la polémica

Milei volvió a aclarar la frase de Trump y negó cambios en la relación con China

Por Sitio Andino Política
La Selección de fútbol de Argentina de Diego Placente busca otra final histórica del Mundial Sub 20 en Chile.
Con santino andino

En vivo: la Sub 20 le gana 1 a 0 a Colombia por el pase a la final del Mundial

Por Sitio Andino Deportes