El oficialismo retiene el SUTE: Gustavo Correa es el nuevo secretario general

El actual secretario gremial del Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación de Mendoza ( SUTE ), Gustavo Correa , fue electo secretario general del gremio educativo en los comicios desarrollados este martes en las escuelas de toda la provincia. La Lista Nº 11 Azul Naranja-Celeste se impuso en los 18 departamentos, por lo tanto también conducirá todas las seccionales municipales .

El también titular de la CTA de los Trabajadores reemplazará, entonces, a Carina Sedano, quien asumirá como secretaria de Educación . Correa es la cara visible del sindicato y su "cambio de rol" era una fija en el gremio que cuenta con unos 22 mil afiliados. Con más de tres décadas de participación activa en la política interna de esa organización sindical , finalmente cumplirá su anhelo de conducirla.

De este modo, el peronismo —que también tenía representación en otras listas- retiene uno de los principales gremios de Mendoza . En este caso, el dirigente electo responde al armado del kicillofismo en la Provincia, junto al tunuyanino Martín Aveiro. En segundo lugar se posicionó el Frente Trabajadores de la Educación "Las Escuelas de Pie" (Lista 10), que llevó a otra dirigente de larga trayectoria en el SUTE: Cristina Raso , a quien se la vincula con Carlos Ciurca, pese a que ella lo desmiente.

A Correa lo acompañarán en la gestión Denia Merelo , dirigente de la delegación San Rafael, como secretaria adjunta; y César Maturano , secretario general en Luján de Cuyo, en el área gremial.

¡Gracias a todos los afiliados y afiliadas que votaron al Frente Por la Escuela Pública!



En una jornada que enaltece a la democracia del SUTE, la Lista 11 ganó en los 18 departamentos.



Felicitamos a cada una de los frentes y las listas que participaron de estas elecciones. pic.twitter.com/P5H0TEfCbC — SUTE (@sutemendoza) October 7, 2025

La estrategia de campaña del oficialismo fue mostrar los logros de gestión. “Estamos construyendo la sede de Malargüe, el Hogar de Día de San Rafael y se está iniciando la obra de la sede de Godoy Cruz. Inauguramos las sedes de Las Heras, La Paz, Santa Rosa, Maipú, el Centro de Día para jubilados, el camping de Lavalle y estamos prontos a cortar cinta en Capital. Es la conducción que más bienes de capital deja a la organización y sus afiliados ”, había destacado Correa en diálogo con Sitio Andino.

Además, subrayó que desde que su espacio asumió la comisión directiva, el salario docente pasó de ser el tercero peor pago del país a ubicarse en el puesto 12 a nivel nacional. “El objetivo es volver a posicionarnos entre los cinco mejores, como en 2015, que es el lugar que los trabajadores de la educación de Mendoza nos merecemos”, sostuvo.

El SUTE eligió nuevas autoridades: los números de la elección en las escuelas de Mendoza

Según datos de la junta electoral del SUTE, del acto eleccionario participó aproximadamente el 58% del padrón (cerca de 13 mil afiliados). Los porcentajes que obtuvo cada lista, son los siguientes:

Lista 11 (Azul-Naranja-Celeste-Violeta-Lila-Amarilla): 48% Lista 10 (Ámbar-Verde): 18% Lista 1 (Marfil-Bordó): 14% Lista 8 (Púrpura): 6,2% Lista 5 (Rojo-Rosa-Malva-Granate-Negra): 5,8% Lista 16 (Azul-Blanco): 5,4%

En cuanto a la conducción de las seccionales departamentales, el oficialismo se impuso en las 18 comunas y conservará el control total de las delegaciones, que actualmente se distribuyen entre catorce en manos de la Azul Naranja y cuatro de la Celeste, hoy aliadas en el plano electoral y político.