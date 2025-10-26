26 de octubre de 2025
ELECCIONES 2025

Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"

La presidenta de La Libertad Avanza habló desde el búnker tras el cierre de los comicios. Acompañada de Martín Menem, destacó la implementación de la Boleta Única de Papel.

Karina Milei y Martín Menem se presentaron afuera del búnker de La Libertad Avanza&nbsp;

Karina Milei y Martín Menem se presentaron afuera del búnker de La Libertad Avanza 

Por Sitio Andino Política

La presidenta de La Libertad Avanza, Karina Milei, habló desde la puerta del Hotel Libertador, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza. Acompañada por Martín Menem, vicepresidente del partido y titular de la Cámara de Diputados, la hermana del Presidente agradeció a todos porque "han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz".

"Le agradezco a todos los que participaron. Nosotros estamos muy contentos porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo por primera vez en los 24 distritos. También por la Boleta Única. No tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno. Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Le pedimos a todos los fiscales que se queden hasta el último momento para cuidar los votos", agregó Karina Milei.

Respecto de los resultados se mostró prudente: “Vamos a seguir esperando los números, aún no los tenemos”.

“Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”, arengó antes de regresar al interior del hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.

