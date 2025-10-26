Diego Santilli anunció avances de la Libertad Avanza en el conteo preliminar

Las elecciones legislativas muestran una fuerte polarización a nivel nacional entre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) . En este contexto, Diego Santilli , candidato a diputado por LLA, afirmó que los datos preliminares dentro del espacio libertario indicaban una tendencia favorable , señalando que “estaban descontando” en varios distritos.

A pocas horas de que se conozcan los primeros resultados oficiales de los comicios, Santilli declaró: “ Nos llegan datos de que estamos descontando en Provincia. ”

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, tanto Fuerza Patria como La Libertad Avanza se repartían la mayoría de los distritos en el conteo preliminar de votos .

La presidenta de La Libertad Avanza , Karina Mile i, habló desde la puerta del Hotel Libertador, donde funciona el búnker de La Libertad Avanza. Acompañada por Martín Menem , vicepresidente del partido y titular de la Cámara de Diputados, la hermana del Presidente agradeció a todos porque "han sido unos comicios muy tranquilos, ha sido en paz".

image Karina Milei, habló desde la puerta del Hotel Libertador

"Le agradezco a todos los que participaron. Nosotros estamos muy contentos porque La Libertad Avanza en estas elecciones estuvo por primera vez en los 24 distritos. También por la Boleta Única. No tuvimos ninguna queja y eso es un logro de este gobierno. Los números no los tenemos, vamos a seguir esperando. Le pedimos a todos los fiscales que se queden hasta el último momento para cuidar los votos", agregó Karina Milei.

“Agradecemos también a todos los fiscales que están cuidando los votos, les agradezco mucho a todos”, arengó antes de regresar al interior del hotel Libertador, donde el oficialismo montó su búnker.