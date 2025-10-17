Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello

Las elecciones legislativas del 26 de octubre generan gran expectativa en diversos frentes políticos, especialmente para La Libertad Avanza (LLA) , que enfrenta el desafío de mantener el respaldo de Estados Unidos y los mercados en caso de no ganar los comicios. Mientras tanto, su candidato en la Provincia de Buenos Aires , Diego Santilli , lanzó una propuesta insólita en sus redes sobre su cabello .

Tras la salida repentina de José Luis Espert como primer candidato a diputado bonaerense, Santilli se convirtió en la opción inmediata de LLA . Sin embargo, su desafío principal no fue este, sino la reimpresión de boletas para evitar confusión entre los votantes durante la campaña .

Aunque el lema “Para votar al Colorado, marcá al Pelado” es el que más resonancia tiene dentro del partido, Santilli aprovechó el momento para lanzar una pregunta llamativa a sus seguidores en X: “Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”.

El candidato, de 58 años , también se hizo eco de imágenes modificadas con inteligencia artificial en las que aparece completamente calvo , en alusión a Espert , quien dejó su candidatura a las elecciones 2025 luego de que la Justicia investigara sus supuestos vínculos con el narcotráfico el 5 de octubre .

Embed Pelate, loko. — Santi C. (@slcaputo) October 16, 2025

La insólita pregunta generó más de 6.000 respuestas y reacciones, incluyendo comentarios de referentes de LLA. El primero en responder fue el asesor presidencial Santiago Caputo: “Pelate, loko”. Luego, Pilar Ramírez, armadora porteña de LLA, escribió: “¡Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas”.

Embed Yo sé que te animas!! — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 16, 2025

Entre los funcionarios más cercanos a Javier Milei, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA, Patricia Bullrich, alentó a Santilli: “Yo sé que te animas!!”. En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió con ironía: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin”.

Embed Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 16, 2025

Fuente: ámbito.