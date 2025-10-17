Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello

Las elecciones legislativas del 26 de octubre generan gran expectativa en diversos frentes políticos, especialmente para La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta el desafío de mantener el respaldo de Estados Unidos y los mercados en caso de no ganar los comicios. Mientras tanto, su candidato en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, lanzó una propuesta insólita en sus redes sobre su cabello.
La curiosa pregunta de Santilli sobre su cabello: reacciones dentro de LLA
Aunque el lema “Para votar al Colorado, marcá al Pelado” es el que más resonancia tiene dentro del partido, Santilli aprovechó el momento para lanzar una pregunta llamativa a sus seguidores en X: “Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”.
El candidato, de 58 años, también se hizo eco de imágenes modificadas con inteligencia artificial en las que aparece completamente calvo, en alusión a Espert, quien dejó su candidatura a las elecciones 2025 luego de que la Justicia investigara sus supuestos vínculos con el narcotráfico el 5 de octubre.
La insólita pregunta generó más de 6.000 respuestas y reacciones, incluyendo comentarios de referentes de LLA. El primero en responder fue el asesor presidencial Santiago Caputo: “Pelate, loko”. Luego, Pilar Ramírez, armadora porteña de LLA, escribió: “¡Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas”.
Entre los funcionarios más cercanos a Javier Milei, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA, Patricia Bullrich, alentó a Santilli: “Yo sé que te animas!!”. En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió con ironía: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin”.
Embed
Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin.