17 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Una perlita

Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello

De cara a las elecciones, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires cuestionó su imagen tras reemplazar repentinamente a Espert en La Libertad Avanza.

Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello

Por Sitio Andino Política

Las elecciones legislativas del 26 de octubre generan gran expectativa en diversos frentes políticos, especialmente para La Libertad Avanza (LLA), que enfrenta el desafío de mantener el respaldo de Estados Unidos y los mercados en caso de no ganar los comicios. Mientras tanto, su candidato en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, lanzó una propuesta insólita en sus redes sobre su cabello.

La curiosa pregunta de Santilli sobre su cabello: reacciones dentro de LLA

Tras la salida repentina de José Luis Espert como primer candidato a diputado bonaerense, Santilli se convirtió en la opción inmediata de LLA. Sin embargo, su desafío principal no fue este, sino la reimpresión de boletas para evitar confusión entre los votantes durante la campaña.

Embed

Aunque el lema “Para votar al Colorado, marcá al Pelado” es el que más resonancia tiene dentro del partido, Santilli aprovechó el momento para lanzar una pregunta llamativa a sus seguidores en X: “Acerca del debate tuitero… ¿Me pelo o no me pelo? Los leo”.

El candidato, de 58 años, también se hizo eco de imágenes modificadas con inteligencia artificial en las que aparece completamente calvo, en alusión a Espert, quien dejó su candidatura a las elecciones 2025 luego de que la Justicia investigara sus supuestos vínculos con el narcotráfico el 5 de octubre.

Embed

La insólita pregunta generó más de 6.000 respuestas y reacciones, incluyendo comentarios de referentes de LLA. El primero en responder fue el asesor presidencial Santiago Caputo: “Pelate, loko”. Luego, Pilar Ramírez, armadora porteña de LLA, escribió: “¡Colo! Pelate ya… y dejá de gastar energía en excusas”.

Embed

Entre los funcionarios más cercanos a Javier Milei, la ministra de Seguridad y candidata a senadora por LLA, Patricia Bullrich, alentó a Santilli: “Yo sé que te animas!!”. En cambio, el vocero presidencial Manuel Adorni respondió con ironía: “Los que aún no apelaron al implante (como es tu caso) por no necesitarlo, deberían rendir culto a esa suerte y cuidar su cabellera. Por lo que no, no te peles. Fin”.

Embed

Fuente: ámbito.

Temas
