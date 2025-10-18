Con Héctor Daer afuera, la CGT renueva la conducción: los nombres que suenan para sucederlo

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se prepara para renovar su conducción en un clima de tensión política , marcado por las elecciones internas y la resistencia a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En el centro de la escena, los gremialistas debaten si mantener el esquema de triunvirato o volver a un único secretario general que concentre la representación del movimiento obrero.

Tras dos mandatos consecutivos, Héctor Daer decidió no competir en la nueva etapa. Su salida abrió el juego a distintas corrientes internas que buscan asegurarse un lugar en la mesa de Azopardo , donde se prevé una postura más dura frente a Javier Milei y su anunciada reforma laboral.

En Maipú El peronismo mendocino celebró el Día de la Lealtad y pidió el voto para el 26 de octubre

El congreso cegetista se realizará el 5 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias , aunque el formato aún es incierto: no se descarta una jornada maratónica de deliberación hasta el anuncio final, en una definición que podría extenderse hasta la noche.

Entre los posibles sucesores aparecen Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Maia Volcovinsky (Judiciales). Sola , actual vocero de la CGT y hombre cercano a Daer, representa la continuidad del sector dialoguista.

Héctor Daer se bajó de la carrera por la conducción de la CGT, aunque busca poner a alguien de su confianza.

Por su parte, Jerónimo emerge como referente de la juventud sindical, respaldado por entre 30 y 40 gremios, incluidos los ferroviarios de Sergio Sasia, cuestionado internamente por su vínculo con el Gobierno. Según fuentes del sindicalismo, “Jerónimo está haciendo campaña como uno de los triunviros”, y su figura gana peso en nombre del “trasvasamiento generacional”.

No todos, sin embargo, apoyan la continuidad del triunvirato. Juan Carlos Schmid (CATT) y el propio Sola impulsan el regreso al unicato, el esquema de un solo secretario general, como en los tiempos de José Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini o Hugo Moyano.

jubilados, cgt, manifestación La CGT renovará sus autoridades en noviembre. Foto: NA

Tensiones internas y disputa por los cargos clave en la CGT

Si no hubiera acuerdo sobre el formato de conducción, los sectores más combativos podrían presentar listas propias y forzar una elección por el voto de los congresales. En ese escenario, la CGT podría dirimirse como una verdadera interna sindical.

Mientras tanto, “Gordos” e independientes negocian la distribución de secretarías para sostener el equilibrio interno y mantener capacidad de negociación frente al Gobierno. Gerardo Martínez (UOCRA) busca retener la Secretaría de Relaciones Internacionales, mientras Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) apunta a la Secretaría Gremial, y Abel Furlán (UOM) reclama la Secretaría del Interior, con respaldo del kirchnerismo.

El debate por la presencia femenina y el futuro de la CGT

Pese a las expectativas, la posibilidad de una mujer en el triunvirato sigue siendo baja. Voces del sindicalismo reconocen que la CGT “sigue siendo machirula”, aunque eso no descarta a Maia Volcovinsky o a Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y dirigente judicial cercana a Cristina Kirchner.

En el fondo, la puja sindical refleja la búsqueda de una nueva conducción capaz de resistir y negociar la “reforma laboral 2.0” que Javier Milei planea tras las elecciones, con cambios en las contrataciones y libertad de moneda en los contratos laborales, entre otras flexibilizaciones.

Como sintetizó Daer en el acto del Día de la Lealtad: “La primera reforma laboral tiene que ser bajar la jornada de los trabajadores”. Una CGT en transición, entre el peso del pasado y el desafío de reinventarse para el nuevo ciclo político.

Fuente: con información de NA