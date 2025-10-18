18 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Gremiales

Con Héctor Daer afuera, la CGT renueva la conducción: los nombres que suenan para sucederlo

Vía congreso, la central obrera define en noviembre su nueva conducción. Con Daer fuera de carrera, se abre la disputa entre sectores y modelos de liderazgo. ¿Sigue el triunvirato?

La CGT renueva autoridades y ya hay tensiones internas.

La CGT renueva autoridades y ya hay tensiones internas.

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se prepara para renovar su conducción en un clima de tensión política, marcado por las elecciones internas y la resistencia a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En el centro de la escena, los gremialistas debaten si mantener el esquema de triunvirato o volver a un único secretario general que concentre la representación del movimiento obrero.

Con Héctor Daer fuera de la carrera, se reacomodan los sectores en la CGT

Tras dos mandatos consecutivos, Héctor Daer decidió no competir en la nueva etapa. Su salida abrió el juego a distintas corrientes internas que buscan asegurarse un lugar en la mesa de Azopardo, donde se prevé una postura más dura frente a Javier Milei y su anunciada reforma laboral.

Lee además
Referentes del peronismo mendocino se encontraron en Maipú, a días de las elecciones.
En Maipú

El peronismo mendocino celebró el Día de la Lealtad y pidió el voto para el 26 de octubre
donde voto en santa rosa: consulta el padron electoral
elecciones 2025

Dónde voto en Santa Rosa: consultá el padrón electoral

El congreso cegetista se realizará el 5 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias, aunque el formato aún es incierto: no se descarta una jornada maratónica de deliberación hasta el anuncio final, en una definición que podría extenderse hasta la noche.

héctor daer, cgt
H&eacute;ctor Daer se baj&oacute; de la carrera por la conducci&oacute;n de la CGT, aunque busca poner a alguien de su confianza.

Héctor Daer se bajó de la carrera por la conducción de la CGT, aunque busca poner a alguien de su confianza.

Los candidatos en danza y el debate por el modelo de conducción en la CGT

Entre los posibles sucesores aparecen Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Maia Volcovinsky (Judiciales). Sola, actual vocero de la CGT y hombre cercano a Daer, representa la continuidad del sector dialoguista.

Por su parte, Jerónimo emerge como referente de la juventud sindical, respaldado por entre 30 y 40 gremios, incluidos los ferroviarios de Sergio Sasia, cuestionado internamente por su vínculo con el Gobierno. Según fuentes del sindicalismo, “Jerónimo está haciendo campaña como uno de los triunviros”, y su figura gana peso en nombre del “trasvasamiento generacional”.

No todos, sin embargo, apoyan la continuidad del triunvirato. Juan Carlos Schmid (CATT) y el propio Sola impulsan el regreso al unicato, el esquema de un solo secretario general, como en los tiempos de José Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini o Hugo Moyano.

jubilados, cgt, manifestación
La CGT renovar&aacute; sus autoridades en noviembre.

La CGT renovará sus autoridades en noviembre.

Tensiones internas y disputa por los cargos clave en la CGT

Si no hubiera acuerdo sobre el formato de conducción, los sectores más combativos podrían presentar listas propias y forzar una elección por el voto de los congresales. En ese escenario, la CGT podría dirimirse como una verdadera interna sindical.

Mientras tanto, “Gordos” e independientes negocian la distribución de secretarías para sostener el equilibrio interno y mantener capacidad de negociación frente al Gobierno. Gerardo Martínez (UOCRA) busca retener la Secretaría de Relaciones Internacionales, mientras Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) apunta a la Secretaría Gremial, y Abel Furlán (UOM) reclama la Secretaría del Interior, con respaldo del kirchnerismo.

El debate por la presencia femenina y el futuro de la CGT

Pese a las expectativas, la posibilidad de una mujer en el triunvirato sigue siendo baja. Voces del sindicalismo reconocen que la CGT “sigue siendo machirula”, aunque eso no descarta a Maia Volcovinsky o a Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y dirigente judicial cercana a Cristina Kirchner.

En el fondo, la puja sindical refleja la búsqueda de una nueva conducción capaz de resistir y negociar la “reforma laboral 2.0” que Javier Milei planea tras las elecciones, con cambios en las contrataciones y libertad de moneda en los contratos laborales, entre otras flexibilizaciones.

Como sintetizó Daer en el acto del Día de la Lealtad: “La primera reforma laboral tiene que ser bajar la jornada de los trabajadores”. Una CGT en transición, entre el peso del pasado y el desafío de reinventarse para el nuevo ciclo político.

Fuente: con información de NA

Temas
Seguí leyendo

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Cristina Kirchner advirtió que la economía está manejada a "control remoto" por Estados Unidos

Javier Milei: "Es abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner"

Tadeo García Zalazar explicó cómo distribuirán el Presupuesto 2026: infraestructura, tecnología e infancias

Elecciones 2025: la curiosa pregunta de Diego Santilli en redes sobre su cabello

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

El Ministerio Público Fiscal lanzó "Amalia", su nuevo portal digital de gestión de personal

Federico Sturzenegger llamó a aprovechar el potencial en minería y lanzó una polémica frase sobre Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 17 de octubre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2363 del domingo 16 de febrero.
Juegos de azar

El Telekino acumula $3.000 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Damián Di Pace: La provincia de Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante
Desarrollo y desafíos

Damián Di Pace: "Mendoza tiene una diversificación económica muy interesante"

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido
rápido accionar policial

Violencia de género en Ciudad: golpeó y secuestró a su pareja, pero fue detenido

Te Puede Interesar

¿Conviene más salir a comer o preparar un asado en casa?
Para tener en cuenta

Salir a comer o hacer el asado: cuánto cuesta el almuerzo del Día de la Madre

Por Celeste Funes
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Luis Petri en San Rafael: las propuestas, los desafíos y los reclamos de los mendocinos. video
Entrevista en Noticiero Andino

Seguridad y economías regionales: las propuestas de Petri para fortalecer el crecimiento en el Sur mendocino

Por Cecilia Zabala