Con Héctor Daer afuera, la CGT renueva la conducción: los nombres que suenan para sucederlo

La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) se prepara para renovar su conducción en un clima de tensión política, marcado por las elecciones internas y la resistencia a la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En el centro de la escena, los gremialistas debaten si mantener el esquema de triunvirato o volver a un único secretario general que concentre la representación del movimiento obrero.
Con Héctor Daer fuera de la carrera, se reacomodan los sectores en la CGT
Tras dos mandatos consecutivos, Héctor Daer decidió no competir en la nueva etapa. Su salida abrió el juego a distintas corrientes internas que buscan asegurarse un lugar en la mesa de Azopardo, donde se prevé una postura más dura frente a Javier Milei y su anunciada reforma laboral.
El congreso cegetista se realizará el 5 de noviembre en el estadio Obras Sanitarias, aunque el formato aún es incierto: no se descarta una jornada maratónica de deliberación hasta el anuncio final, en una definición que podría extenderse hasta la noche.
Héctor Daer se bajó de la carrera por la conducción de la CGT, aunque busca poner a alguien de su confianza.
Los candidatos en danza y el debate por el modelo de conducción en la CGT
Entre los posibles sucesores aparecen Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Maia Volcovinsky (Judiciales). Sola, actual vocero de la CGT y hombre cercano a Daer, representa la continuidad del sector dialoguista.
Por su parte, Jerónimo emerge como referente de la juventud sindical, respaldado por entre 30 y 40 gremios, incluidos los ferroviarios de Sergio Sasia, cuestionado internamente por su vínculo con el Gobierno. Según fuentes del sindicalismo, “Jerónimo está haciendo campaña como uno de los triunviros”, y su figura gana peso en nombre del “trasvasamiento generacional”.
No todos, sin embargo, apoyan la continuidad del triunvirato. Juan Carlos Schmid (CATT) y el propio Sola impulsan el regreso al unicato, el esquema de un solo secretario general, como en los tiempos de José Ignacio Rucci, Saúl Ubaldini o Hugo Moyano.
La CGT renovará sus autoridades en noviembre.
Tensiones internas y disputa por los cargos clave en la CGT
Si no hubiera acuerdo sobre el formato de conducción, los sectores más combativos podrían presentar listas propias y forzar una elección por el voto de los congresales. En ese escenario, la CGT podría dirimirse como una verdadera interna sindical.
Mientras tanto, “Gordos” e independientes negocian la distribución de secretarías para sostener el equilibrio interno y mantener capacidad de negociación frente al Gobierno. Gerardo Martínez (UOCRA) busca retener la Secretaría de Relaciones Internacionales, mientras Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) apunta a la Secretaría Gremial, y Abel Furlán (UOM) reclama la Secretaría del Interior, con respaldo del kirchnerismo.
El debate por la presencia femenina y el futuro de la CGT
Pese a las expectativas, la posibilidad de una mujer en el triunvirato sigue siendo baja. Voces del sindicalismo reconocen que la CGT “sigue siendo machirula”, aunque eso no descarta a Maia Volcovinsky o a Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y dirigente judicial cercana a Cristina Kirchner.
En el fondo, la puja sindical refleja la búsqueda de una nueva conducción capaz de resistir y negociar la “reforma laboral 2.0” que Javier Milei planea tras las elecciones, con cambios en las contrataciones y libertad de moneda en los contratos laborales, entre otras flexibilizaciones.
Como sintetizó Daer en el acto del Día de la Lealtad: “La primera reforma laboral tiene que ser bajar la jornada de los trabajadores”. Una CGT en transición, entre el peso del pasado y el desafío de reinventarse para el nuevo ciclo político.