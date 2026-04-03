Una red de origen ruso financió la publicación de fake news contra Milei en medios argentinos

Rusia habría pagado notas periodísticas para llevar adelante una campaña de desprestigio contra el presidente.

Una investigación internacional reveló en las últimas horas una presunta campaña de desinformación financiada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei , que habría incluido el pago de cientos de artículos publicados ( fake news ) en medios argentinos.

El caso generó fuerte repercusión política y mediática, al punto que el propio mandatario advirtió que buscará “identificar a todos” los involucrados en lo que calificó como “una red de espionaje ilegal” .

Rusia negó la campaña de fake news y apuntó a una "operación antirrusa" en Argentina

A través de sus redes sociales, Milei sostuvo que el caso representa “una gravedad institucional pocas veces vista” y aseguró que irá “hasta las últimas consecuencias”.

Según expresó, los periodistas y medios señalados “son solo la punta del iceberg” de una operatoria más amplia vinculada a intereses extranjeros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040121468265075176&partner=&hide_thread=false El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.



Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.



Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los… — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

Por su parte, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich —quien ejerciendo ese rol había denunciado este hecho el año pasado— afirmó que investigaciones periodísticas confirmaron "lo que denuncié hace seis meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2040051273563537812&partner=&hide_thread=false ALGO DE “CONOCIENDO RUSIA”



Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de @JMilei.



Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista.



Debe haber… https://t.co/Q1T7NvFokW pic.twitter.com/9YmxsgOCGw — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 3, 2026

"Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista. Debe haber algunos preocupados hoy", escribió la actual senadora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta.

Cómo funcionaba la supuesta operación para infiltrar fake news en medios argentinos

De acuerdo a la investigación, basada en documentos filtrados de inteligencia rusa, una estructura denominada “La Compañía” habría destinado al menos US$283.000 para influir en la opinión pública argentina. El objetivo:

Desacreditar al Gobierno.

Difundir contenidos críticos sobre la situación económica.

Generar tensiones políticas y diplomáticas.

Apoyar a sectores opositores.

javier milei, patricia bullrich, código penal El Gobierno ya había denunciado la existencia de una red rusa que financiaba fake news en Argentina. Foto: X @JMilei

Entre junio y octubre de 2024, se habrían publicado más de 250 artículos en al menos 20 medios digitales, muchos de ellos con información falsa o engañosa. Además, se detectaron:

Autores inexistentes o perfiles falsos.

Contenidos generados con inteligencia artificial.

Intermediarios que ofrecían notas a los medios.

Amplificación en redes sociales mediante cuentas pagas.

Los medios mencionados en la filtración sobre la campaña rusa

Entre los portales que aparecen en los documentos como receptores de estos contenidos figuran:

Diario con Vos (37 notas)

El Destape (27)

Diario Registrado (26)

Realpolitik (20)

Dos Bases (19)

C5N (17)

Big Bang News (16)

Política Argentina (12)

En Orsai (11)

A24 (10)

La Patriada Web (9)

Ámbito (8)

El Ciudadano Web (6)

Tiempo Argentino (6)

Grito del Sur (6)

Sección Ciudad (5)

Infocielo (3)

El Cronista (2)

Infobae (2)

Agenda Urbana (2)

Data Clave (1)

Ciudadano Agro (1)

Contraste MDP (1)

navega-de-forma-segura-y-evita-dejar-rastro.jpeg Las fake news se publicaron en varios medios digitales de Argentina.

La respuesta de los medios involucrados

Tras conocerse la investigación, los medios mencionados negaron haber recibido dinero o participar en la maniobra.

En la mayoría de los casos, explicaron que los contenidos cuestionados llegaban a través de intermediarios, como agencias, consultoras o colaboradores externos, una práctica habitual en el ecosistema digital. Además, señalaron que desconocían el origen real de esos materiales y de sus autores.

Fake news y autores “fantasma”

Uno de los puntos más llamativos del informe es la detección de firmas falsas o inexistentes en los artículos. Entre los casos mencionados aparece un supuesto periodista que firmaba notas en distintos medios, pero cuya identidad no pudo ser verificada e incluso habría sido creada con herramientas de inteligencia artificial. También se identificaron publicaciones completamente falsas, como una supuesta operación terrorista vinculada a Argentina en Chile, que nunca ocurrió.

La investigación fue realizada por un consorcio de periodistas de distintos países, a partir de documentos filtrados que incluyen informes internos de inteligencia rusa. El caso ya había sido advertido por organismos oficiales argentinos, que detectaron movimientos sospechosos vinculados a ciudadanos rusos en el país.

Según esos registros, Argentina fue uno de los países donde más dinero se habría destinado a este tipo de operaciones, en el marco de una estrategia global de influencia.