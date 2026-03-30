Reforma laboral: el Gobierno apelará el fallo que suspendió más de 80 artículos

Sandra Pettovello anunció que el gobierno apelará la decisión de la justicia laboral.

El Gobierno nacional confirmó este lunes que apelará el fallo de la Justicia laboral que suspendió de manera provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral , sancionada por el Congreso nacional el 27 de febrero pasado .

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que adelantó que la presentación se realizará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación . Desde el oficialismo cuestionaron la resolución judicial y apuntaron contra sectores que “pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento” .

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Además de la apelación, en el Ejecutivo evalúan otros frentes judiciales. Según indicaron este medio fuentes en Casa Rosada, también se analizará la competencia del juzgado que dictó la cautelar , así como una eventual intervención de la Cámara de Apelaciones.

En ese sentido, no descartan escalar el caso a instancias superiores , con el objetivo de dejar sin efecto la suspensión que, por ahora, mantiene paralizada una parte clave de la Ley de Modernización Laboral (27.802).

Desde el oficialismo remarcaron que agotarán todas las vías judiciales necesarias para garantizar la vigencia de la norma, al considerar que se trata de una herramienta central para fomentar el empleo formal y mejorar la competitividad.

Cámara de Senadores de la Nación reforma laboral El Senado sancionó la reforma laboral el 27 de febrero pasado, con 42 votos positivos, 28 negativos y dos abstenciones. NA

Qué resolvió la Justicia laboral sobre la modernización

El fallo que ahora será apelado fue dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, en el marco de una medida cautelar presentada por la CGT.

La resolución dispuso la suspensión provisoria de más de 80 artículos de la reforma laboral, al advertir una posible “afectación de derechos constitucionales” y el riesgo de un “perjuicio inminente” para los trabajadores.

Según el magistrado, la cautelar se justifica por la “verosimilitud del derecho” invocada por la central sindical y por la necesidad de evitar daños mientras se analiza la cuestión de fondo: la constitucionalidad de la ley.

CGT conferencia de prensa reforma laboral La CGT había acudido a la Justicia para frenar la reforma laboral. NA

Los puntos clave que quedaron en suspenso de la reforma laboral

La medida judicial impacta sobre aspectos centrales de la reforma, que por ahora quedan sin aplicación:

Cambios en despidos e indemnizaciones , incluyendo modificaciones en el cálculo y la creación de un fondo alternativo.

, incluyendo modificaciones en el cálculo y la creación de un fondo alternativo. Restricciones al derecho de huelga y a la actividad sindical , con nuevas categorías de servicios esenciales.

, con nuevas categorías de servicios esenciales. Alteraciones en la negociación colectiva , como la prioridad de convenios de empresa sobre los de actividad.

, como la prioridad de convenios de empresa sobre los de actividad. Modificaciones en teletrabajo y nuevas modalidades laborales , como el banco de horas.

, como el banco de horas. Regulación de trabajadores de plataformas , que quedaban fuera del régimen laboral tradicional.

, que quedaban fuera del régimen laboral tradicional. Cambios en la Justicia laboral, incluyendo la competencia de los tribunales y condiciones de pago de sentencias.

Con este escenario, la reforma laboral quedó parcialmente desactivada en sus puntos más sensibles, al menos hasta que haya una definición de fondo o una instancia superior revise la cautelar.

Ahora, con la apelación en marcha, el Gobierno busca revertir ese freno judicial y reactivar una de sus principales apuestas en materia económica y laboral.