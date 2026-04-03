5 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Rusia

El descargo de la embajada de Rusia por las fake news: "Campaña de desinformación antirrusa"

La sede diplomática en Argentina rechazó las acusaciones sobre una presunta red de fake news en medios locales. Aseguró que no hay pruebas y acusó "posturas ideológicas".

Desde el Gobierno ruso salieron a despegarse de las acusaciones.

Desde el Gobierno ruso salieron a despegarse de las acusaciones.

A través de un comunicado difundido este viernes 3 de abril, la sede diplomática con sede en Buenos Aires aseguró que las publicaciones recientes retoman “una historia olvidada” y cuestionó la falta de pruebas.

Lee además
Rusia bombardea Ucrania: 19 muertos y una escalada de terror en pleno día

Escalada sin freno: Rusia desata un ataque masivo sobre Ucrania
Rusia habría pagado notas periodísticas para llevar adelante una campaña de desprestigio contra el presidente.

Cuáles son los medios que habrían recibido pagos rusos para publicar fake news sobre Milei
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmbRusiaEnArgEs/status/2040156993290138060&partner=&hide_thread=false

“Los ‘investigadores’ han reavivado una historia sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”, sostuvo el texto oficial.

Además, remarcaron que ya se habían pronunciado sobre el tema el año pasado y que su postura no cambió: “En esencia, no tenemos nada que añadir hoy”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040121468265075176&partner=&hide_thread=false

Fake news: críticas y advertencia de Rusia por el impacto en la relación bilateral

En el mismo comunicado, la embajada apuntó contra lo que consideró una intencionalidad política detrás de las denuncias. “Lamentamos que las posturas ideológicas se imponen al sentido común y que existe un intento de enturbiar las relaciones bilaterales”, señalaron.

El mensaje fue difundido luego de que una investigación periodística volviera a instalar la sospecha sobre una red de contenidos financiados desde Moscú para influir en la opinión pública argentina.

Embed

El antecedente de junio de 2025

La embajada rusa ya había reaccionado ante acusaciones similares en junio del año pasado, cuando se habló de una presunta red de influencia vinculada a ciudadanos rusos.

En aquel momento, el comunicado oficial calificó las denuncias como parte de una “manía de espionaje antirrusa” y negó cualquier vínculo con las personas mencionadas. “La misión diplomática tuvo conocimiento sobre dichas personas a través de los medios de comunicación y no había mantenido contacto con ellos”, indicaron entonces.

También afirmaron que no existían pruebas de actividad ilegal y denunciaron una “difamación maliciosa” contra la diplomacia rusa.

javier milei, patricia bullrich, código penal
Patricia Bullrich y Javier Milei denunciaron el financiamiento de fake news en medios locales.

Patricia Bullrich y Javier Milei denunciaron el financiamiento de fake news en medios locales.

Las denuncias del Gobierno y el contexto político

El tema había tomado relevancia en 2025, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” con presuntas conexiones internacionales.

Según planteó en ese momento, podían existir injerencias vinculadas a actores rusos y venezolanos en operaciones destinadas a influir en la política argentina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SIDE_Argentina/status/2039893446681337966&partner=&hide_thread=false

En la misma línea, un comunicado de la Presidencia sostuvo que una presunta maniobra de espionaje y filtración de audios tenía “patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

La embajada, sin embargo, volvió a rechazar de plano esas interpretaciones y aseguró que su rol está limitado a fortalecer las relaciones bilaterales y no a intervenir en la política interna.

Temas
Seguí leyendo

La disciplina rusa que gana terreno en la provincia con un enfoque integral en cuerpo, mente y autodefensa

Los cambios que se vienen en la Legislatura de Mendoza: nuevo tablero político y próximos debates

Javier Milei anticipa más aumentos: "Queda una gran corrección de precios regulados"

"Me sorprende que esto lo venía craneando desde 2021": Javier Milei denuncia complot de Victoria Villarruel

"No comprometer el interés nacional": proyecto busca blindar a Argentina frente a guerras

Debate caliente en Diputados: la reforma de la Ley de Glaciares podría aprobarse esta semana

Jugada clave en el Senado: el oficialismo apura designaciones judiciales

Entre gestos y dudas: el peronismo busca reordenarse frente a Milei

LO QUE SE LEE AHORA
Javier Milei acusa a Victoria Villarruel de traición.

"Me sorprende que esto lo venía craneando desde 2021": Javier Milei denuncia complot de Victoria Villarruel

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2422 y números ganadores del domingo 5 de abril

Domingo de Pascua: por qué se celebra hoy, 5 de abril

Hoy es Domingo de Pascua: qué representa esta fecha clave para los cristianos

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

Resultados del Quini 6 hoy domingo 5 de abril: números ganadores del sorteo 3362

¿Domingos sin supermercados? Un debate que vuelve y su posible impacto en Mendoza

¿Domingos sin supermercados? Un debate que vuelve y su posible impacto en Mendoza

Una noche que prometía música y celebración terminó envuelta en violencia

Video: brutal pelea entre jóvenes en un boliche de Guaymallén en pleno show