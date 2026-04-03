El descargo de la embajada de Rusia por las fake news: "Campaña de desinformación antirrusa"

Desde el Gobierno ruso salieron a despegarse de las acusaciones.

La embajada de Rusia en Argentina salió a responder a las versiones sobre una presunta campaña de desinformación en medios locales y rechazó las acusaciones, al afirmar que se trata de una “campaña antirrusa” sin sustento .

A través de un comunicado difundido este viernes 3 de abril, la sede diplomática con sede en Buenos Aires aseguró que las publicaciones recientes retoman “una historia olvidada” y cuestionó la falta de pruebas .

Cuáles son los medios que habrían recibido pagos rusos para publicar fake news sobre Milei

“Los ‘investigadores’ han reavivado una historia sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones ”, sostuvo el texto oficial.

Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común. https://t.co/vZ2hwyujoW pic.twitter.com/LOGQouFria

Además, remarcaron que ya se habían pronunciado sobre el tema el año pasado y que su postura no cambió : “En esencia, no tenemos nada que añadir hoy ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2040121468265075176&partner=&hide_thread=false El espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia.



Los "periodistas" y "medios" vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande.



Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los… — Javier Milei (@JMilei) April 3, 2026

Fake news: críticas y advertencia de Rusia por el impacto en la relación bilateral

En el mismo comunicado, la embajada apuntó contra lo que consideró una intencionalidad política detrás de las denuncias. “Lamentamos que las posturas ideológicas se imponen al sentido común y que existe un intento de enturbiar las relaciones bilaterales”, señalaron.

El mensaje fue difundido luego de que una investigación periodística volviera a instalar la sospecha sobre una red de contenidos financiados desde Moscú para influir en la opinión pública argentina.

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El antecedente de junio de 2025

La embajada rusa ya había reaccionado ante acusaciones similares en junio del año pasado, cuando se habló de una presunta red de influencia vinculada a ciudadanos rusos.

En aquel momento, el comunicado oficial calificó las denuncias como parte de una “manía de espionaje antirrusa” y negó cualquier vínculo con las personas mencionadas. “La misión diplomática tuvo conocimiento sobre dichas personas a través de los medios de comunicación y no había mantenido contacto con ellos”, indicaron entonces.

También afirmaron que no existían pruebas de actividad ilegal y denunciaron una “difamación maliciosa” contra la diplomacia rusa.

javier milei, patricia bullrich, código penal Patricia Bullrich y Javier Milei denunciaron el financiamiento de fake news en medios locales. Foto: NA

Las denuncias del Gobierno y el contexto político

El tema había tomado relevancia en 2025, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” con presuntas conexiones internacionales.

Según planteó en ese momento, podían existir injerencias vinculadas a actores rusos y venezolanos en operaciones destinadas a influir en la política argentina.

En la misma línea, un comunicado de la Presidencia sostuvo que una presunta maniobra de espionaje y filtración de audios tenía “patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”.

La embajada, sin embargo, volvió a rechazar de plano esas interpretaciones y aseguró que su rol está limitado a fortalecer las relaciones bilaterales y no a intervenir en la política interna.