Javier Milei en Santiago del Estero: "La líder de ellos anda con tobillera y no puede pisar la calle"

El líder libertario pasó por la capital santiagueña, en la recta final de la campaña.

En el marco del último fin de semana de campaña antes de las elecciones del 26 de octubre , el presidente Javier Milei realizó este sábado una parada en Santiago del Estero , previo a su traslado a Tucumán, en una jornada de fuerte despliegue proselitista en el norte argentino.

Acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el mandatario busca reforzar su presencia en provincias gobernadas por el peronismo en un tramo clave para La Libertad Avanza (LLA) , que intenta recuperar impulso luego de semanas agitadas por tensiones políticas y dificultades económicas.

Elecciones 2025 Javier Milei: "Es abrazar la civilización y las ideas de la libertad o la barbarie comunista de los Kirchner"

Críticas de la oposición Cristina Kirchner advirtió que la economía está manejada a "control remoto" por Estados Unidos

En la capital santiagueña, Milei encabezó una caravana y habló desde la caja de una camioneta ante cientos de simpatizantes reunidos frente a la sede de LLA.

EL PRESIDENTE JAVIER MILEI LLEGÓ A SANTIAGO DEL ESTERO!!! Vamos a cambiar la Argentina. No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. pic.twitter.com/fAIoKlP2bG

Acompañado por los candidatos Laura Godoy y Tomás Figueroa , el presidente lanzó duras críticas al kirchnerismo y, en particular, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner .

“Estamos en el camino correcto, mientras que la líder de ellos anda con tobillera y no puede pisar la calle”, afirmó, generando euforia entre los militantes. Luego agregó: “Tienen a su líder presa y fueron socios de la narcodictadura de Maduro y Chávez. A nosotros nos respetan en todo el mundo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1979555129226576179&partner=&hide_thread=false "Estamos transformando al país, dejando atrás décadas de decadencia y construyendo una Argentina basada en el mérito, el trabajo y la libertad. Cada provincia tiene un rol clave en este proceso”. @JMilei



Santiago del Estero pic.twitter.com/Xosb9WTBrd — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 18, 2025

El mandatario también reivindicó los resultados de su gestión: “Bajamos la inseguridad, eliminamos los piquetes y tenemos el récord de incautación de droga de la historia”, enumeró.

Antes de finalizar, pidió mantener el respaldo: “Estamos a mitad de camino. Sigamos abrazando el cambio, no volvamos al pasado”, y cerró con su clásica frase: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Santiago del Estero, un terreno difícil para los libertarios

La visita de Milei se dio en una provincia donde el gobernador Gerardo Zamora mantiene un fuerte control político y busca ahora una banca en el Senado con el Frente Cívico.

Los libertarios, en tanto, intentan consolidarse como segunda fuerza con una estructura más limitada. En el balotaje de 2023, Milei obtuvo cerca del 30% de los votos, mientras que Sergio Massa, con el respaldo de Zamora, rozó el 70%.

Luego del acto en Santiago del Estero, Milei tiene previsto continuar la gira en Tucumán, donde se elegirá solamente la categoría de diputados nacionales.

Javier Milei, caravana Santiago del Estero 18-10-25 Javier Milei pasó por Santiago del Estero y luego viajó a Tucumán. Foto: Prensa La Libertad Avanza

El presidente se mostrará junto al postulante Federico Pelli, empresario y exoficial del Ejército que encabeza la lista libertaria.

En ese distrito gobierna Osvaldo Jaldo, quien se presenta de manera testimonial al frente de Tucumán Primero, en alianza con Juan Manzur.

La actividad en la provincia tucumana está programada para el cierre de la jornada, a pocos días de las elecciones del 26 de octubre, en una estrategia de campaña que busca capitalizar la imagen presidencial en el interior del país.