Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025

Los alquileres de viviendas siguen en el centro de la escena. Godoy Cruz figura entre las zonas más demandadas: cuánto cuesta alquilar allí.

Godoy Cruz es uno de los departamentos más emblemáticos de la provincia de Mendoza y uno de los que registra mayor demanda de viviendas en alquiler. De hecho, se ubica en el segundo lugar entre las zonas más buscadas para alquilar (21,4%), según el último relevamiento de Inmodata.

Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz

De acuerdo con el informe de Inmodata, el precio promedio de un departamento de dos habitaciones con cochera en alquiler en Godoy Cruz ronda los $550.000 mensuales.

Este valor puede variar según la ubicación, las características de la propiedad y el monto de las expensas (en caso de tenerlas). A continuación, un repaso por algunas de las opciones disponibles en sitios especializados del mercado inmobiliario:

  • Calle Patricias Mendocinas (Bombal Sur): dos habitaciones, sin cochera, con terraza y que acepta mascotas: $520.000.
  • Calle Reconquista (Barrio Bancario): dos habitaciones, con balcón y que no acepta mascotas: $550.000 + $30.000 de expensas.
  • Calle Rivadavia (cercanías de Plaza Godoy Cruz): dos habitaciones, sin cochera, con terraza y que acepta mascotas: $550.000 + $18.000 de expensas.
  • Calle Perito Moreno: dos habitaciones, sin cochera, con patio y que acepta mascotas: $450.000 + $70.000 de expensas.

En resumen, Godoy Cruz mantiene una alta demanda dentro del Gran Mendoza, impulsada por su buena ubicación, servicios y conectividad, factores que sostienen el dinamismo del mercado de alquileres en la zona.

