Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Godoy Cruz en octubre 2025

Godoy Cruz es uno de los departamentos más emblemáticos de la provincia de Mendoza y uno de los que registra mayor demanda de viviendas en alquiler. De hecho, se ubica en el segundo lugar entre las zonas más buscadas para alquilar (21,4%), según el último relevamiento de Inmodata.
Este valor puede variar según la ubicación, las características de la propiedad y el monto de las expensas (en caso de tenerlas). A continuación, un repaso por algunas de las opciones disponibles en sitios especializados del mercado inmobiliario:
Calle Patricias Mendocinas (Bombal Sur): dos habitaciones, sin cochera, con terraza y que acepta mascotas: $520.000.
Calle Reconquista (Barrio Bancario): dos habitaciones, con balcón y que no acepta mascotas: $550.000 + $30.000 de expensas.
Calle Rivadavia (cercanías de Plaza Godoy Cruz): dos habitaciones, sin cochera, con terraza y que acepta mascotas: $550.000 + $18.000 de expensas.
Calle Perito Moreno: dos habitaciones, sin cochera, con patio y que acepta mascotas: $450.000 + $70.000 de expensas.
En resumen, Godoy Cruz mantiene una alta demanda dentro del Gran Mendoza, impulsada por su buena ubicación, servicios y conectividad, factores que sostienen el dinamismo del mercado de alquileres en la zona.