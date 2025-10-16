16 de octubre de 2025
Autorizan a Diego Santilli a reimprimir los afiches de su lista electoral

La Cámara Nacional Electoral ordenó reimprimir los afiches de candidatos de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.

La Cámara Nacional Electoral autorizó a reimprimir la cartelería que será colocada en los lugares de votación con la lista actual vigente de La Libertad Avanza encabezada por Diego Santilli como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, según pudo confirmar la Agencia NA con fuentes judiciales.

El tribunal revocó la decisión de la Junta Electoral de Provincia, que se había pronunciado contra el pedido de La Libertad Avanza de reimpresión de afiches por la renuncia a la candidatura de José Luis Espert, que inicialmente fue cabeza de esa lista.

Por qué la Cámara Nacional Electoral autorizó la reimpresión

La CNE argumentó que con el sistema de votación de Boleta Única Papel (BUP) “las listas de candidatos son muy numerosas y no incluyen, por obvias limitaciones de espacio en la boleta, la identificación de todas las candidaturas propuestas".

La Cámara resaltó que el Correo Oficial informó que es posible la reimpresión y la distribución sin entorpecer el despliegue del resto del material electoral necesario para llevar a cabo los comicios.

En tal sentido, el Tribunal enfatizó que “el ciudadano debe ser el centro de la atención de quienes tienen a su cargo la administración de los asuntos públicos. Las reglas electorales deben enfocarse en garantizar a la ciudadanía el ejercicio de una voluntad bien clara, sin confusiones y para ello se necesita que la información sea simple y entendible.”

