Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025

Si bien Maipú no se encuentra a pocos minutos del centro del Gran Mendoza, es uno de los departamentos más elegidos para alquilar una vivienda gracias a su tranquilidad, la abundancia de espacios verdes y la accesibilidad económica.Según el último relevamiento de Inmodata, el precio promedio de alquiler en la zona se ubica en $510.000.
Este valor lo posiciona entre los más bajos del Gran Mendoza, solo por encima de Las Heras, que lidera el ranking de zonas más económicas.
Maipú es uno de los departamentos más económicos para alquilar una vivienda.
El promedio de $510.000 corresponde a departamentos de dos habitaciones con cochera, aunque los valores pueden variar según las características de la vivienda y la ubicación. Algunos ejemplos disponibles en sitios especializados son:
Calle Belgrano (Alto Maipú): dos habitaciones con patio, balcón y cochera, que no acepta mascotas: $590.000.
Agua y Energía XXII: dos habitaciones con cochera, que acepta mascotas: $450.000.
Cercanías al Carril Sarmiento (barrio 7 de Julio): dúplex de tres habitaciones con patio, que no acepta mascotas: $450.000.
Calle 20 de Junio (cerca de la Plaza Departamental): departamento de una habitación con balcón, que no acepta mascotas: $400.000.
En síntesis, Maipú combina precios accesibles, tranquilidad y espacios verdes, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro del mercado de viviendas en alquiler del Gran Mendoza.