Cuánto cuesta alquilar una vivienda en Maipú en octubre 2025 Foto: Yemel Fil

Este valor lo posiciona entre los más bajos del Gran Mendoza, solo por encima de Las Heras, que lidera el ranking de zonas más económicas.

Ejemplos de precios de departamentos en Maipú 21.10.2023 alquileres.jpg Maipú es uno de los departamentos más económicos para alquilar una vivienda. El promedio de $510.000 corresponde a departamentos de dos habitaciones con cochera, aunque los valores pueden variar según las características de la vivienda y la ubicación. Algunos ejemplos disponibles en sitios especializados son:

Calle Belgrano (Alto Maipú): dos habitaciones con patio, balcón y cochera, que no acepta mascotas: $590.000.

dos habitaciones con patio, balcón y cochera, que no acepta mascotas: Agua y Energía XXII: dos habitaciones con cochera, que acepta mascotas: $450.000.

dos habitaciones con cochera, que acepta mascotas: Cercanías al Carril Sarmiento (barrio 7 de Julio): dúplex de tres habitaciones con patio, que no acepta mascotas: $450.000.

dúplex de tres habitaciones con patio, que no acepta mascotas: Calle 20 de Junio (cerca de la Plaza Departamental): departamento de una habitación con balcón, que no acepta mascotas: $400.000. En síntesis, Maipú combina precios accesibles, tranquilidad y espacios verdes, lo que lo convierte en una opción atractiva dentro del mercado de viviendas en alquiler del Gran Mendoza.

