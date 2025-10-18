Otro capítulo en la disputa entre Andrés Merlos y Alejandro Molero: carta documento del árbitro al intendente

Siguen los cruces en Alvear por el viaje a Tandil del seleccionado local.

El enfrentamiento entre Andrés Merlos y Alejandro Molero , que comenzó antes del viaje de la selección alvearense a Tandil por las semifinales de vuelta de la Copa País, sumó un nuevo capítulo en las últimas horas , con la intervención formal del árbitro y presidente de la Liga Alvearense de Fútbol .

Merlos envió una carta documento al intendente de General Alvear en la que lo intima a “retractarse públicamente”, a “rectificar información falsa” y a “abstenerse de realizar nuevas declaraciones” que afecten su honor y reputación.

En el texto, el presidente de la Liga Alvearense sostiene que las expresiones del intendente, difundidas en medios, redes y canales oficiales del Municipio, son “injuriantes, difamatorias y sin fundamento” .

"Por medio de la presente, en mi carácter personal y como funcionario deportivo y representante institucional de la Liga Alvearense de Fútbol, intimo formalmente a Ud. a que, en el plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas hábiles contadas desde la recepción de esta misiva, proceda a: 1) Retractarse públicamente de las expresiones injuriantes, difamatorias y sin fundamento que ha vertido en diversos medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales del Municipio de General Alvear; 2) Rectificar la información falsa difundida, mediante publicación en los mismos medios, plataformas y formatos donde sus expresiones agraviantes fueron propagadas (radios, prensa escrita, redes sociales y canales oficiales del municipio); y 3) Abstenerse de emitir en el futuro manifestaciones que directa o indirectamente lesionen mi honor, reputación, dignidad o desempeño profesional..."

Entre los dichos que motivaron la intimación, Merlos menciona acusaciones de haber emitido una “carta falsa”, pedido dinero para iniciar la competencia, enviado amenazas o haber sido calificado de “mafioso” y “delincuente” .

“Estas manifestaciones son gravemente ofensivas y acusatorias”, señala el árbitro en el documento, agregando que “carecen de sustento probatorio” y que, al provenir de una autoridad municipal, “generan un daño concreto a su buen nombre y trayectoria profesional”.

Merlos otorgó a Molero 48 horas hábiles desde la recepción de la carta para retractarse y publicar la rectificación en los mismos medios y plataformas donde se difundieron las declaraciones. Advirtió que, en caso contrario, iniciará acciones civiles y penales con reclamo de daños y perjuicios.

Cómo nació el conflicto entre Merlos y Molero

El cruce entre el árbitro internacional y el jefe departamental comenzó días atrás, cuando se generó una polémica por el financiamiento y la organización del viaje de la Selección de General Alvear a Tandil, para disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Copa País 2025.

Desde entonces, las acusaciones cruzadas se multiplicaron: primero hubo desmentidas, luego declaraciones públicas y ahora, una intimación formal. Cabe recordar que, pese al ruido generado por los fondos necesarios para que el combinado local dispute el duelo, finalmente viajó a la ciudad bonaerense. Aunque, lamentablemente, el seleccionado cayó por 2 a 0 y no pudo acceder al partido definitorio del certamen, ya que en la ida en Alvear se había impuesto 1 a 0.