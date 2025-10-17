Ulpiano Suarez supervisó las obras de repavimentación en calle Avellaneda

Ulpiano Suarez recorrió las obras que lleva adelante el municipio.

Ulpiano Suarez, intendente de la Municipalidad de Mendoza, recorrió las obras en calle Avellaneda. Las mismas se extienden desde Boulogne Sur Mer a Belgrano y consisten en la colocación del asfalto en este tramo. Anteriormente, se realizaron tareas preliminares de bacheo, tratamiento de fisuras, tomado de juntas y elevación de bocas de servicio y rejas de alcantarillado, entre otras. El objetivo fue preparar la base para la colocación del asfalto en el tramo. El intendente estuvo acompañado por funcionarios de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano.

Ulpiano Suarez: "Qué lindo es llegar a esta etapa de las obras que ejecutamos" Durante la recorrida, Suarez expresó: “Qué lindo es ver cuando llegamos a esta etapa de las obras que estamos ejecutando en muchas arterias que necesitaban ser intervenidas. Estamos constatando, verificando, los trabajos que se están realizando en la calle Avellaneda que ha sido intervenida en su totalidad. Esta calle tiene mucha circulación vehicular y los vecinos conocen que es una de las arterias principales en orden de tránsito en sentido oeste este. Aquí se ha trabajado en tareas preliminares de sellado de juntas, tratamiento de fisuras de la calzada existente y los avances en asfalto que han requerido la malla geotextil. Vamos a avanzar con la demarcación con pintura vial”.

image Y agregó: “Un dato importante para los vecinos: se han reparado losas de hormigón, que generaron plazos mayores. Por ello, queremos agradecerles a los vecinos y transeúntes por la paciencia, pero estos trabajos son los que habían que hacer en esta arteria de tanto tránsito. Además, estamos trabajando en simultáneo en otras calles, como Martín Zapata, San Luis, Montecaseros y comenzaremos con Agustín Alvarez y Roque Saenz Peña. Estamos ejecutando un plan para mejorar las calles de la Ciudad y esta es la mejor forma de seguir haciendo a la Ciudad una de las más linda de la Argentina”.

Los trabajos en calle Avellaneda están contenidos en el Plan de Obras Urbanas del municipio y forman parte de tareas similares en distintas arterias de la Ciudad. El objetivo de las obras es proporcionar a la calzada un pavimento confortable y seguro para el tránsito vehicular, debido a que la capa de rodamiento ha superado su vida útil como consecuencia del intenso flujo vehicular al que están sometidas; que incluye tanto vehículos livianos como transporte de carga urbana y de pasajeros. El fin es mejorar el estado de las calles y por ello se ha previsto ejecutar tareas de repavimentación, organizadas en tres frentes de trabajo.

image Esta planificación busca reducir los tiempos de obra y, en consecuencia, minimizar las molestias a los vecinos y a los usuarios, tanto de las arterias intervenidas como del tránsito vehicular en general. La intervención correspondiente al Grupo I contempla la repavimentación de un total de 51.100 m². El plan de obra prevé avanzar por tramos de dos a tres cuadras, con el fin de minimizar las molestias al tránsito, al transporte público y a los vecinos frentistas. En este sentifo, ya se han reacondicionado la calle Gutiérrez, de Belgrano a San Martín; avenida España, de Yrigoyen a Santa Cruz; y Perú, de Pedro Molina a San Lorenzo, entre otras. Obras de asfalto en calle Avellaneda Días atrás, municipio inició la repavimentación asfáltica de Avellaneda de Boulogne Sur Mer a Belgrano. Allí, se realizaron trabajos previos de bacheo, tratamiento de fisuras, tomado de juntas y elevación de bocas de servicio y rejas de alcantarillado. De esta forma, sé buscar lograr una buena terminación de la nueva carpeta asfáltica con la calzada existente y la posterior demarcación con la pintura vial.