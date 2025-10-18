18 de octubre de 2025
Sitio Andino
Gastronomía y economía local

Diego Costarelli felicitó a El Quincho Parrilla, ganador del Festival del Lomo 2025

El intendente Diego Costarelli visitó el local que obtuvo el primer premio en la segunda edición del evento gastronómico en Godoy Cruz.

Un éxito el festival del lomo en Godoy Cruz.

“La articulación con el sector privado nos ha dado grandes resultados. Queremos que a nuestros emprendedores, pymes y grandes empresas les vaya bien, porque su éxito es el de toda la comunidad”, destacó el jefe comunal.

image

La segunda edición de la celebración, que enaltece el tradicional plato mendocino, no solo tuvo una gran convocatoria. Sino que también hizo un importante aporte para dinamizar la economía del Departamento.

Así, durante las dos jornadas, se vendieron más de 15.000 sándwiches, con un impacto económico de 214 millones de pesos. Además, trabajaron más de 265 personas de manera directa e indirecta.

image

El crecimiento del Festival del Lomo en Godoy Cruz

Esta celebración se consolidó como una de las propuestas más convocantes de Godoy Cruz. Es que tiene la particularidad de unir gastronomía, música y encuentro familiar. En esta ocasión, fueron más de diez mil las personas que disfrutaron del evento en el Espacio Verde Luis Menotti Pescarmona.

El Quincho lleva cinco años trabajando en una tradicional zona gastronómica de Godoy Cruz. Su especialidad son las carnes a la parrilla, pero también las hamburguesas con un espectacular toque ahumado.

