General Alvear: un profesor fue denunciado por atacar con un destornillador a un alumno dentro de una escuela

Elina Battini, madre del menor edad agredido en una escuela de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales







Dura acusación contra un profesor de la Escuela Battini de General Alvear. De acuerdo al testimonio de Elina Barón, la mamá del joven de 16 años agredido, el docente le clavó un destornillador en reiteradas ocasiones, lo rasguñó e incluso le rompió la remera a su hijo dentro de la institución de educación. “La escuela activó el protocolo, lo llevaron a la guardia del Hospital Enfermeros Argentinos, tenía escoriaciones, le dolía”, relató la mujer.

Elina, la madre relató además: "Cuando llegué a la escuela estaba la policía me explican que en horario de recreo habían estado jugando a la pelota los chicos, sale el profesor del área de mecánica y les pide la pelota que cae lejos del educador, mi hijo corre a buscarla y cuando se agacha a recogerla siente que el profesor lo agarra de atrás y con un destornillador se lo clava en la espalda cuatro veces, le rajó la remera con la mano y los rasguño en el forcejeo. La escuela después de esto activó el protocolo y lo llevaron a mi hijo a la guardia del hospital, lo ve una doctora y le confirma escoriaciones, le hicieron una radiografía y no aparece nada grave"

"Hicimos la denuncia y la impotencia que me da a mí, es que esto pasó el miércoles 8 pasado y este miércoles 15 el profesor se hizo presente en la escuela, me llamaron para comunicarme que mi hijo no fuera a clases ese día y que ellos iban a hacer un acta donde pondrían que otro profesor fuera tutor de mi hijo para que lo cuide en horario escolar", comentó la mamá del menor edad.

La palabra de Elina, madre del menor agredido por un profesor en General Alvear Embed - GRAVE AGRESIÓN DE UN PROFESOR A UN ALUMNO EN LA ESC. BATTINI