17 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Investigación en curso

General Alvear: un profesor fue denunciado por atacar con un destornillador a un alumno dentro de una escuela

El hecho ocurrió en la Escuela Battini de General Alvear. La madre del menor radicó la denuncia y el caso quedó en manos de la Justicia.

Elina Battini, madre del menor edad agredido en una escuela de General Alvear.

Elina Battini, madre del menor edad agredido en una escuela de General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Dura acusación contra un profesor de la Escuela Battini de General Alvear. De acuerdo al testimonio de Elina Barón, la mamá del joven de 16 años agredido, el docente le clavó un destornillador en reiteradas ocasiones, lo rasguñó e incluso le rompió la remera a su hijo dentro de la institución de educación. “La escuela activó el protocolo, lo llevaron a la guardia del Hospital Enfermeros Argentinos, tenía escoriaciones, le dolía”, relató la mujer.

Elina, la madre relató además: "Cuando llegué a la escuela estaba la policía me explican que en horario de recreo habían estado jugando a la pelota los chicos, sale el profesor del área de mecánica y les pide la pelota que cae lejos del educador, mi hijo corre a buscarla y cuando se agacha a recogerla siente que el profesor lo agarra de atrás y con un destornillador se lo clava en la espalda cuatro veces, le rajó la remera con la mano y los rasguño en el forcejeo. La escuela después de esto activó el protocolo y lo llevaron a mi hijo a la guardia del hospital, lo ve una doctora y le confirma escoriaciones, le hicieron una radiografía y no aparece nada grave"

Lee además
Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años
Comunicado

Buscan familias para la adopción de un niño de 11 años
la lucha antigranizo abre un nuevo debate en el sur tras el retiro provincial video
San Rafael y Alvear en alerta

La lucha antigranizo abre un nuevo debate en el Sur tras el retiro provincial

"Hicimos la denuncia y la impotencia que me da a mí, es que esto pasó el miércoles 8 pasado y este miércoles 15 el profesor se hizo presente en la escuela, me llamaron para comunicarme que mi hijo no fuera a clases ese día y que ellos iban a hacer un acta donde pondrían que otro profesor fuera tutor de mi hijo para que lo cuide en horario escolar", comentó la mamá del menor edad.

La palabra de Elina, madre del menor agredido por un profesor en General Alvear

Embed - GRAVE AGRESIÓN DE UN PROFESOR A UN ALUMNO EN LA ESC. BATTINI

Temas
Seguí leyendo

Candidatos a concejales de Alvear promocionaron el turismo en San Rafael y hubo malestar empresarial: qué dijeron

Finalizó el ciclo de capacitación en riego agrícola con prácticas en la finca modelo de General Alvear

General Alvear: del vestuario al despacho, el duro cruce entre Merlos y Molero por la Selección de fútbol

El Municipio de Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

General Alvear: decomisaron carne en mal estado que iba a ser distribuida en una escuela

El Aero Club de General Alvear despegó con récord de público y una pista nueva

Operativo en General Alvear: decomisan 670 kilos de carne no apta para consumo

General Alvear garantiza el acceso a la educación temprana con nuevas preinscripciones

LO QUE SE LEE AHORA
mendoza abastecera con insectos esteriles a las provincias patagonicas
Acuerdo Iscamen–FUNBAPA

Mendoza abastecerá con insectos estériles a las provincias patagónicas

Las Más Leídas

Mauro Llopiz está acusado de una estafa que supera los 300.000 dólares. 
las víctimas son empresarios

Lo imputaron por una estafa de más de 300.000 dólares en Mendoza

Una mujer murió tras volcar con su vehículo, en Tupungato.
iba sin cinturón

Tragedia en Tupungato: una mujer murió tras volcar con su vehículo

Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Los Judiciales volvieron a manifestarse en Mendoza (imagen de archivo) video
Reclamo en el Nudo Vial

Cornejo y la aprehensión a judiciales: "Han privilegiado el conflicto en vez del acuerdo"

Resistencia y México de Las Heras, donde ocurrió el hecho. 
buscan a los agresores

Acribillaron a balazos a un hombre en Las Heras: está internado

Te Puede Interesar

Luis Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno
Campaña electoral

Petri dijo que el Congreso lo único que hizo fue "boicotear y tirar piedras al modelo económico del Gobierno"

Por Aconcagua Radio
Cómo votar en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza. video
Cómo votar

Boleta única en las elecciones del 26 de octubre en Mendoza

Por Sitio Andino Política
Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno.
Coloquio de IDEA

Alfredo Cornejo llamó a reactivar el Pacto de Mayo y ampliar la base política del Gobierno

Por Sitio Andino Política