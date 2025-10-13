La Municipalidad de General Alvear desmintió a Merlos y la selección local disputará la semi de la Copa País

La Selección de General Alvear viajará a Tandil para disputar la semifinal de la Copa País ante Tandil el próximo miércoles , luego de que se generara una polémica durante la jornada del lunes cuando se informó que el combinado sureño se bajaba del certamen.

El conflicto comenzó con declaraciones de Andrés Merlos, presidente de la Liga Alvearense de Fútbol , en el programa Otro Fútbol, donde aseguró que el equipo no podría viajar por falta de fondos y responsabilizó al intendente Alejandro Molero .

" El intendente de Alvear no se reunió nunca conmigo, no me atiende el teléfono . Sé los números que se gastan en la Fiesta de la Cerveza (NdR: el evento que se llevó a cabo el 27 de septiembre en la comuna ). Para esas cosas hay millones y para el viaje de la Selección, no hay nada", afirmó el dirigente, quien además es árbitro en AFA.

Previamente, había difundido una nota dirigida al titular del Consejo Federal de Fútbol, Javier Treuque, en la que se informaba la presunta baja del seleccionado local del partido de vuelta del torneo que otorga al ganador un boleto a la Copa Argentina 2026. En la ida, Alvear se impuso 1 a 0 como local .

comunicado Liga Alvearense de Fútbol Copa País La nota que difundieron desde el entorno de Andrés Merlos.

La selección de General Alvear sí viaja a Tandil: el comunicado del Municipio

El Municipio de General Alvear respondió con un duro comunicado, asegurando que nunca estuvo en riesgo el viaje ni el aporte económico para la delegación. Según la comuna, desde el inicio de la competencia se aportaron más de 9 millones de pesos en viajes, sponsoreo de camisetas y gastos logísticos, y el viaje a Tandil ya estaba confirmado desde las 11 de la mañana de este lunes.

El comunicado también señala que la carta difundida por Merlos, fechada el 13 de octubre, no fue presentada ante el Consejo Federal de Fútbol y su publicación posterior se interpreta como una maniobra de presión o confusión en contexto electoral.

En el escrito, el municipio destacó el compromiso de dirigentes y clubes locales, incluyendo al Sport Club Pacífico, que cedió sus instalaciones y acompañó la organización del viaje.

La Selección de General Alvear sueña con ganar la Copa País

Con el conflicto aclarado, los jugadores de General Alvear ya tienen todo listo para trasladarse a Tandil y disputar la semifinal, representando al departamento en igualdad de condiciones con el resto de los equipos participantes.

Desde la Municipalidad, además, se reafirmó el compromiso "con el deporte, los clubes, los jóvenes y cada atleta que deja todo por nuestros colores". "Lo hacemos con hechos, con compromiso y con el mismo amor con el que vivimos y construimos el Alvear que soñamos", subrayaron.