{}
Dilaciones sin definiciones

Lucha antigranizo: aún sin fecha de inicio de campaña, en el Sur piensan en un contrato a tres años

Los productores esperan definiciones del Gobierno provincial para poner en marcha el sistema aéreo, mientras piden un acuerdo de mayor duración.

Foto: Prensa Municipalidad de General Alvear
Por Sitio Andino Departamentales

A pocos días de iniciado octubre, el Sur mendocino aún no cuenta con el sistema de lucha antigranizo mediante aviones, pese a que la infraestructura ya está lista. Productores de San Rafael y General Alvear aguardan que el Gobierno provincial y los municipios firmen los convenios para dar inicio cuanto antes a la campaña de mitigación, en una temporada que ya dio los primeros avisos de tormentas.

Según explicó a Noticiero Andino Mauricio Marín, miembro del Comité de Control Lucha Antigranizo, la situación se mantiene sin grandes avances respecto a semanas anteriores.

Deberíamos haber empezado los primeros días de octubre, como es habitual, pero todavía no hay una definición. La Provincia pone los aviones, la pirotecnia y los radares, y los municipios están dispuestos a aportar dinero, aunque se espera también un aporte provincial para los gastos operativos”, señaló.

El dirigente indicó que uno de los puntos que siguen en discusión es la duración del convenio: “Pedimos que el acuerdo sea por tres años y no por uno, porque no es sano tener que discutir todos los años lo mismo”, sostuvo.

aviones lucha antigranizo
“Hay desgaste y riesgo climático”

Marín advirtió que la dilación en las decisiones genera dos tipos de problemas: por un lado, el riesgo meteorológico, “porque ya hubo tormentas y puede volver a ocurrir en cualquier momento”. Y por otro, el desgaste institucional, “porque llevamos meses trabajando para que esto ya fuera una realidad y todavía no lo es”.

A pesar de las demoras, aclaró que la infraestructura está lista: “Hay dos aviones en condiciones de operar y un tercero que estará listo en pocos días. No falta nada más que la definición política y administrativa”.

Expectativa por anuncios del Gobierno

En ese contexto, Marín confió en que el Gobierno provincial anuncie en los próximos días una solución. “Esperamos que haya alguna alegría para los agricultores. El almuerzo de las Fuerzas Vivas (de este jueves 9 de octubre) siempre es un escenario propicio para anuncios importantes”, expresó.

Mientras tanto, la presión de los productores crece ante la proximidad de la temporada de tormentas y la ausencia de certezas sobre el inicio de la campaña antigranizo en el Sur mendocino.

