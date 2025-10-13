San Luis: trágica muerte de un hincha de Gimnasia y su sobrina de 2 meses

El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública.

Un joven hincha del Club Atlético Gimnasia y Esgrima y su sobrina de apenas 2 meses fallecieron trágicamente al protagonizar un accidente vial en la Autopista Serranías Puntanas de San Luis , en tanto que otros tres familiares sufrieron heridas y están internados en un hospital.

El accidente vial ocurrió a las 16 del domingo a la altura del kilómetro 827 y la víctima fatal fue identificada como Lautaro Godoy (18) , en tanto que el nombre de la menor no fue difundido.

El club Atlético Gimnasia y Esgrima emitió un comunicado enviando condolencias a la familia de la víctima.

“Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares, allegados y amigos en este difícil momento”, escribió la cuenta oficial de la entidad.

Según los datos difundidos hasta el momento, la víctima viajaba en un Honda Fit que circulaba por la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso. Presuntamente volvían de presenciar la final de la Primera Nacional en Buenos Aires, entre el Lobo y Deportivo Madryn.

En el coche viajaban cinco personas. Además de las dos víctimas fatales, iban dos mujeres de 23 y 40 años; y un hombre de 44. Todos fueron trasladados, de urgencia, al hospital Ramón Carrillo de San Luis.

De acuerdo a un parte médico, los tres pacientes ingresaron al centro asistencial con heridas de distinta gravedad.

En la escena del accidente vial trabajaron distintas ambulancias del Centro de Salud de Alto Pencoso, autoridades policiales, bomberos, agentes de Policía Científica y la División Criminalística, entre otros.

El siniestro es investigado ahora por el fiscal adjunto, Juan Pablo Díaz Estopiñán.