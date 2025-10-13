13 de octubre de 2025
Violencia de género

El nexo entre Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y la "batalla cultural" del mileísmo

Pablo Laurta, detenido por el asesinato de su expareja y su exsuegra, fue impulsor del grupo antifeminista “Varones Unidos” y tuvo vínculos con Laje y Márquez.

Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

Pablo Laurta, el principal acusado del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

El detenido por el doble femicidio ocurrido en la provincia de Córdoba, Pablo Laurta, no era un desconocido en los círculos de la ultraderecha regional. Fundador del grupo “Varones Unidos” y vinculado a los ideólogos Agustín Laje y Nicolás Márquez, promovía activamente discursos antifeministas y de odio contra las políticas de género.

El vínculo entre el presunto femicida de Córdoba y los ideólogos de la ultraderecha

Según consta en sus redes sociales, Laurta fue uno de los impulsores y organizadores de una visita de los escritores cercanos a Milei, referentes de la llamada “batalla cultural”, al Palacio Legislativo de Uruguay en 2016, donde presentaron "El libro negro de la nueva izquierda". Su participación confirma una inserción temprana en los círculos ideológicos de la derecha radical de la región.

En una entrevista de 2018 con Radio Contenidos, realizada en el mismo recinto, el ahora detenido ya manifestaba un discurso de victimización masculina y rechazo a las políticas de igualdad de género. “Queremos generar conciencia sobre las vulneraciones a los derechos humanos de la población masculina”, afirmaba como referente del grupo “Varones Unidos”.

Pablo Laurta (primero a la derecha), junto a Agustín Laje (segundo a la izquierda) y Nicolás Márquez (izquierda).

Desde esa plataforma, Laurta encabezó campañas contra las leyes de violencia de género y promovió la idea de que existía una “justicia feminista” en su contra. En redes, llegó a publicar un artículo titulado: Cómo la justicia feminista de Córdoba mantiene a un niño secuestrado, en referencia a su disputa judicial con Giardina por la tenencia de su hijo.

Su discurso público también se alineaba con referentes de la ultraderecha internacional. Admirador de Donald Trump y del presidente Javier Milei, compartía mensajes que cuestionaban el movimiento feminista, como: “Para ‘no existir’, las #DenunciasFalsas están apareciendo por todas partes”.

"La mera condición de ser hombre, o como dirían los feministas 'machito', es prueba suficiente de tu culpabilidad", llegó a escribir en otra ocasión, alertando sobre supuestas "denuncias falsas".

Quién es Pablo Laurta, el hombre acusado del doble femicidio en Córdoba

Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico con un marcado discurso de odio contra el feminismo. Ahora, está acusado del doble femicidio de su expareja, Luna Giardina (24), y su exsuegra, Mariel Zamudio, y por el posterior secuestro de su hijo de 5 años, Pedro.

Pablo Laurta, es un hombre de nacionalidad uruguaya, quien se presentaba en sus redes sociales como un importante empresario y académico

En sus perfiles, Laurta se presenta como director de la empresa VContenidos y detalla haber estudiado en la Universidad ORT de Uruguay. Además, afirma haber realizado dos posgrados en Estados Unidos: uno en el Corporate Finance Institute (CFI) y otro de un año en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ayer, Laurta fue detenido en la localidad entrerriana de Gualeguaychú mientras trataba de huir con su hijo de 5 años, Pedro, sobre quien se había emitido una Alerta Sofía. El uruguayo cuenta con antecedentes de violencia de género, como trascendió durante las investigaciones, de hace casi tres años, cuando Giardina escapó del país vecino luego de que él intentara ahorcarla.

