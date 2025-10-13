13 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
No hubo heridos

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: los bomberos no tenían agua

Un incendio causó pérdidas totales en una rotisería. El local está ubicado a escasos metros de los bomberos de Las Heras, pero estos no tenían agua.

Un incendio causó pérdidas totales en Las Heras.&nbsp;

Un incendio causó pérdidas totales en Las Heras. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Policiales

Un incendio causó pérdidas totales en una rotisería de Las Heras ubicada a escasos metros del Cuartel de Bomberos de Las Heras, quienes no pudieron trabajar de inmediato en el siniestro debido a que no tenían apoyo hídrico al momento del hecho, por lo que fueron sus colegas de Guaymallén y Godoy Cruz quienes tuvieron que viajar hasta el domicilio afectado.

El siniestro ocurrió a las 21.30 de este domingo en calle Rodolfo Walsh al 1.900 de Las Heras, donde funcionaba una rotisería llamada “La Yaya”.

Lee además
Incendios causados por cazadores de liebres en General Alvear. video
Emergencia en el Sur

General Alvear: un incendio causado por cazadores arrasó más de 100 hectáreas
El hombre de 62 años, que residía allí, logró escapar pero resultó con quemaduras
Investigación

Un incendio destruyó una casa en Guaymallén y los investigadores hallaron un elemento inesperado

Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: los bomberos no tenían agua

Según contaron los vecinos del lugar, apenas se iniciaron las primeras llamas, una mujer de 42 se comunicó con el 911 para pedir por bomberos.

Sin embargo, los bomberos Voluntarios de Las Heras se desplazaron hacia el domicilio mencionado, aunque sin apoyo hídrico. Entonces se debió esperar hasta la llegada de sus colegas de Guaymallén y Godoy Cruz para poder sofocar las llamas.

Una vez realizada esa tarea, se estableció que el incendio se habría originado por un problema eléctrico, generado, tal vez, por una conexión clandestina.

Lo cierto es que el fuego se propagó rápidamente, provocando que las pérdidas fueran totales.

Temas
Seguí leyendo

Una familia de General Alvear pide colaboraciones después de que se incendiara su vivienda

Espectacular rescate de dos turistas extraviados en Alta Montaña

El nexo entre Pablo Laurta, acusado por el doble femicidio y la "batalla cultural" del mileísmo

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

Manejaba en contramano por Mitre de Guaymallén y mató a un motociclista

Video: así fue la detención de Pablo Laurta, el acusado del doble femicidio en Córdoba

Caza furtiva en Monte Comán: la Policía Rural desarticuló maniobras y rescatan restos de puma

Cuáles son los derechos que protegen al imputado en un proceso penal

LO QUE SE LEE AHORA
El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de ver el ascenso de gimnasia

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

Las Más Leídas

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Brinco
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1323 del domingo 12 de octubre

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3312 del domingo 12 de octubre

El vuelco ocurrió en San Luis, este domingo por la tarde. Foto: Gentileza Diario de la Replública. 
volvían de ver el ascenso de gimnasia

San Luis: trágica muerte de un hincha mendocino y su sobrina de 2 meses

El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Te Puede Interesar

Caen las ventas minoristas en Argentina: qué pasa en Mendoza y qué rubros son los más golpeados
PREOCUPACIÓN

Caen las ventas minoristas en Argentina: qué pasa en Mendoza y qué rubros son los más golpeados

Por Soledad Maturano
Gendarmería Nacional Argentina y la Patrulla de Rescate trabajaron en Las Leñas. 
Mirá las fotos y video

Espectacular rescate de dos turistas extraviados en Alta Montaña

Por Pablo Segura
Ariel Cunio, David Cunio y Eitan Horn, los tres argentinos liberados por Hamás.
Las palabras de las familias

Emoción y alivio: entre los rehenes liberados por Hamás, hay tres argentinos

Por Sitio Andino Mundo