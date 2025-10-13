Incendio destruyó una rotisería en Las Heras: los bomberos no tenían agua

Un incendio causó pérdidas totales en una rotisería de Las Heras ubicada a escasos metros del Cuartel de Bomberos de Las Heras, quienes no pudieron trabajar de inmediato en el siniestro debido a que no tenían apoyo hídrico al momento del hecho, por lo que fueron sus colegas de Guaymallén y Godoy Cruz quienes tuvieron que viajar hasta el domicilio afectado.

El siniestro ocurrió a las 21.30 de este domingo en calle Rodolfo Walsh al 1.900 de Las Heras , donde funcionaba una rotisería llamada “La Yaya”.

Al parecer por un problema eléctrico se generaron las primeras llamas, que luego afectaron a todo el inmueble, causando pérdidas totales, dijeron fuentes policiales.

Según contaron los vecinos del lugar, apenas se iniciaron las primeras llamas, una mujer de 42 se comunicó con el 911 para pedir por bomberos.

Sin embargo, los bomberos Voluntarios de Las Heras se desplazaron hacia el domicilio mencionado, aunque sin apoyo hídrico. Entonces se debió esperar hasta la llegada de sus colegas de Guaymallén y Godoy Cruz para poder sofocar las llamas.

Una vez realizada esa tarea, se estableció que el incendio se habría originado por un problema eléctrico, generado, tal vez, por una conexión clandestina.

Lo cierto es que el fuego se propagó rápidamente, provocando que las pérdidas fueran totales.