Caza furtiva en Monte Comán: la Policía Rural desarticuló maniobras y rescatan restos de puma

Todos los objetos fueron secuestrados y se iniciaron las actuaciones correspondientes

En un operativo realizado en Monte Comán, San Rafael, la Policía Rural logró desarticular una maniobra de caza furtiva y resguardar restos de un puma, especie protegida y de gran importancia para el ecosistema provincial. La caza furtiva sigue siendo una amenaza para la fauna mendocina.

Detalles del operativo de la Policía Rural en San Rafael El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda de calle San Luis, donde los efectivos, junto con personal de Investigaciones, detectaron elementos vinculados a la caza ilegal. En el lugar se encontró un cuero de puma extendido sobre un mesón, restos de sal utilizados para su conservación, un fragmento óseo con tejidos cárnicos, una muestra de carne cruda y un trampero de doble acción.

Por disposición judicial, todos los objetos fueron secuestrados y se iniciaron las actuaciones correspondientes con la intervención de la Dirección de Biodiversidad y del Ecoparque, organismos encargados de determinar el origen y las condiciones del ejemplar.

Un hombre fue aprehendido, trasladado a la Comisaría 64 y quedó a disposición del ayudante fiscal.