Natalio Mema presentó el Presupuesto 2026: obras, tecnología y pedido de financiamiento.

Natalio Mema , ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial , presentó ante los legisladores la pauta para esa cartera prevista en el proyecto de Presupuesto 2026 , que será de más de $1.166 millones. Inversión en modernización, "obras estratégicas" y pedido de endeudamiento.

Este lunes, el funcionario asistió a la Legislatura para detalles de los recursos que administrará en el próximo ejercicio, por un monto que representa el 20,76% del total previsto en la iniciativa del Ejecutivo . Según explicó, los ejes serán mejorar la conectividad, incorporar nuevas tecnologías e impulsar políticas de desarrollo.

"En el extenso universo que tiene el Ministerio, hemos ido por esas tres o cuatro líneas bases: modernizar, asistencia social en épocas de crisis como la que estamos viviendo, inversión en obra para el desarrollo productivo, y financiamiento para poder terminar las que venimos avanzando", expresó Mema.

Ante los legisladores, el funcionario destacó que mantendrán la eliminación de tasas en el Boletín Oficial y en el Registro Civil, que permiten trámites gratuitos para los ciudadanos, y la reducción del 50% del costo de constitución de sociedades a través de canales digitales.

Inversión en tecnología

En cuanto a la modernización del Estado, el Ministerio destinará más de $4.393 millones a la expansión del data center provincial, conectividad, incorporación de inteligencia artificial para agilizar trámites y plataforma MxM. Esos gastos se distribuirán de la siguiente manera:

Desarrollo sistemas Genexus, etc.: $939.190.468

Mantenimiento Lic ORACLE e Internet: $245.830.782

Expansión data center: $2.430.000.000

Sistema Seguridad: $778.073.629

Enlaces DGE: $3.344.262.000

MxM: $642.642.000

Identidad y firma digital: $790.568.000

Laboratorio IA: $50.000.000

"Seguimos el camino de modernización, con un presupuesto muy importante en desarrollo de software y también en los servidores de la provincia porque, obviamente, que a medida que avanzamos con esto requerimos mayor seguridad, tenemos muchos datos. Entre otros, tenemos el avance de la firma digital, hoy en cualquier lugar de la provincia que hay un registro civil se puede acceder a firma digital. Todos esos avances obviamente tienen un costo", dijo Mema sobre lo presupuestado en materia tecnológica.

Distribución de las obras en la provincia de Mendoza

El texto remitido a la Legislatura revela que la inversión pública será menor en términos reales respecto a ejercicios anteriores. Desde el Gobierno indicaron que será del 14,5%, contemplando los Fondos del Resarcimiento. Esto incluye obras viales, ampliación y refacción de edificios escolares y hospitales, construcción de viviendas a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y mejoras en sistemas de riego e infraestructura productiva.

obras presupuesto 2026

Entre las principales inversiones, Mema destacó los $54.000 millones asignados al Metrotranvía, obra que está en un 58% de avance y se extenderá hasta la Facultad de Ciencias Agrarias.

Las obras previstas por Aysam:

obras aysam presupuesto 2026

En cuanto a la Dirección General de Desarrollo Comunitario, el 87% de los recursos estarán destinados a Contingencias, sumado a programas de inclusión y apoyo a organizaciones sociales y entidades de bien público.

Pedido de endeudamiento

El Ejecutivo también incluyó en el Presupuesto 2026 la posibilidad de tomar deuda para financiar dos obras vinculadas a Transporte. El Gobierno quiere conseguir nuevo financiamiento por $240.000 millones para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía, en sus etapas 3 y 4, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

Al respecto, Mema afirmó: "Pedimos financiamiento para dos obras muy importantes. Una es por $140.000 millones para el Metrotranvía. Se lo he recordado a los legisladores, nos vienen acompañando año a año con el financiamiento de esta obra. Otra es el Tren de Cercanías, que une la zona este con el Gran Mendoza, son $100.000 millones de pesos, sobre todo por si existe la posibilidad de hacer alguna ampliación. Es una obra que lo vale. Estas obras tienen perfil para obtener financiamiento".

En cuanto a las obras del Metrotranvía, agregó: "Hemos agregado en este Presupuesto la renovación de las vías y el sistema eléctrico de las dos primeras etapas, que empezaron en el 2010, y que se hicieron con vías usadas y con el resto de los elementos usados también, y eso ha generado algunos riesgos en la operación, por lo tanto tenemos que renovarlo, y forma parte del pedido de financiamiento".