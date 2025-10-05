En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.

El Gobierno de Mendoza presentó esta semana los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúo 2026 para que sean tratados en la Legislatura. En esta nota, los detalles del plan del Ejecutivo para el año que viene: gastos, áreas prioritarias, inversión pública, impuestos, deuda y financiamiento externo.
Las iniciativas que fijan las pautas con las que gobernará Alfredo Cornejo el próximo ejercicio tienen como base "el equilibrio fiscal, la baja de impuestos y el sostenimiento de la deuda pública", explicó el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, el primer funcionario en asistir a la Casa de las Leyes de entre todos los que irán las próximas semanas.
Para la elaboración del Presupuesto, la Provincia tomó las variables proyectadas para 2026 por el Gobierno Nacional: crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, variación interanual del Índice de Precios al Consumidor a diciembre del año que viene del 10,1%, y un dólar al cierre de ese ejercicio de $1.423.
Inversión pública en el Presupuesto 2026
La inversión pública prevista es del 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).
Infografia DIARIO 980x1200 Presupuesto 2026 1
Infografía: Medios Andinos
Además, el Ejecutivo indicó que el próximo años destinarán fondos a la recuperación de comisarías, ampliación y modernización de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y la continuidad de proyectos habitacionales del IPV.
Qué dice sobre los impuestos
En cuanto a los tributos, el Gobierno buscará "aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva" para mejorar la competitividad, con reducción en el impuesto a los Sellos, topes yadecuaciones en los impuestos patrimoniales, y rebajas en alícuotas para distintas actividades.
Además, el Gobierno quiere conseguir nuevos financiamientos para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto El Plumerillo, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.