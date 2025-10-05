5 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

El gobernador Alfredo Cornejo presentó en la Legislatura el proyecto de Presupuesto 2026. En esta nota, los detalles de las pautas generales para el próximo ejercicio.

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.

Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza
 Por Florencia Martinez del Rio

El Gobierno de Mendoza presentó esta semana los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley Impositiva y Ley de Avalúo 2026 para que sean tratados en la Legislatura. En esta nota, los detalles del plan del Ejecutivo para el año que viene: gastos, áreas prioritarias, inversión pública, impuestos, deuda y financiamiento externo.

Lee además
el gobierno de mendoza aumenta las multas de transito y estos seran los nuevos valores
En 2026

El Gobierno de Mendoza aumenta las multas de tránsito y estos serán los nuevos valores
El Presupuesto 2026 y la obra pública: cuánto y a qué se destinará.
previsiones

El Presupuesto 2026 y la obra pública en Mendoza: cuánto y a qué se destinará

Para la elaboración del Presupuesto, la Provincia tomó las variables proyectadas para 2026 por el Gobierno Nacional: crecimiento real del Producto Bruto Interno (PBI) del 5%, variación interanual del Índice de Precios al Consumidor a diciembre del año que viene del 10,1%, y un dólar al cierre de ese ejercicio de $1.423.

Inversión pública en el Presupuesto 2026

La inversión pública prevista es del 14,5% de los gastos totales, contemplando los Fondos del Resarcimiento para la Promoción Industrial para 32 obras a ejecutar entre 2025 y 2028, con $1.006.832 millones distribuidos en: agua y saneamiento (10,81%), viales (35,96%), energía (7,91%), Irrigación (15,27%) y transporte (30,05%).

Infografia DIARIO 980x1200 Presupuesto 2026 1

Además, el Ejecutivo indicó que el próximo años destinarán fondos a la recuperación de comisarías, ampliación y modernización de hospitales, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, y la continuidad de proyectos habitacionales del IPV.

Qué dice sobre los impuestos

En cuanto a los tributos, el Gobierno buscará "aliviar la carga impositiva en los eslabones primarios e intermedios de la cadena productiva" para mejorar la competitividad, con reducción en el impuesto a los Sellos, topes y adecuaciones en los impuestos patrimoniales, y rebajas en alícuotas para distintas actividades.

Infografia DIARIO 980x1200 Presupuesto 2026 2

"Rollover" y endeudamiento

En el proyecto de Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo pidió a la Legislatura autorización para un “rollover” por $350.000 millones para refinanciar la deuda provincial. Se trata de un canje de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos previstos para el próximo año. Para esto, requerirá de los dos tercios de los votos de ambas cámaras.

Además, el Gobierno quiere conseguir nuevos financiamientos para finalizar la obra de extensión de las trazas del Metrotranvía hacia Luján de Cuyo y hacia el Aeropuerto El Plumerillo, y comenzar los trabajos del Tren de Cercanía para unir el Este con el área metropolitana.

Infografia DIARIO 980x1200 Presupuesto 2026 3

Temas
Seguí leyendo

De cuánto es la deuda que Cornejo pidió refinanciar a la Legislatura

Impuesto Automotor: qué modelos podrán dejar de pagar patentes en Mendoza

Para qué obras el Gobierno de Mendoza prevé tomar deuda en el Presupuesto 2026

Impuesto Inmobiliario: la "corrección" en el valor de las propiedades que plantea el Gobierno

Presupuesto 2026: punto por punto, qué prevé el gobierno de Cornejo para el próximo año

El gobierno de Mendoza presenta el Presupuesto 2026 con equilibrio fiscal, baja de impuestos y pedido de roll over

Dónde voto elecciones Mendoza 2025: consultá el padrón electoral

Dónde voto elecciones 2025: consultá el padrón electoral

LO QUE SE LEE AHORA
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Las Más Leídas

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje
En plena vía pública

Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael.
Búsqueda

Buscan dar con el paradero de una adolescente desaparecida en San Rafael

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar
ECONOMÍA FAMILIAR

Supermercados lanzan promociones en bazar: qué comprar y hasta cuánto se puede ahorrar

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe.
En campaña

Golpes y huevazos en la presentación de Javier Milei en Santa Fe

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años
Búsqueda

Desaparición en Godoy Cruz: buscan el paradero de un hombre de 34 años

Te Puede Interesar

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza.
Datos

En detalle, qué dice el Presupuesto 2026 del Gobierno de Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio
Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?
Geopolitica y economía

Minería en Argentina: ¿Qué son las tierras raras que pretende Estados Unidos a cambio de apoyo?

Por Marcelo López Álvarez
¿Conocés las propuestas de los candidatos?
Plataformas de campaña

Elecciones 2025: estas son las propuestas de los distintos frentes en Mendoza

Por Cecilia Zabala