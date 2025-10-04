Guaymallén: sufrió el robo de su camioneta tras detenerse a enviar un mensaje

En las últimas horas del viernes, un hombre que conducía su camioneta por Guaymallén sufrió un violento robo, luego de ser amenazado por dos sujetos armados. Según informaron fuentes policiales, la víctima se había detenido unos segundos para responder un mensaje, momento que los delincuentes aprovecharon para atacarlo.

Asalto en plena vía pública en Guaymallén: dos ladrones huyeron con una camioneta Cerca de las 22.56, un hombre de 55 años circulaba a bordo de una Toyota Hilux blanca cuando, al llegar a las calles Cangallo y Houssay de Guaymallén, frenó brevemente para enviar un mensaje. En ese instante, dos individuos se acercaron de manera sorpresiva y lo amenazaron con un arma de fuego.

Bajo intimidación, lo obligaron a descender del vehículo y escaparon a toda velocidad con la camioneta. El hecho es i nvestigado por la Oficina Fiscal de Guaymallén.

