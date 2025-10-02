2 de octubre de 2025
{}
no hay detenidos

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

Una mujer fue víctima de un violento robo en su casa de Guaymallén. Le robaron una fortuna perteneciente a la empresa donde trabaja.

Violento y millonario robo en Guaymallén.

Violento y millonario robo en Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Una mujer de 33 años fue víctima de un violento robo en su casa de Guaymallén, donde al menos dos sujetos armados la amenazaron de muerte y ataron, para sustraerle más de $84 millones y unos 5.000 dólares en efectivo, pertenecientes a la empresa donde trabaja la damnificada.

El robo ocurrió en horas de la madrugada cuando la mujer llegaba a su casa, en calle Libertad de Guaymallén, acompañada de sus hijos.

Los delincuentes, con claros conocimientos de los movimientos de la víctima, la atacaron, la redujeron y sustrajeron el dinero. Acto seguido, escaparon en la camioneta de la damnificada, una VW Amarok, la cual fue abandonada luego en inmediaciones de Pedro B. Palacios y Fournier de Guaymallén, a metros de las vías.

Entradera y robo millonario en Guaymallén: atacaron a una mujer

Según fuentes judiciales, la mujer regresaba a su casa a bordo de su camioneta cuando fue abordada, en la puerta de la vivienda, por dos delincuentes que portaban un arma de fuego negra.

Pedro B. Palacios y Fournier, en Guaymallén, donde los ladrones abandonaron la camioneta tras el robo.

Pedro B. Palacios y Fournier, en Guaymallén, donde los ladrones abandonaron la camioneta tras el robo.

Bajo amenaza la obligaron a ingresar a la vivienda, donde la redujeron. Luego la ataron y comenzaron a amenazarla para exigirle que entregara todo el dinero de su empresa.

Con el dinero en mano, los delincuentes escaparon en el rodado, el cual apareció abandonado a los minutos. Allí trabajó personal de Científica, el Cuerpo de Canes y efectivos de investigaciones, para intentar hallar pruebas que permitan la detención de los autores del robo.

Además, se pidió por las filmaciones de las cámaras de seguridad del lugar donde ocurrió el atraco, por lo que ese material podría ser de suma importancia para los detectives.

También trabajaron efectivos de Delitos contra la Propiedad y Tecnología Aplicada. Ahora la fiscalía de robos y hurtos intenta dar con los asaltantes, aunque por el momento no hay ningún detenido.

