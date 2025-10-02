2 de octubre de 2025
Conductor alcoholizado volcó en el Acceso Este de Guaymallén

Un hombre de 48 años protagonizó un grave accidente vial en Guaymallén y salvó su vida de milagro. El control de alcoholemia dio positivo.

Grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén. 

 Por Pablo Segura

Un hombre de 48 años que arrojó resultado positivo en el control de alcoholemia, protagonizó un grave accidente vial en el Acceso Este de Guaymallén, en tanto que afortunadamente el damnificado sólo sufrió heridas leves y fue atendido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

El accidente vial ocurrió a las 7.10 de este jueves en el Acceso Este, a la altura del cruce con Arturo González, cerca del ingreso al carril Rodríguez Peña, en Guaymallén.

El siniestro fue protagonizado por un Mini Cooper que manejaba un hombre de 48 años, quien salvó su vida de milagro. Al ser sometido al control de alcoholemia, el mismo arrojó 1,61 gramos de alcohol en sangre.

De acuerdo a la reconstrucción del accidente vial, el Mini Cooper, patente HZA613, circulaba por el Acceso Este hacia el este y al altura de la unión con Rodríguez Peña, el hombre perdió el dominio del coche, para luego volcar.

Accidente vial Guaymallen (10)

El rodado quedó sobre la banquina sur, completamente dado vuelta y el conductor debió ser asistido para salir del habitáculo. No obstante, sólo sufrió lesiones leves.

Al lugar llegaron efectivos de Policía Vial, Tránsito Municipal y Bomberos, entre otros. La víctima fue asistida en el lugar y no hizo falta el traslado a un hospital.

Tras la alcoholemia positiva, se inició un proceso contravencional contra el hombre, quien deberá pagar una multa bastante elevada.

