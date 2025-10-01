Guaymallén festeja 32 años de Puente de Hierro como distrito

Por Sitio Andino Departamentales







El Municipio de Guaymallén invita a la celebración por el 32º aniversario de la creación de Puente de Hierro como distrito. El evento se realizará el domingo 5 de octubre, a partir de las 16.30 horas, con propuestas gratuitas que incluyen bicicleteada, paseo de artesanos, shows artísticos y un homenaje a vecinos que desarrollan una labor comunitaria destacada. El encuentro será en el Centro Cívico de Puente de Hierro, ubicado en las calles Severo del Castillo y Los Pinos.

Las actividades darán comienzo con una bicicleteada familiar, organizada por la Dirección de Deportes, cuya salida y llegada serán en la Delegación de Puente de Hierro y recorrerá las calles del distrito. La convocatoria para participar es abierta, a partir de los 7 años en adelante. Además de bicicleta propia, se sugiere llevar casco protector y agua para hidratarse en el camino.

A partir de las 18.00 horas, el escenario dará lugar a la danza y música en vivo, con la participación de Academia del Río con folclore y flamenco, la obra de títeres Los clásicos del rock, la banda folclórica De Sol a Sol, la Escuela Municipal de Danzas, un ensamble de la Orquesta de Guitarras Tito Francia, el taller municipal de danzas Don Hilario y el Ensamble Municipal de Tango.

image Vecinos destacados de Guaymallén En la ocasión, algunos vecinos serán destacados por su especial aporte a la comunidad de Puente de Hierro, entre ellos Ivana Muscolini, Damiana Pontoni, Adela Gallegos, Vicente Giménez, Aldo Scatragli, Nancy Agostini, Yamila Soria, Héctor Fiochetti, Jesús Guajardo, Andrea Sosa, Hugo Bruera, Luis Vaquer, Pedro Vaquer, María Inés Martínez, Claudio Freijó y Fabián Bru. Se realizará, además, un reconocimiento póstumo en conmemoración a los vecinos Juan Cifuentes y Norberto Gómez.

La creación del distrito Puente de Hierro de Guaymallén El distrito fue fundado oficialmente el 7 de octubre de 1993, a través de ordenanza municipal. Sobre una extensión de 17 km2, quedó delimitado de la siguiente manera: al norte Coronel Auxiliar Tulumaya (que delimita Guaymallén con Lavalle); al sur, entre las calles Ferrari y Puebla, desde San Miguel a Arroyo Fernández; al este se delimita el Nuevo Tulumaya y Arroyo Fernández hasta calle Puebla; y al oeste, San Miguel, desde Ferrari hasta Nuevo Tulumaya.